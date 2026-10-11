PROCUREO SNIMAK SA PLENUMA: Penzije smanjiti za 40 odsto

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

- Mi smo svojim radom prvi put u poslednjih 15 godina, uspeli smo svojom čvrdtiniom da stvorimo sebi ekonomsku platformu da zemlja napreduje. Ovi ljudi niti su stručni, oni brinu samo o svojim kombinacijama. Posao ne bi bio da vode zemlju, zemlju bi vodili oni koji ih dovode na vlast. Moraju mene da sklone, posao smo završili i sad možemo kao plastelin da ih oblikujemo. Srpski narod u regionu je isto na našoj strani. Gotovo komplenta Republika Srpska, naš narod u Crnoj Gori i svuda u regionu. Politička je odluka po njima kolike će penzije i plate da budu. Ostavili su nam zato praznu kasu. To mora da bude na ekonomiju i rastu zasnovana odluka. To je sveukupni rezultat napornog rada. Mitralje ne možete da dobijte za dve godine, kamoli sofisticirane sisteme. To ljudi moraju da razumeju. Izbor rukovodstva je izuzetno važan. Pogledajte razliku između Libije i Emirata. Libija ima 5 puta više nafte. Opet se podiže. Neke greške do čega vas dovedu - ističe Vučić.