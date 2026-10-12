VUČIĆ NA RT BALKAN: Srbija ima svoju politiku

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostovao je na RT Balkan.

Foto: printskrin RT.rs

Kaže da se dobro oseća na jedinoj ruskoj TV u Evropi.

- Prvo, lepo je. Ljudi su me dočekali bolje i sa više gostoljublja nego što sam očekivao. Ja sam ponosan što kod nas postoji sloboda izbora. Mislim da je to srpski doprinos demokratiji u Evropi. Srećan sam što sam makar i mali doprinos dao sam - kaže on.

Očekuje problem što gostuje na RT.

- Kod nas sa one strane Drine se kaže "pala muva na medveda" - kazao je on.

Očekuje veće probleme iz Evrope zbog gostovanja, a manje od Amerikanaca. Ističe da su oni "manje ostrašćeni".

Kad je u pitanju dogovor Rusije i SAD, kaže da ne misli da se radi samo o dizelu.

- Tramp radi pametnu stvar za SAD. Teško da će to uticati na međuizbore. Ne tovi se prase pred Božić. On pokušava ono što može. Mislim da Tramp zna da mu je Kina glavni takmac i pokušaće da odvaja Rusiju od Kine i da je približava SAD. Ne možete mu reći da je to glupo. Naprotiv - kaže Vučić.

Foto: printskrin RT.rs

Ističe da bi isto radio da je na Trampovog mestu.

- Sa njegovim najbližim ljudima sam razgovarao gotovo tri sata. To je ona njihova "mornarička soba". To je bio petak uveče kad su mogli da idu kući - rekao je on.

Smatra da se odluke kao o dizelu ne donose naprečac.

- Pogledajte njihovu strategiju, koja više predstavlja neko doktrinarno obraćanje nego strategijsko-taktički put u budućnost. Onda ste mogli da, otprilike, između redova pročitate ovakve stvari. Dakle, znamo: Kina je jedini takmac - tvrdi Vučić.

Kad su u pitanju sankcije NIS, ne misli da je rešenje da se odustane od prodaje NIS.

- Ne bih to isključio kao mogućnost. To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama. Mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL o važnim stvarima. Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima ukoliko im ovo sa dizelom i neke drugu stvari budu išle dobro. Čak ne bih isključio ni to da prodaju NIS Amerikancima. Ne kažem da je to izvesno - navodi on.

Amerikanci su kod Putina i Zelenskog došli na tri nivoa, smatra on. Jedan je Vitkof - Kušner. Drugo - šef CIA i treće tim koji vodi Rubio.

- Sva tri tima rade na rešavanju ukrajinskog problema. Na kraju moraju da sinhronizuju sve to, što znači da su se tome ozbiljno posvetili - kazao je Vučić.

Ne veruje u laka rešenja oko Ukrajine danas ili u kratkom roku.

Plaši se da može doći do rata Rusije i Evrope i nada se da do toga neće doći.

- Veoma me buni ovo što se događa u Francuskoj. Nemaju ti protesti mnogo veza sa Makronom. Nije im on cilj, znaju da za pet meseci neće biti predsednik. Zanimljivo je što su Bardela i Marin le Pen protiv tih protesta. Reagovali su odgovorno. Ako sagledate ko stoji iza toga, vidite sličnu strukturu protestima u Srbiji - mnogo NVO sektora plaćenog spolja. To francuska služba nesumnjivo sve zna. To nije došlo iz Francuske. Mislim da nije došlo ni iz Rusije, iako će vam oni reći da jeste. Ne bih da tipujem - kaže Vučić.

Tvrdi da je u Srbiji cilj bio smeniti jednog čoveka, a da posle upravljaju s lutkama na povocu.

- Da li će to da bude Šoškić, Srdanović, Hubač, Bakić, potpuno im je svejedno. A stvarno je potpuno svejedno. Nikakve razlike između njih nema, oni će tu da upravljaju, i oni znaju da je to suštinski kraj političke Srbije, i to je to. U Francuskoj je dubinsko rušenje jedne evropske sile iz mnogo razloga - rekao je Vučić.

