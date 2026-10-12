"SAMO SE JOŠ VIŠE UKOPAVATE I SRAMOTITE" Brnabić patosirala Šabića nakon nove objave: Uputite izvinjenje, recite - pogrešio sam
POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić ponovo je odgovorila članu saveta REM-a Rodoljubu Šabiću, koji je pokušao da se "opere" nakon što je izneo tvrdnje da se Vučić vozio helikopterom "Erbas H145M" pred miting u Kragujevcu.
Kada je Šabić video da je slagao, bilo ja kasno, pa je pokušao da se "iščupa".
- Postavio sam pitanje - ko, kome i po kom osnovu može da obezbeđuje ovakve pogodnosti.? Nikog konkretno nisam pomenuo, pa ni “šefa” Ane Brnabić. Njen je opsesivni problem što u svakom pominjanju neke zloupotrebe prepozna svog “šefa” - napisao je Šabić.
Brnabićeva mu je ponovo odgovorila.
- Netačno. Vi ste, da budemo precizni, podelili laž da je Aleksandar Vučić helikopterom doleteo na skup u Kragujevcu. Dakle, Vi ste podelili objavu koja optužuje imenom i prezimenom Aleksandra Vučića. Na tu laž ste se nadovezali i pitali po kom osnovu je to omogućeno, time duplo potvrđujući da se to desilo i da je omogućeno. Odgovor je: ne da nije omogućeno, već nikada nije ni traženo. Vaš problem, ponovo, je što krećete od sebe i šta biste vi radili. Aleksandar Vučić bi pre pešaka išao u Kragujevac, nego što bi zloupotrebljavao javne resurse. Ali ovaj bedan pokušaj da se izvučete iz širenja dezinformacija, čini vašu laž samo još jadnijom. Uputite izvinjenje. Recite - pogrešio sam. Ovako, samo se još više ukopavate i sramotite.
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