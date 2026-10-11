Politika

NEĆE DA OSUDE NASILJE Dragović: Neće da priznaju ono što je očigledno

В. Н.

11. 10. 2026. u 22:52

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

НЕЋЕ ДА ОСУДЕ НАСИЉЕ Драговић: Неће да признају оно што је очигледно

Foto: printskrin TV Pink

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- Ovo je čist agenturni odgovor. Neće da prizna oni što je očigledno. Njoj suprug na Novoj S radi. Oni se dvaput nisu okrenuli kad je nesrećna devojka poginula na fakultetu. Ovo je za njih mačji kašalj - ističe Dragović

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11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

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