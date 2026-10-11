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"BIĆE VELIKO POVEĆANJE PLATA I PENZIJA" Vučić o ekonomiji: Prešli smo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom...

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11. 10. 2026. u 21:31

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink o ekonomiji i najavio još veće povećanje plata i penzija.

БИЋЕ ВЕЛИКО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА Вучић о економији: Прешли смо у вишу лигу, такмичимо се са Словачком, Румунијом, Мађарском...

Foto: printskrin TV Pink

- Imaćemo sledeće godine stopu rasta preko 4 posto, biće veliko povećanje plata i penzija, veće nego ove godine, važno je da čuvamo stabilnost - rekao je Vučić.

Kaže da smo po ekonomiji prešli u višu ligu.

- Delili smo 3. i 4. mesto sa Severnom Makedonijom po visini plata, najvišu stopu javnog duga smo imali u regionu kada sam postao predsednik Vlade,​ 79 posto, a danas imamo najnižu stopu javnog duga. S. Makedonija je značajno ispod nas, danas ima višu stopu javnog duga, Crna Gora značajno višu, kao i Hrvatska i Slovenija. Imamo nižu stopu duga nego prosečna EU zemlja - rekao je Vučić.

Kaže da sada ulazimo u novu ligu sa Slovačkom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom.

- Da se takmičimo sa prijateljima i da pobeđujemo u nekim parametrima. Moramo da imamo cilj, za koji ćemo da se borimo i verujem da možemo da uspemo. To je taj novi nivo. Sada da potrebni su nam iskustvo, znanje, potrebni su borci - ističe on.

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