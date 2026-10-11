ODLIČNE VESTI ZA NAROD: Vučić o spacijalnom planu za jug Srbije

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink.

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Specijalni program za jug podrazumeva i turizam. Da damo 70 i 80 posto, da napravimo novi Han, novu Srbijanku. Milion takvih stvari, potrebna je nova energija. Imaćemo stopu rasta preko 4 posto. Biće veliko povećanje plata i penzija. Da sačuvamo stabilnost, da ne pravimo greške i moramo da radimo još brže. Dakle, izašli smo iz lige regiona Zapadnog Balkana, deliki smo 3. ili 4. mesto sa S. Makedonijom po visini plata. Danas imamo najnižu stopu javnog duga. Ne možete se meriti sa BiH, oni nisu u Evrostatu. Danas Crna Gora i Makednija, Hrvatska i Slovenija imaju mnogo veću stopu javnog duga. Mnogo nižu stopu javnog duga imamo nego evropske zemlje. Da uđemo u krug i da se takmičimo sa Bugarskom i Mađarskom. To je već novi nivo, treba nam energija, iskustvo, znanje i potrebni su pre svega borci. Nikad nemate dovoljno ljudi. Uvek ćete da hvalite svoj tim, ljudi su problem svuda, na svakom mestu. Nikada dovoljno dobrih ljudi - kaže Vučić.