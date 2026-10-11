NEĆE DA OSUDE NASILJE Dragović: Neće da priznaju ono što je očigledno
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.
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- Ovo je čist agenturni odgovor. Neće da prizna oni što je očigledno. Njoj suprug na Novoj S radi. Oni se dvaput nisu okrenuli kad je nesrećna devojka poginula na fakultetu. Ovo je za njih mačji kašalj - ističe Dragović
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