O odnosu Srbije i Rusije

- Ja nemam, u mojoj porodici su, i to nije nikakva tajna, i otac i brat, izrazito rusofilski orijentisani. Ja sam neko ko je racionalan, pragmatičan, i gledam srpske interese. Ja samo ne želim da prihvatim, i ljudi će mi reći: "Pa Rusija je '92. digla ruku" i obe ruke u vis za sankcije Srbiji. Ja kažem: jeste. Srbija nije. Pa dobro, što mi nismo, šta mi glumimo, i tako dalje. Ne glumimo ništa. Mi gledamo da sačuvamo tradicionalno dobre odnose, jer na kraju ne možete da poistovećujete krivicu onoga koji je izvršio agresiju na našu zemlju sa krivicom onoga ko se saglasio sa sankcijama istih onih koji su izvršili agresiju na našu zemlju. Da li je to prijatan trenutak? Ne, nije prijatan trenutak. Imaju i oni, svakako, trenutaka koji za njih nisu prijatni - dodao je.

Kako je naveo, bitno je sačuvati prijateljstvo sa Rusijom.

- Ja sam zadovoljan što ljudi u Kremlju vrlo dobro razumeju težinu pozicije Srbije. Postoji, znate, u našoj zemlji i mnogo onih drugih koji glume veće Ruse od samih Rusa, pa će oni Rusima da objasne koliko mi nismo dobri sa Rusima, pa ne zna Putin, znaju bolje oni. Ali u međudržavnim odnosima morate da iskazujete poštovanje, i da u teškim trenucima čuvate hladnu glavu, i da donosite racionalne i pametne odluke. I da to prijateljstvo sačuvate. Mi smo to uspeli sa Ruskom Federacijom, i ja sam zbog toga veoma zadovoljan.

- Evo, sad ću da vam otkrijem nešto. Putin je meni rekao, imali smo mi mnogo čudnih razgovora i nikada ne pričamo o takvim stvarima, ali ocenjujem da mu ovo neće smetati. Dakle, sve što bi možda moglo da mu smeta, nikada ne bih rekao, jer to časni ljudi ne rade. Rekao mi je sad, dugo smo pričali, sat vremena. Znate šta je telefonom, pričate sat vremena. Nije, nije jednostavno. I on mene pita: "A što podnosiš ostavku? " Vrlo mudro pitanje. Ja kažem: "Tako sam odlučio. " I hoću da te obavestim da ću sutra, to je bilo dan pre nego što sam podneo ostavku, da podnesem. Kandidovaću se za to i to mesto, rekao sam. Mogu da izgubim, mogu da pobedim. Šanse su pata-pata i videćemo, boriću se. On kaže: "Nije to moje pitanje. "Moje pitanje je: šta je sa zemljom, imaš li poverenje u one koji će da naslede funkcije, i šta ćeš da radiš ukoliko bude izazova za zemlju u tih mesec, dva ili tri? - upitao je i dodao:

- Na to je bilo teško da mu pružim odgovor. I rekao sam mu: računam da ljudi koji će da budu, i žene koje će da budu vršioci dužnosti, i drugi ljudi koji se nalaze na odgovornim funkcijama, da su lojalni državi, pre svega. Na kraju krajeva, verujem da su mi i lojalni prijatelji, tako da nadam se da će biti sve u redu. Ali porazio me je i u smislu racionalnog pristupa: zašto sam ja doneo takvu odluku? Doneo sam takvu odluku ne zbog toga da zadovoljim formu, bilo čiju, i besmislene neke zakone koje smo usvajali da bismo nekoga, čak ne ni spolja zadovoljavali, jer ja sad da vam kažem: mi možemo potrošiti 6 miliona evra u ovoj kampanji, nama će da ostane ne znam koliko miliona evra na računu. A na šta trošimo? Ne smemo u humanitarne svrhe, ne smemo ovo, ne smemo ono, sve to po zakonu ne smete. Sve je besmisleno. Kao što je i ovo. .. kao što je i ovo besmisleno. Ali sam želeo da pokažem da mogu sa istim uslovima, da se ne pojavljujem nigde kao predsednik, da ne otvaram fabrike, a inače bih sad imao i te kako svašta bih imao da otvaram.

