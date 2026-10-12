"PUTIN ME JE PRIMIO U KUĆU" Vučić: Pitao me je kako sam uspeo da preživim
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan govorio je o privatnom susretu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Otkrio je da ga je predsednik Putin primio u kuću, kao i da je primio njegov poklon van protokola, ikonu koju je Putin triput poljubio.
- On je mene pitao sve vreme, kad smo bili u njegovom onom zilu, pitao me: "Kako si uspeo da smanjiš penzije i plate da preživiš?". Rekao sam mu: zato što sam to uradio na pošten način. Nisam to radio zato što želim zlo narodu ili zato što sam ja kriv. Zato što su mi ostavili praznu kasu, ostavili zemlju bez fabrika, 500. 000 ljudi ostalo bez posla. To je kao kod tebe da bude 10 miliona bez posla ostavljeno, pa ti gledaj šta bi radio. Moraš da uradiš da polako podižeš zemlju - otkrio je Vučić.
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