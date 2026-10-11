NEĆU DA RADIM ISTE STVARI KOJE BLOKADERI RADE Vučić: Jedini glas je u stvari moguć za našu listu, sve drugo će da se prelije tamo

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

Da stvari postavimo čisto i jasno. Ni večeras nisam iskoristio priliku da bulo koga napadnem. Ne vidim ni svrhu, neću da radim iste stvari koje oni rade. Što se tiče ovoga, pozvao sam Ivicu Dačića na razgovor. Pozvao sam, ne zato što mu ne verujem, pizvao sam Brnabić i Sinišu Malog. Pozvao sam ga nekoliko puta da li želi da ide sa nama? Shvatio sam da je doneo odluku da idu sami. Razumeo sam poruku. Izbore nećemo odlagati zbog toga. Razumeo sam i kada je gospodin Ljajić rekao da neće da se izjasni sa kim će da ide. Oni koji su protiv takozvane Studetnske liste, jer nije studentska, nego lista demokratske strane i nvo sektora. Jedini glas je u stvari moguć za našu listu. Sve drugo će da se prelije tamo. Gospodin Jovanović, Đilas to kažu takođe, da hoće da sarađuju sa njima - kaže Vučić.