"MI SMO ČVRSTA STRUKTURA KOJA JE BILA 17 GODINA U OPOZICIJI" Vučić: Oni su od mene napravili monstruma

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar gostovao je u emisije RT Balkan.

Foto: Printscreen/RT Balkan

Ana Brnabić ga je posle nekoliko mesecima pitala kako je znao, na šta je odgovorio da se vodi logikom gvozdenih determinizama.

- Srbija mora da bude slabija, i taj balans uvek mora da bude negativan po nju, da bude lažni balans, a da u stvari svi mali okolo budu snažniji od Srbije, uvek uvaženiji, uvek bogatiji, uvek uspešniji nego Srbija. Omaklo se nekako da je Srbija postala mnogo uspešnija, da je imala, ako hoćete, i dominantnog lidera koji je mogao da gura stvari brže i ozbiljnije nego neki drugi. E, pošto se to tako dešavalo, onda su oni rekli: "Ej, pa, vreme je da se to zaustavi". Jer ne može Srbija da bude ispred drugih. Jer kako ćemo mi da objasnimo nekome da je Srbija ispred nekoga ekonomski, a ovo su NATO članice? Kako ćete to da objasnite? - rekao je i dodao:

- Samo razmislite kako bi izgledalo sutra: mi dobijemo, na primer, 120 poslanika, i oni zajedno sa svima ostalima, s kim god, naprave većinu, sa Jovanovićem, Dačićem, ovim, onim, sa svima. Hoće ili ne, da uopšte ne ulazim u to, naprave većinu, 130 prema 120. Recite mi, molim vas, kakve se odluke donose u Skupštini, kako se te odluke donose u Skupštini, ko ih donosi, a nas je 120 i, kao što vidite, nisu uspeli da nas razbiju ni prošle godine ni ove godine. Jedino kod nas nema odlazaka, ima dolazaka i povrataka. Odlazaka nema. I tako, mi smo čvrsta struktura koja je bila i 15, 16, 17 godina u opoziciji, i strpeli, izdržali svakojaki teror i tako dalje, i nemamo nikakav problem sa tim. I ja vas sad pitam: ej, na šta bi to ličilo? Na šta bi nam zemlja ličila? Na šta bi ta zemlja ličila u kojoj bi na takav način morali da donose odluke. Samo neka neko razmisli o tome. E, pa takva je Srbija potrebna njima. Takvu Srbiju hoće. Takvu Srbiju će da vole. Takva, slaba, onakva kakvu želi Aida Đedović, onakvu kakvu želi Šarović sa 250, Nataša Kandić. Takvu Srbiju oni žele. Slabu, nikakvu, iz raznih razloga.

Upitao je zbog čega bi Hrvatska bila srećna zbog uspeha Srbije.

- Samo pogledajte njihove akte, i pogledajte o čemu govore, i pogledajte ko su ljudi, pa mora da se sakriju negde Pajtić i ostali. Pre svega Pajtić i Lezović, pa će da vide mogu li sa šabačkim krilom bivše stranke, pa kao veliko ujedinjenje, i eto, da to postane glavna opoziciona snaga u Srbiji ako izgube izbore, da bi mogli da se konsoliduju za sledeći izbor, ili ako dobiju izbore da preuzmu vlast odmah. Dakle, to je cela priča, i svima je vama jasno o čemu je reč. A šta mislite, zašto je Nenad Čanak s obe ruke podržao studentsku listu?

- Oni su od mene napravili monstruma. Ti za monstruma ne možeš da glasaš. I bolje je da glasaš čak i za koga god hoćeš. Ali neću da glasam za monstruma. Ne zaboravite, tu imate još stvari: ljudi koji nisu učestvovali u uspehu Srbije, najteže se mire sa uspehom Srbije a da njihovog učešća nije bilo. Posebno oni koji za sebe misle da su mnogo važni.