Politika

"JA JOVI BAKIĆU NE BIH DAO NI BICIKL DA MI ČUVA, A KAMOLI DRŽAVU!" Ponoš se obrušio na "studentsku listu" (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 09:36

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ZDRAVKO Ponoš, tokom gosotvanja u jednoj od emisija prokomentarisao je Jovu Bakića, jednog od kandidata "studentkske liste".

ЈА ЈОВИ БАКИЋУ НЕ БИХ ДАО НИ БИЦИКЛ ДА МИ ЧУВА, А КАМОЛИ ДРЖАВУ! Понош се обрушио на студентску листу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @LaziDetektor

Naime, Ponoš je izjavio sledeće:

"Hajde da opet slikovito, ne želim nikoga da uvredim... Ako je bicikl država, ja i ovi Bakiću ne bih dao bicikl na čuvanje, ne zato što će Jovo da odnese bicikl, ali nekako zazirem od toga da će zaboraviti gde ga je ostavio, da će ga voziti možda u pogrešnom smeru. Bio je u Partiji radikalne levice, znači, anarhistima ja ne bih dao državu na čuvanje. Imamo imamo legitiman zazor od toga."

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