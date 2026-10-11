"BIO BIH NAJSREĆNIJI DA IH POLA OTPUSTIMO" Vučić: Mnogi u diplomatiji su postali agenti zapadnih ili istočnih sila!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink da se Srbija podigla iz pepela i da zato mnogi hoće njegovu glavu.

Foto: printskrin TV Pink

- Imao bih više objašnjenja. To je razlog zašto ih voli Severina. To je razlog zašto ih voli Kurti, Milo Đukanović, Kurti, Andrej Plenković. Kada to vidi naš narod u Republici Srpskoj, taj narod koji živi u nelakim uslovima, koji štiti svoje postojanje, odlično prepoznaje ko radi u njegovom interesu, a ko ne. Ovi spolja koji su sve finansirali, oni ne smatraju Republiku Srpsku važnom. Žele da se Srbija udalji i napravi što veći otklon od Srpske. To je njihova politika i bila bi ako se dočepaju vlasti.

- Nisu slučajno tražili da Miloševića izručiš na Vidovdan. Posle toga si hapsio na kilo mesa svakog Srbina, od generala Lazarevića, Pavkovića, neću da pričam o Mladiću, Tolimiru. Ne treba trgovati ljudskim mesom. Nisi ništa dobio zauzvrat i da si trgovao. Stranci traže ljude koji će da im služe. Teško je izdržati te pritiske, malo je ljudi. 50 odsto naše diplomatske infrastrukture da otpustimo bio bih najsrećniji. Mnogi su postali agenti zapadnih ili istočnih sila. Odnos njihov prema Srpskoj mora da bude takav i ja se plašim samo...

- Zašto ne kažete žao nam je zbog nasilja, zašto je ovaj čovek udario pesnicom ženu u Novom Sadu. Iste te večeri Srdanović je rekao: 'Sve ste dobro odradili'. Rekli su nema izvinjenja, nema žala, da žene tretirate kao zveri, da nema izvini, ni žao mi je. Kad je to u Srbiji bilo da muškarci tuku žene i da nema izvinjenja? Kad je kod nas bilo da se odvajaju porodice, da se odvajaju unuci od baka i deka? To je deo fašističkog pristupa. To se u Srbiji nikada ranije nije događalo. To smo imali u malom obimu u vreme Miloševića, kad su strane službe umešale prste.

- 'Monstrum, ljigavac, koji je uništio Srbiju', kako reče onaj Hrvat. Kako sam je uništio? Strane službe to kažu i zato što mašina za ispiranje mozga radi po ceo dan. Oni moraju da drže da sam ja monstrum da ne odu sa mnom u debatu. Izgubili su sve, hoće da nas ponize, hoće da kažu da neće nama da polažu račune. Imamo plenum, i one koji na povocu drže plenum. Njihova ideja je da unize narod.

- Nisu mogli da razumeju posle hapšenja Miloševića, odvajanja Crne Gore, proglašenja Kosova da će Srbija da se podigne kao feniks iz pepela. Promaklo im je ispod žita kako sad Srbija odjednom jača i od Crne Gore. Kako je moguće da je BiH bila za 20 posto iznad nas, a sada je toliko ispod nas. Normalno da hoće moju glavu”, kaže Vučić.