Istakao je da veruje da ima poverenje naroda.

- Očigledno ne veruju studentskoj listi — čim je Putin eksplicitno rekao "nadamo se da će Aleksandar Vučić biti novi premijer", i oni su dan ranije rekli da neće uvoditi sankcije. I vi i ja znamo da bi uveli sankcije dan posle. I nemojte da se pravimo naivni, i nemojte da se pravimo blesavi. Niti o tome odlučuju svi oni koji lupaju gluposti svakog dana po raznim televizijama i svuda da pričaju ono što ljudi vole da čuju, jer naši ljudi neretko vole da učitavaju višak smisla u njihove reči, rečenice, u ćutanje, u gerilski pristup. Šuplja dečija priča. Suština je: broj 3 na toj listi vam je Hubač, koji vam je čovek Sonje Biserko, nevladinog sektora. Srdanović, čovek Dinka Grukonjića, broj 1 na toj listi. Većinu drugih nemate ni pojma ni ko su, ni šta su, ali znate dobro ko je i Dejan Šoškić i ko je Jovo Bakić. Je l' ima tu, kažite mi, ijedan od njih koji bi za bilo šta? Nije mogao da se izbori Milo Lompar. Nije mogao niko da se izbori. Izbacili su ih. Šutnuli su ih kao fudbalsku loptu - odgovorio je.

- Nema lica, čoveka, koji će da vam kaže: "Neću da uvodim sankcije Rusiji." A pri tome, ja nikad nisam rekao "neću", nego sam uvek govorio: nadam se da će naši zaključci moći da opstanu. Čak sam Putinu rekao u prvom tom razgovoru: nadam se da te neću pozvati telefonom, ali neće biti nijedne sankcije protiv Rusije neće biti uvedene dok te ne pozovem telefonom.

Otkrio je da ga je predsednik Putin primio u kuću, kao i da je primio njegov poklon van protokola — ikonu koju je Putin triput poljubio.

- On je mene pitao sve vreme, kad smo bili u njegovom onom zilu, pitao me: "Kako si uspeo da smanjiš penzije i plate da preživiš?". Rekao sam mu: zato što sam to uradio na pošten način. Nisam to radio zato što želim zlo narodu ili zato što sam ja kriv. Zato što su mi ostavili praznu kasu, ostavili zemlju bez fabrika, 500. 000 ljudi ostalo bez posla. To je kao kod tebe da bude 10 miliona bez posla ostavljeno, pa ti gledaj šta bi radio. Moraš da uradiš da polako podižeš zemlju.

Naveo je da misli da će biti ruski problem, kao i delimično srpski, koji nikada nismo razumeli zbog čega je tako, Putin pokušava da okrene Rusiju i da ljudi u Rusiji razumeju da ne postoji samo Evropa. I sa tim će imati uvek problem u Moskvi i Peterburgu.

- Hoće da izađu na izbore, neće da izađu na izbore, druga je to stvar, dakle. Ali uvek onih 30 do 35 odsto koji su protiv njega i protiv svakog nacionalno opredeljenog ruskog lidera, isto kao i ovde. Beograd, Novi Sad, potpuno isto. I sad vi da pitate, da okrenem stvari ovde: ja sad pokušavam da dogovaram sa Rumunima, samo da dogovaramo, pustite politiku, pričam samo o infrastrukturnim vezama i o svemu drugom. Znate li koliko je manje ljudi naših išlo u Temišvar nego u Zagreb ili Ljubljanu? A bliži im je, posebno na severu Srbije, lepši je - dodao je.

- Mnogo je lepši od Zagreba, i od Ljubljane, jedan divan barokni grad, ali nismo išli, prosto to za nas kao da je zabranjena zona. I pokušavam sad nekako i ljudima da kažem, ovde ljudi, hajde da malo razmišljamo, postoji istočna strana sveta, nemojte samo da gledamo na zapad. Pogledajmo malo na istok, pogledajmo malo ka Africi, pogledajmo malo ovamo, onamo. Putin u tome uspeva, delimično, nisam siguran, nisam siguran da je to moguće u potpunosti, dakle, ali delimično svakako.

