NEĆE DA OSUDE NASILJE Dragović: Neće da priznaju ono što je očigledno

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

"Usta i čmar zamenili uloge" - zašto gospođa sa "Studentske" liste nije htela da osudi brutalan komentar Ilije Srdanovića za prezenterku sa RTS

- Ovo je čist agenturni odgovor. Neće da prizna oni što je očigledno. Njoj suprug na Novoj S radi. Oni se dvaput nisu okrenuli kad je nesrećna devojka poginula na fakultetu. Ovo je za njih mačji kašalj - ističe Dragović