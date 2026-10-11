VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
- Mi smo deo regionalnog bloka koji hoće da sruši Srbiju. Ko mnogo više od Turaka danas radi na tome. Uvek su radili da male oko Srba ujedine oko Srba. Da Srbima ne daju mogućnost ni teritorijalno ni ekonomski da se šire. Kad se Nikola Pašić borio posle Prvog svetskog rata da izađemo na more kod Drača. Velike sile su rekle, nećeš na more, dobićeš Đakovicu. Sve su radili i trgovali samo da ne izađemo na more. Hrvatska je postala regionalno dominantna sila u vreme Tadića - od politike, ekonomije, vojske. Hrvatska je uspešna zemlja, danas sporije raste od Srbije, Srbija ih pristiže. Ima more, ima EU fondove, pristižemo uh, zato treba skloniti Vučića. Ima moćnu armiju, haubice, nemačke pancer haubice, helikoptere, polovne rafale.
- Oni se nerviraju jer ja nisam plakao i kao vrhovni komandant sam preudizamo mere. Siniša Mali je ostario 10 godina samo zbog mene. To šta smo uradili oko novca kako smo se dovijali, naša vojska je danas veoma veoma snažna. Naša doktrina je teška. Deo doktrine naše je da moramo da budemo jači, da budemo snažniji od sedam drugih armija. To je naša doktrina da bismo bili sigurni. Za deset godina bićemo 16 posto slabiji od 7 armija zajedno. Onaj ko se plaši saveza Tirane - Prištine - Zagreba, taj se naoružava (na komentar Zorana Milanovića o naoružavanju Srbije, prim aut.) - ističe Vučić.
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