ISTORIČAR ŠARIĆ: Glasajte za Vučića, nema drugo, treće ili snosite posledice - filozofija blokadera je "Hoću pare i neću da radim"

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

Idemo korak po korak. Referirao bih se na to zašto su neki poverovali. 220 ljudi na državnoj sisi. U Hrvatskoj se to desilo u Zagrebu, jer Zagreb izgleda kao Donbas. Napravili su katastrofu. Efekat izloženosti. Kada sto puta čujete neku informaciju vaš mozak je prema njoj prijateljski raspoložen. Mali kamenčići na veliko staklo. Ljudi koji su naša braća i drugi koji to sve vode. Oni koji to vode, ti ljudi nikada u privatnom sektoru nisu imali dan radnog staža. Radićemo kao Vučić, ali lošije. Znamo kako se troše državne pare - dajte nam da vodimo državu. Studenata nema, ima večitih. Hrvati su fusnota u srpskoh istoriji. Kad gledam sve te duele, ako je Ana Brnabić povela onaku raspravu, ako je Đuka stavio u džep Bakića. Meni je bilo žao Bakića posle emisije. Posle samo što ga Đuka nije izveo napolje za ruku. U hrvatskim medijima više vesti o Vučiću, nego o Plenkoviću, Milanoviću. Knjige pišu, Sarajevo safari... Kad sam video ko je izašao na listi, rekao sam da kamen za kupus i nije tako loša opcija. Hoću pare i neću da radim - to je njihova filozofija. Ne znaju šta pričaju, a ja kažem - glasajte za Vučića, nema drugo, treće - kaže Šarić.