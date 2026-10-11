"U KOJOJ TO SFERI ŽIVOTA JE DANAS LOŠIJE, RECITE MI JEDNU?!" Vučić: Samo ponavljaju da je Srbija uništena, da sam ja monstrum...

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink da se u svakoj sferi života živi bolje.

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- Recite mi u kojoj sferi života je rbija uništena. Recite mi jednu sferu društvenog života u kojoj je lošije nego što je bilo ranije.

- Od puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, oni krompir , koju god oblast, poljoprivedne subvencije ne kasne uopšte, uvek su kasnile. Učestovovao sam u otvaranju preko 300 fabrika, a oni su ugasili 400 fabrika. Zaposleno 500.000 ljudi više od tada, iako sada imamo manje ljudi. Tačno u kojoj to sferi je lošije? Oni idu na to što je rekao Šarić - hiljadu puta ću da ponovim da je taj čovek uništio Srbiju, a on je i monstrum, zabranjen je kontakt sa njim, majka mu nije majka, otac mu nije otac, ovaj mu je ovaka, onakav. Svakodnevno ponavljajte da je Srbija uništena. Kad ih pitate šta je uništeno? Ne znaju da vam kažu. 97 milijardi je danas BDP, tada su bili na 49, bežali nam 50 odsto. Danas smo barabar. Plaćamo 318 dolara na 1000 kubnih metara, penzije sa 204 evrpa na 540 evr. Očekujem da prosečna plata za 4 godine bude 1500 evra, kad pominjem Niš, Leskovac - ističe Vučić.