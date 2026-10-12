VUČIĆ: Uvođenje sankcija Rusiji je plan blokadera, tamo nema nikoga ko će da se usprotivi

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić gostuje na RT Balkan.

Foto: prinskrin RT Balkan

Istakao je da veruje da ima poverenje naroda.

- Očigledno ne veruju studentskoj listi — čim je Putin eksplicitno rekao "nadamo se da će Aleksandar Vučić biti novi premijer", i oni su dan ranije rekli da neće uvoditi sankcije. I vi i ja znamo da bi uveli sankcije dan posle. I nemojte da se pravimo naivni, i nemojte da se pravimo blesavi. Niti o tome odlučuju svi oni koji lupaju gluposti svakog dana po raznim televizijama i svuda da pričaju ono što ljudi vole da čuju, jer naši ljudi neretko vole da učitavaju višak smisla u njihove reči, rečenice, u ćutanje, u gerilski pristup. Šuplja dečija priča. Suština je: broj 3 na toj listi vam je Hubač, koji vam je čovek Sonje Biserko, nevladinog sektora. Srdanović, čovek Dinka Grukonjića, broj 1 na toj listi. Većinu drugih nemate ni pojma ni ko su, ni šta su, ali znate dobro ko je i Dejan Šoškić i ko je Jovo Bakić. Je l' ima tu, kažite mi, ijedan od njih koji bi za bilo šta? Nije mogao da se izbori Milo Lompar. Nije mogao niko da se izbori. Izbacili su ih. Šutnuli su ih kao fudbalsku loptu - odgovorio je.

- Nema lica, čoveka, koji će da vam kaže: "Neću da uvodim sankcije Rusiji." A pri tome, ja nikad nisam rekao "neću", nego sam uvek govorio: nadam se da će naši zaključci moći da opstanu. Čak sam Putinu rekao u prvom tom razgovoru: nadam se da te neću pozvati telefonom, ali neće biti nijedne sankcije protiv Rusije neće biti uvedene dok te ne pozovem telefonom.

Otkrio je da ga je predsednik Putin primio u kuću, kao i da je primio njegov poklon van protokola — ikonu koju je Putin triput poljubio.

- On je mene pitao sve vreme, kad smo bili u njegovom onom zilu, pitao me: "Kako si uspeo da smanjiš penzije i plate da preživiš?". Rekao sam mu: zato što sam to uradio na pošten način. Nisam to radio zato što želim zlo narodu ili zato što sam ja kriv. Zato što su mi ostavili praznu kasu, ostavili zemlju bez fabrika, 500. 000 ljudi ostalo bez posla. To je kao kod tebe da bude 10 miliona bez posla ostavljeno, pa ti gledaj šta bi radio. Moraš da uradiš da polako podižeš zemlju.