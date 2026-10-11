Politika

"IMAĆEMO APSOLUTNU VEĆINU I NEĆEMO ZAVISITI NI OD KOGA" Vučić: Pobedu će sprečiti jedino ako me ubiju

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11. 10. 2026. u 22:43

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras da će njegova lista imati apsolutnu većinu na predstojećim parlamentarnim izborima.

ИМАЋЕМО АПСОЛУТНУ ВЕЋИНУ И НЕЋЕМО ЗАВИСИТИ НИ ОД КОГА Вучић: Победу ће спречити једино ако ме убију

Foto: printskrin TV Pink

- Znam da je supruga gospodina Radivojevića učinila sve da glumci ne dođu na film Lordana Zafranovića. Oni su svi fini, samo je jedan zlikovac. Zabranjeno je razgovarati samo sa mnon. Ja sam tu da im obezbedim pare, a ostali su tu da troše. Značajan deo ljudi u Srbiji sve razume. Mi nećemo u koaliciji sa blokaderskim pokretom, mi ćemo ozbiljnu vladu, nećemo da im se udvaramo i dodvoravamo. Da ne bude da vas nisam obavetio ranije - unapred vam kažem - imaćemo apsoltuni većinu i nećemo zavisiti od bilo koga manjeg. Ukoliko neke strane službe ne izvrše težak teroristički akt, ili me ne ubiju u međuvremenu, samo to može da spreči tu pobedu - kaže Vučić.

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