O geopolitičkim odnosima

- I Rusi se trude da napreduju i u digitalizaciji, i kroz vojnu industriju da razvijaju nove tehnologije, Ukrajinci takođe. A ono što je, međutim, nezaustavljivo, to je Kina ode u nebesa i ne možete im, ne možete im ništa. I to Amerikanci razumeju, i zato mi se čini da Tramp ovo radi, a ne zbog toga što mu je stvarno potrebno 300. 000 tona dizela. Rusija mu je potrebnija mnogo više u budućnosti nego danas, i mislim da je to strateška stvar, a ne taktička stvar.

O blokadama

- Znate, ono kroz šta sam ja prošao u prethodnih gotovo 2 godine, i malo duže od toga, to nijedan čovek u svetu nije prošao u svojoj javnosti. Nijedan. I sa mnogim liderima sam razgovarao. Ako me već vučete za jezik, čak mi je Putin, posle onog besmislenog upada 2020. ili 2021. godine tokom korone u Narodnu skupštinu, rekao, kaže, "neverovatno koliko su agresivni ti demonstranti tamo", i to je bilo pod velikim uticajem N1. U to vreme, kaže: "Ali vidim ja da ćeš, da ti i to uspevaš nekako da hendluješ." Kako, ne znam, ali vidim da nekako uspevaš. I to što sam proživeo prethodnih godina, a posebno poslednje 2 godine. I da me pitate kako mi je kada vidim, ne znam, ministarku spoljnih poslova Austrije koja ih prima i koja govori ne znam šta, ili vidim Andreja Plenkovića šta radi i na koje načine sve vodi kampanju protiv Srbije i protiv mene lično, gde su oni, što bi rekao Goran Šarić, objavili više negativnih tekstova o meni nego pozitivnih, i negativnih, i neutralnih, o svom predsedniku i premijeru u poslednjih 20 godina - naveo je.

- Kada to sve vidite, kada vidite mnoge druge stvari koje su dolazile, a koje su se ticale i mene, raznih laži od Sarajeva, zamislite da vam onakve brutalne laži objavi Der Špigl za Sarajevo Safari, pa onda izvinjenja, pa onda sudske privremene mere i ostala čuda, dakle, u kojima vi valjda ubijate decu u majčinom naručju. Naravno, jasno vam je da ne mogu da imam divnu emociju. I kada smo imali sastanke u, nije u Budvi, nego u Tivtu dole, kad smo bili, njih četvoro je bilo — Merkel, Makron, Fon der Lajen i Antonio Košta. I bio je fer sastanak, baš fer. Oni su me pitali, pričali smo o tome šta mi treba da uradimo, i to čak ne bih rekao tralala, ali to je manje važno. Onda je došlo do ključnog pitanja: "Hajde ti nama pošteno reci", pošto valjda vide kakav mi je emocionalni stav, kažu: "Hoćeš li ti da vodiš zemlju u Evropu ili nećeš? " I ja im nisam kriv, ja sam im rekao: "Što se tiče mojih emocija, vi ih prepoznajete dobro, zato me to i pitate" - odgovorio im je.

Istakao je da je rekao da je racionalan čovek i da smatra da Srbija treba da ostane na evropskom putu.

- Ja znam da nas neće primiti u Evropu skoro; za mene je mnogo važnije da mi imamo jedinstveno tržište sa Evropskom unijom, da imamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga, i to je to". Međutim, ono što sam sada video, oni su stavili kao uslov čak i za to, ne za članstvo u Evropskoj uniji. Kao uslov za to su stavili ono što smo mi, što je trebalo da ispunimo kroz poglavlje 31., i to neposredno pred članstvo u Evropskoj uniji, a to je potpuna saglasnost sa spoljnom politikom Evropske unije.

