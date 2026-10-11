Politika

VUČIĆ DAO OBEĆANJE: Više neće biti politike na fakultetima i u školama, ako pobedimo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 22:55

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

ВУЧИЋ ДАО ОБЕЋАЊЕ: Више неће бити политике на факултетима и у школама, ако победимо

Foto: printskrin TV Pink

- U Novom Sadu novinarka kaže ništa se ne dešava, samo se sat vremena pale prostorije SNS. To se dešavalo tridesetih godina u Nemačkoj. Milina, demokratija, baš lepo. Kad su bile zapalljene prostorije CDU, cela Evropa osudila. Imamo izjavu Marte Kos da su to evropske vrednosti. Ja sam obećao ljudima jednu stvar - imamo deo otetog pravosuđa, tužilaštva, posebno prosvetu i visoku obrazoavanje. Ne mislim da se ikome svetimo, pružao sam ruku onima koji su me najviše vređali. Dobijemo li poverenje narod, apsolutno garantujem da više neće biti politike na školama i fakultetima! Nikakve! Zna narod kad sam ovako rekao - ima dekani da se angažujete sa studentima da okrečite, da očistite od pacova, ako nećete to da uradite, više nećete biti na tom mestu. Oni koji hoće da rade i studiraju biće na tom mestu - rekao je Vučić.

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