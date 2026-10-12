"ZA MENE JE VOJVODINA DEO SRBIJE" Vučić: A koja je to politika Srdanovića, sem politike Dinka Gruhonjića?
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o pitanju Vojvodine.
- Je l' bio pripremljen novi Statut Vojvodine, pa sam ja to prekinuo i nisam dozvolio da bude donet ni 2012. i 2013. godine? Lično sam u tome učestvovao, jer za mene je Vojvodina deo Srbije kao i svaki drugi deo Srbije. A oni vam unapred kažu: "Ako nećeš da razgovaraš, pregovaraćeš o tome. " I još vam ne kažu: "Još Čanak je dovoljno pametan, mnogo pametniji od ovog." I Čanak ne kaže: "Pošto će studenti sigurno da pobede." Nego kaže: "Čak i ako pobediš, Aleksandre, moraćeš da pregovaraš." A koja je to politika Srdanovića, sem politike Dinka Gruhonjića? Neću da pričam o siledžijstvu, o svemu drugom. To su sve ljudske karakteristike po strani, ostavite sad pričam o strateškoj politici - rekao je on.
Preporučujemo
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KRIVA ZA NARKO SKANDAL?! (VIDEO)
12. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)