- Dakle, uvođenje sankcija Rusiji je nešto što mora da bude preduslov za dobijanje i jedinstvenog tržišta i otvorenih granica, a ne samo članstva. Ne živimo mi od novaca, od para poreskih obveznika Evropske unije, kao što će mnogi da vam pričaju. I sa svim novcem koji je Mađarska dobila, nećete da vidite da će da bude mnogo bogatija sada nego što je bila pre godinu, dve ili tri, kada nije dobijala novac. Nije taj novac presudan. Ali mi se nalazimo u Evropi. Mi smo pod ogromnim pritiskom zbog činjenice da smo jedina zemlja koja nije u NATO savezu. Jedina zemlja koja je vojno neutralna, suštinski - odgovorio je i dodao:

- Dakle, mi moramo da brinemo i da vodimo računa o svojoj odbrani. Naša doktrina je promenjena. Mi ne možemo da otvorimo sve sukobe ovoga sveta. Ja verujem da bi mnogima u Rusiji odgovaralo da mi tako kažemo. Ja nisam neodgovoran da to otkažem na takav način, jer bih time doveo svoju zemlju u tešku poziciju. Nisam ja glup da ne znam šta smo i gde smo mi. Samo moram nekada da skinem neki samar sa leđa svog naroda i svoje zemlje. Tu smo, ne pravimo nikakav problem.

Gledamo da snažimo ekonomski i da rastemo brže od drugih.

- Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ne odričemo ih se, ne stidimo se toga. Naprotiv. Ali istovremeno podižemo svoju vojsku, podižemo svoju snagu, i gledamo šta je to što se zbiva.

O pitanjima iz Moskve

- Dobio sam iz Moskve pitanja direktna, kao od vas. Kao što me sa Zapada pitaju: "A šta si ti sad išao na Raša Tudej u njihov studio?" I moj će odgovor da bude: "Zato što sam hteo." Dakle, hoću samo da vam kažem, Srbija ima svoju politiku, i ja sam srećan što ljudi u Kremlju mnogo bolje nego neki drugi u Rusiji razumeju poziciju Srbije. I veoma sam srećan zbog toga. I mi smo se nekako tako razumeli od početka. I on je znao, ako ste slušali Medvedeva, govorio je nekoliko puta: "Šta god radili Vučiću, Vučić će da izdrži duže i više od svih drugih, zato što ga ne poznajete."

Što bi rekao Filip Grbić, "u stanju da trpi kao zver".

- Ja zato nikad se ne zaklinjem, nikad ništa ne govorim na taj način, ali moja reč, za razliku od reči mnogih drugih, znači. Pet godina nam nijedan klaster nije otvoren, a spremni smo za to. E sad, nemojte da me držite za reč, ja nisam ekspert za to, kao Ana Brnabić i Danijel i Starović i ne znam ko, ali da vam ispričam kako je to izgledalo pre 5-6 meseci. Oni su rekli: "Hajde, idemo sad, uradite ove 3-4 stvari". Nemam pojma, nešto oko REM-a, nešto oko biračkih spiskova, i sve smo mi to uradili. Kao što ste videli juče, svi su saglasni oko biračkih spiskova, i Evropljani, i poklapanje 98, ne znam koliko. I sad, sve to po strani ostavite, ja sam rekao: skupili su se svi, i sad velika akcija, oni puni entuzijazma: "Otvoriće nam klaster!" Evo, može da vam kaže Ana. I ja kažem pred svima: "Aj sad, lepo, sedite, vas 30, 40, došli kod mene u predsedništvo, ko đaci se poređali, jel vidite im osmeh na licu, sad će Srbija da napreduje." I ja im kažem: "Aj lepo, nemojte da ste deca."

Kako je ispričao, rekao je tada "neće otvoriti ništa".

- Neće nam otvoriti ništa. Naći će neku Holandiju i Hrvatsku, ili Švedsku, ili ne znam ni ja koga. I pogodio sam, verovali ili ne. Koji će da nađu, da izmisle neki razlog, a svi ostali će kao da ih... da traže od njih da to svakako učine, da se bore za to, da nam po svaku cenu otvore, da je krajnji trenutak, da mora... ali eto, neće uspeti. Ja sam im to na ovakav način ispričao.

Foto: prinskrin RT Balkan

Ana Brnabić ga je posle nekoliko mesecima pitala kako je znao, na šta je odgovorio da se vodi logikom gvozdenih determinizama.

