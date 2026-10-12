Politika

"ZA MENE JE VOJVODINA DEO SRBIJE" Vučić: A koja je to politika Srdanovića, sem politike Dinka Gruhonjića?

В.Н.

12. 10. 2026. u 21:26

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o pitanju Vojvodine.

ЗА МЕНЕ ЈЕ ВОЈВОДИНА ДЕО СРБИЈЕ Вучић: А која је то политика Срдановића, сем политике Динка Грухоњића?

Foto: printskrin RT.rs

- Je l' bio pripremljen novi Statut Vojvodine, pa sam ja to prekinuo i nisam dozvolio da bude donet ni 2012. i 2013. godine? Lično sam u tome učestvovao, jer za mene je Vojvodina deo Srbije kao i svaki drugi deo Srbije. A oni vam unapred kažu: "Ako nećeš da razgovaraš, pregovaraćeš o tome. " I još vam ne kažu: "Još Čanak je dovoljno pametan, mnogo pametniji od ovog." I Čanak ne kaže: "Pošto će studenti sigurno da pobede." Nego kaže: "Čak i ako pobediš, Aleksandre, moraćeš da pregovaraš." A koja je to politika Srdanovića, sem politike Dinka Gruhonjića? Neću da pričam o siledžijstvu, o svemu drugom. To su sve ljudske karakteristike po strani, ostavite sad pričam o strateškoj politici -  rekao je on. 

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