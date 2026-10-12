"KROZ ŠTA SAM JA PROŠAO U OVE DVE GODINE, NIJE NIKO PROŠAO U SVETSKOJ JAVNOSTI" Vučić: Razgovarao sam sa mnogo lidera o tome

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je prilikom gostovanja na RT Balkan istakao da mu je čak i ruski predsednik Vladimir Putin rekao "koliko su agresivni demonstranti" u Srbiji.

Foto: printskrin RT.rs

- Znate, ono kroz šta sam ja prošao u prethodnih gotovo 2 godine, i malo duže od toga, to nijedan čovek u svetu nije prošao u svojoj javnosti. Nijedan. I sa mnogim liderima sam razgovarao. Ako me već vučete za jezik, čak mi je Putin, posle onog besmislenog upada 2020. ili 2021. godine tokom korone u Narodnu skupštinu, rekao, kaže, "neverovatno koliko su agresivni ti demonstranti tamo", i to je bilo pod velikim uticajem N1. U to vreme, kaže: "Ali vidim ja da ćeš, da ti i to uspevaš nekako da hendluješ." Kako, ne znam, ali vidim da nekako uspevaš. I to što sam proživeo prethodnih godina, a posebno poslednje 2 godine. I da me pitate kako mi je kada vidim, ne znam, ministarku spoljnih poslova Austrije koja ih prima i koja govori ne znam šta, ili vidim Andreja Plenkovića šta radi i na koje načine sve vodi kampanju protiv Srbije i protiv mene lično, gde su oni, što bi rekao Goran Šarić, objavili više negativnih tekstova o meni nego pozitivnih, i negativnih, i neutralnih, o svom predsedniku i premijeru u poslednjih 20 godina - naveo je.