- Srbija mora da bude slabija, i taj balans uvek mora da bude negativan po nju, da bude lažni balans, a da u stvari svi mali okolo budu snažniji od Srbije, uvek uvaženiji, uvek bogatiji, uvek uspešniji nego Srbija. Omaklo se nekako da je Srbija postala mnogo uspešnija, da je imala, ako hoćete, i dominantnog lidera koji je mogao da gura stvari brže i ozbiljnije nego neki drugi. E, pošto se to tako dešavalo, onda su oni rekli: "Ej, pa, vreme je da se to zaustavi". Jer ne može Srbija da bude ispred drugih. Jer kako ćemo mi da objasnimo nekome da je Srbija ispred nekoga ekonomski, a ovo su NATO članice? Kako ćete to da objasnite? - rekao je i dodao:

- Samo razmislite kako bi izgledalo sutra: mi dobijemo, na primer, 120 poslanika, i oni zajedno sa svima ostalima, s kim god, naprave većinu, sa Jovanovićem, Dačićem, ovim, onim, sa svima. Hoće ili ne, da uopšte ne ulazim u to, naprave većinu, 130 prema 120. Recite mi, molim vas, kakve se odluke donose u Skupštini, kako se te odluke donose u Skupštini, ko ih donosi, a nas je 120 i, kao što vidite, nisu uspeli da nas razbiju ni prošle godine ni ove godine. Jedino kod nas nema odlazaka, ima dolazaka i povrataka. Odlazaka nema. I tako, mi smo čvrsta struktura koja je bila i 15, 16, 17 godina u opoziciji, i strpeli, izdržali svakojaki teror i tako dalje, i nemamo nikakav problem sa tim. I ja vas sad pitam: ej, na šta bi to ličilo? Na šta bi nam zemlja ličila? Na šta bi ta zemlja ličila u kojoj bi na takav način morali da donose odluke. Samo neka neko razmisli o tome. E, pa takva je Srbija potrebna njima. Takvu Srbiju hoće. Takvu Srbiju će da vole. Takva, slaba, onakva kakvu želi Aida Đedović, onakvu kakvu želi Šarović sa 250, Nataša Kandić. Takvu Srbiju oni žele. Slabu, nikakvu, iz raznih razloga.

Upitao je zbog čega bi Hrvatska bila srećna zbog uspeha Srbije.

- Samo pogledajte njihove akte, i pogledajte o čemu govore, i pogledajte ko su ljudi, pa mora da se sakriju negde Pajtić i ostali. Pre svega Pajtić i Lezović, pa će da vide mogu li sa šabačkim krilom bivše stranke, pa kao veliko ujedinjenje, i eto, da to postane glavna opoziciona snaga u Srbiji ako izgube izbore, da bi mogli da se konsoliduju za sledeći izbor, ili ako dobiju izbore da preuzmu vlast odmah. Dakle, to je cela priča, i svima je vama jasno o čemu je reč. A šta mislite, zašto je Nenad Čanak s obe ruke podržao studentsku listu?

O Vojvodini

- Je l' bio pripremljen novi Statut Vojvodine, pa sam ja to prekinuo i nisam dozvolio da bude donet ni 2012. i 2013. godine? Lično sam u tome učestvovao, jer za mene je Vojvodina deo Srbije kao i svaki drugi deo Srbije. A oni vam unapred kažu: "Ako nećeš da razgovaraš, pregovaraćeš o tome. " I još vam ne kažu: "Još Čanak je dovoljno pametan, mnogo pametniji od ovog." I Čanak ne kaže: "Pošto će studenti sigurno da pobede." Nego kaže: "Čak i ako pobediš, Aleksandre, moraćeš da pregovaraš." A koja je to politika Srdanovića, sem politike Dinka Gruhonjića? Neću da pričam o siledžijstvu, o svemu drugom. To su sve ljudske karakteristike po strani, ostavite sad pričam o strateškoj politici. Oni su od mene napravili monstruma. Ti za monstruma ne možeš da glasaš. I bolje je da glasaš čak i za koga god hoćeš. Ali neću da glasam za monstruma. Ne zaboravite, tu imate još stvari: ljudi koji nisu učestvovali u uspehu Srbije, najteže se mire sa uspehom Srbije a da njihovog učešća nije bilo. Posebno oni koji za sebe misle da su mnogo važni.

