"JA ZNAM DA NAS NEĆE PRIMITI U EVROPU SKORO" Vučić: Mi smo pod ogromnim pritiskom zbog činjenice da smo jedina zemlja koja nije u NATO savezu

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan govorio je o EU.

Foto: Printscreen/RT Balkan

- Ja znam da nas neće primiti u Evropu skoro; za mene je mnogo važnije da mi imamo jedinstveno tržište sa Evropskom unijom, da imamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga, i to je to. Međutim, ono što sam sada video, oni su stavili kao uslov čak i za to, ne za članstvo u Evropskoj uniji. Kao uslov za to su stavili ono što smo mi, što je trebalo da ispunimo kroz poglavlje 31., i to neposredno pred članstvo u Evropskoj uniji, a to je potpuna saglasnost sa spoljnom politikom Evropske unije.

- Dakle, uvođenje sankcija Rusiji je nešto što mora da bude preduslov za dobijanje i jedinstvenog tržišta i otvorenih granica, a ne samo članstva. Ne živimo mi od novaca, od para poreskih obveznika Evropske unije, kao što će mnogi da vam pričaju. I sa svim novcem koji je Mađarska dobila, nećete da vidite da će da bude mnogo bogatija sada nego što je bila pre godinu, dve ili tri, kada nije dobijala novac. Nije taj novac presudan. Ali mi se nalazimo u Evropi. Mi smo pod ogromnim pritiskom zbog činjenice da smo jedina zemlja koja nije u NATO savezu. Jedina zemlja koja je vojno neutralna, suštinski - odgovorio je i dodao:

- Dakle, mi moramo da brinemo i da vodimo računa o svojoj odbrani. Naša doktrina je promenjena. Mi ne možemo da otvorimo sve sukobe ovoga sveta. Ja verujem da bi mnogima u Rusiji odgovaralo da mi tako kažemo. Ja nisam neodgovoran da to otkažem na takav način, jer bih time doveo svoju zemlju u tešku poziciju. Nisam ja glup da ne znam šta smo i gde smo mi. Samo moram nekada da skinem neki samar sa leđa svog naroda i svoje zemlje. Tu smo, ne pravimo nikakav problem.

Gledamo da snažimo ekonomski i da rastemo brže od drugih.

- Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ne odričemo ih se, ne stidimo se toga. Naprotiv. Ali istovremeno podižemo svoju vojsku, podižemo svoju snagu, i gledamo šta je to što se zbiva.