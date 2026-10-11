Politika

BRIGA O LJUDIMA JE NEŠTO OD NAJVEĆEG ZNAČAJA Vučić: Naši protivnici se tuku oko zastava, mikrofona, dok naši ljudi idu od vrata do vrata

В.Н.

11. 10. 2026. u 21:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić, prvi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je briga o ljudima najvažnija.

БРИГА О ЉУДИМА ЈЕ НЕШТО ОД НАЈВЕЋЕГ ЗНАЧАЈА Вучић: Наши противници се туку око застава, микрофона, док наши људи иду од врата до врата

FOTO: Novosti

- To nije politička taktika, to je težak naporan i mukotrpan rad. Dok sam bio predsednik, obilazeći Srbiju morate da saslušate ljude, svakog čoveka, to je vaša obaveza, dužnost, to je neretko teško, mi neretko nismo uradili svoj posao, grešili smo naravno. Naši ljudi na lokalu se ponekad ponašaju kao lokalne kabadahije, i zbog takvih stvari ljudi nekad ne vide širu sliku, a to je da je Srbija drugačija, jer je napredovala, ali ti ljudi koji se suočavaju s tim malim problemima ne žele to da sagledaju, i onda je taj posao mnogo teži nego što izgleda. Zašto drugi ljudi taj posao ne rade? Naši protivnici se tuku oko zastava, mikrofona, niti ko zna šta bi rekao, niti šta bi ponudio, a ovo je pre svega odnos marljivosti. Taj posao, neki od ovih ljudi kad idu od vrata do vrata, i oni to rade bez novca i jer vole političku organizaciju kojoj prpadaju, imaju ideale, pitajte njih koliko je teško kad idu od vrata do vrata. Najteži posao, jer ne znate kakva je priroda čoveka koji će da ih dočeka. Ali briga o ljudima je nešto od najvećeg značaja i što mora da se promeni - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Anabela o smrti momka: Srušio mi se ceo svet

Anabela o smrti momka: "Srušio mi se ceo svet"