O obojenoj revoluciji

- Ja sam znao 7. decembra, dakle mesec dana posle pada nastrešnice, šta je iza svega. A onda dođe mi hiljadu ljudi koji su se svi uplašili, i ja im sad kažem: "Mi ćemo da ih pobedimo sad." To vam govorim 14 dana do izbora, ne pričam vam 4 meseca pa sad da nekog hrabrim. Rekao sam "ovo je obojena revolucija", pa su se sprdali. Došli su mi onda bliski ljudi i rekli "hajde nemoj više da nas zavitlavaš, ovi hoće da sruše državu, hoće da nas pobiju sve. Ili ćemo da se branimo, ili im predaj vlast odmah, jer ovo nema nikakvog smisla". I onda smo sedeli do kasno u noć, smo razgovarali, bilo nas je desetak. Do kasno u noć smo razgovarali, i mi smo te noći doneli odluku: okej, idemo u borbu. I od tada smo krenuli u borbu.

Svi su dobro plaćeni.

- Sve ove vođe njihove, iz NGO-a, političkih, sa iz plenuma, svi su plaćeni. Svi. I to su dobro i debelo plaćeni. Dobro i debelo plaćeni. Mnogo. Neki zborovi su... jedan zbor, veliki zbor je dobio 1.580.000 evra. I to sa 700-800 uplata. Da ne možete da uhvatite tačno šta ćete kad gonite ljude za 1.000 evra koje su uplaćivali. Odakle vama pare? Odakle vam pare za sve? Odakle pare da plaćate motociklistima dnevnice? Odakle pare da plaćate biciklistima dnevnice? Odakle pare da plaćate šetačima dnevnice? Ko to plaća?

O izborima

- Pobeda za mene znači apsolutna većina. A što se tiče pobede kojom bih bio zadovoljan, to je 50 plus, od važećih glasova. Što znači nekih 130 do 140 mandata. Što se tzv. studentske liste tiče, očekujem 36 do 40 odsto glasova. To je mnogo, kad su svi ujedinjeni protiv jednog. Gde nema politike, gde nema ideje, gde nema programa, gde ima samo iracionalne mržnje.

Na pitanje šta očekuje da će se desiti 25. oktobra, na dan izbora, rekao je:

- Pa biće raznih trikova, histerije, svega, i na kraju biće sve mirno i biće sve u redu. Ne plašim se nemira. I ako ih bude, biće brzo okončani. Najsrećniji bih bio da ne bude nikakve i ničije intervencije. Ali vi morate da razumete: njih se skupi 10 i 20, nas se skupi 10.000, pa bi oni kao da napadaju. Policija njih štiti i čuva sve vreme. A onda oni nasrću kao na štitove i vizire policajaca i tako dalje. Država je konsolidovana, država je ozbiljna, važno je ko će kako da glasa. Meni je drago da oni kažu da imaju kontrolore na svakom mestu. Svuda imaju. Vidim da sarađuju sa Albancima sa juga Srbije, da će Albanci zajedno sa njima da pokrivaju taj deo. Mi smo veoma srećni oko svega toga, nikakav problem nemamo - rekao je.

- Ne zanima njih Vučićev program u jugu Srbije. Ne zanima ih Vidikovac na Kablaru. Ne zanima ih ništa od toga. Vidite, Beograd na vodi je danas najposećeniji i turistički najatraktivniji deo našeg grada. Oni su tamo svakog dana. Nikada vam to neće priznati. Morate da razumete taj jedan psihološki aspekt: neće vam priznati uspeh, jer oni nisu bili deo tog uspeha. Vredno je samo ono u čemu je pseudoelita učestvovala. Baš ih briga što je danas plata na Vračaru 1.800 evra prosečno, i na Starom gradu. Oni će vam reći: "Ne, ne, to smo mi zaradili."" Pa to ste zarađivali i pre 14 godina, pa vam je prosečna plata tada bila, baš u tim opštinama, velika, negde oko 560 evra. Kad je prosečna bila 329 na nivou Srbije. E, sad, tih 560 do 1.800 neće baš biti da ste samo vi nešto dobro radili, biće da je nešto i država, i onaj ko je napravio sistem, mnogo toga dobrog radio. Nikada vam to neće priznati.

