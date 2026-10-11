MONSTRUOZAN PLAN STUDENTSKE LISTE I BLOKADERA U 7 TAČAKA!

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

- Imaće tužilačku policiju, koja će da hapsi kako hoće, neće se donositi zakoni koji nisu poslati u EU. Uvođenje sankcija strateškim partnerima. To je njihov plan. Obojena revolucija u 6 plus 1 tačku.



1. tačka: Finansiranje i razvoj NVO sektora

2. tačka: Formiranje medijskih grupa za pritisak - pucao si u narod iz zvučnog topa na primer;

3. tačka: Ujedinjenje političkih društvenih faktora, spajanje razonorodnoh partija u jedan front:

4. tačka: Koršćenje loklanih samouprava u kojima NVO imaju uticaj;

5. tačka: Izlazak na izbore i usporavanje rezultata;

6. tačka: Masovna građanska neposlušnost;

7. tačka: Zloupotreba tragedija i kriza - ova je najmonstruoznija.



Oni neće kamen na kamenu ostaviti. Njih su doveli njihovi strani finansijeri. Da bi uništile naš ekonomski rast. Ako jačamo, nismo zavisni. Ako sklopimo partnerstva, nismo zavisni od EU, oni su tu da nas spreče - kaže Dragović.