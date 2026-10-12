"DOBIO SAM IZ MOSKVE PITANJA DIREKTNA" Vučić: Srećan sam što ljudi u Kremlju mnogo bolje razumeju poziciju Srbije

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je prilikom gostovanja na RT Balkan izjavio da je dobio direktna pitanja iz Moskve.

Foto: printskrin RT.rs

- Dobio sam iz Moskve pitanja direktna, kao od vas. Kao što me sa Zapada pitaju: "A šta si ti sad išao na Raša Tudej u njihov studio?" I moj će odgovor da bude: "Zato što sam hteo." Dakle, hoću samo da vam kažem, Srbija ima svoju politiku, i ja sam srećan što ljudi u Kremlju mnogo bolje nego neki drugi u Rusiji razumeju poziciju Srbije. I veoma sam srećan zbog toga. I mi smo se nekako tako razumeli od početka. I on je znao, ako ste slušali Medvedeva, govorio je nekoliko puta: "Šta god radili Vučiću, Vučić će da izdrži duže i više od svih drugih, zato što ga ne poznajete."

Što bi rekao Filip Grbić, "u stanju da trpi kao zver".

- Ja zato nikad se ne zaklinjem, nikad ništa ne govorim na taj način, ali moja reč, za razliku od reči mnogih drugih, znači. Pet godina nam nijedan klaster nije otvoren, a spremni smo za to. E sad, nemojte da me držite za reč, ja nisam ekspert za to, kao Ana Brnabić i Danijel i Starović i ne znam ko, ali da vam ispričam kako je to izgledalo pre 5-6 meseci. Oni su rekli: "Hajde, idemo sad, uradite ove 3-4 stvari". Nemam pojma, nešto oko REM-a, nešto oko biračkih spiskova, i sve smo mi to uradili. Kao što ste videli juče, svi su saglasni oko biračkih spiskova, i Evropljani, i poklapanje 98, ne znam koliko. I sad, sve to po strani ostavite, ja sam rekao: skupili su se svi, i sad velika akcija, oni puni entuzijazma: "Otvoriće nam klaster!" Evo, može da vam kaže Ana. I ja kažem pred svima: "Aj sad, lepo, sedite, vas 30, 40, došli kod mene u predsedništvo, ko đaci se poređali, jel vidite im osmeh na licu, sad će Srbija da napreduje." I ja im kažem: "Aj lepo, nemojte da ste deca."

Kako je ispričao, rekao je tada "neće otvoriti ništa".

- Neće nam otvoriti ništa. Naći će neku Holandiju i Hrvatsku, ili Švedsku, ili ne znam ni ja koga. I pogodio sam, verovali ili ne. Koji će da nađu, da izmisle neki razlog, a svi ostali će kao da ih... da traže od njih da to svakako učine, da se bore za to, da nam po svaku cenu otvore, da je krajnji trenutak, da mora... ali eto, neće uspeti. Ja sam im to na ovakav način ispričao.