O napretku Srbije

- Ja sam čovek koji je veoma emotivan, ali koji je naučio da emocije drži pod kontrolom. Najgluplji su oni koji kažu: "Vučić je doneo na prečac odluku"— ja nikad nijednu odluku u životu nisam na prečac doneo. Nikada. Nijednu. Nikada to niste ni čuli ni videli. Kod mene nema ni izbacivanja iz stranaka, niti promena predsednika, potpredsednika dok ste rekli "keks". Ništa se ne radi pod uticajem hajke, harange, pritiska ili bilo čega. Za sve mora da postoji red. Svako ima više šansi, više prilika - rekao je i dodao:

- Dakle, kod mene su sve stvari racionalno postavljene. Ja gledam rezultate, ponosan sam na rezultate, mnogim stvarima nisam zadovoljan, verujem da su mogle bolje da budu urađene. Ali ono što smo uradili, ući će u istoriju. Nikada niko za 12 ili 14 godina, zavisi da li od perioda premijera ili ukupno, dakle, nije uradio za Srbiju kao mi. Nikada niko. I odmah da vam kažem: teško da će neko toliko uraditi. Ja ću da vam odgovorim zašto. Ne zato što neće biti neko pametniji od mene. Biće. I obrazovaniji, i pametniji, moguće i marljiviji. Nije lako, moguće je. Dakle. Ali niko sa toliko strasti i toliko hrabrosti nije donosio odluke, i nikada više neće, posle svega što su uradili. Tako da, mi smo radili brže, snažnije, jače, uspešnije, obnovili zemlju, podigli zemlju u svakom smislu: putevi, pruge, naučno-tehnološki parkovi, veštačka inteligencija. Uradili zdravstvene centre, kliničko-bolničke centre, koji danas izgledaju kao space shuttle, bukvalno, u pravom smislu te reči. Mene interesuje kako vodiš ekipu i da li ta ekipa pobeđuje ili ne. Mene interesuje rezultat na semaforu. Nemoj da mi pričaš bajke. U bajke ne verujem odavno. Znao sam sve bajke napamet. I od Andersenovih bajki do La Fontenovih basni, i Ezopovih, sve sam znao.

O aferi helikopter

- Zamislite mene u koliko sam glupoj situaciji: ja imam živi prenos iz "škode", idem u Kragujevac, živi prenos imam, i kreteni izmisle, nađu neki helikopter, nemam pojma, neki privatni helikopter od neke firme, nađu, i to u Rašku sleteo! Kaže: "Evo ga Vučić, sleteo helikopterom u Kragujevac." I sad, a ja još veća budala. Pa sad, to sam, to su me danas navukli ovi iz tima, kaže: "Moraš da reaguješ, znaš," Nikad više u životu na takve budalaštine neću da reagujem. Zamislite mene, ozbiljnog čoveka, pa sad ja moram da reagujem, izigravam budalu što je nekoliko kretena izmislilo da sam se ja vozio helikopterom, iako sam stvarno, oni mene vozili u "škodi" jer sam imao uživo, da ne bih ugrozio nekoga u saobraćaju, uključenje na TikTok i Instagram, a onda od Natalinaca sam vozio sam do Kragujevca, sam parkirao svoj auto iza jezera - objasnio je.

Istina je relevantna, smatra Vučić.

- I onda shvatim da sam ja u stvari veća budala od njih što sam takvim kretenima uopšte odgovarao. Jer znate šta, kreteni ne rade ništa po ceo dan, ima ih koliko hoćete. Ništa ne rade po ceo dan, šta ćemo novo da izmislimo.

Najavio je skup za sutra u Zaječaru, a onda i Novi Sad.