BRIGA O LJUDIMA JE NEŠTO OD NAJVEĆEG ZNAČAJA Vučić: Naši protivnici se tuku oko zastava, mikrofona, dok naši ljudi idu od vrata do vrata

ALEKSANDAR Vučić, prvi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je briga o ljudima najvažnija.

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- To nije politička taktika, to je težak naporan i mukotrpan rad. Dok sam bio predsednik, obilazeći Srbiju morate da saslušate ljude, svakog čoveka, to je vaša obaveza, dužnost, to je neretko teško, mi neretko nismo uradili svoj posao, grešili smo naravno. Naši ljudi na lokalu se ponekad ponašaju kao lokalne kabadahije, i zbog takvih stvari ljudi nekad ne vide širu sliku, a to je da je Srbija drugačija, jer je napredovala, ali ti ljudi koji se suočavaju s tim malim problemima ne žele to da sagledaju, i onda je taj posao mnogo teži nego što izgleda. Zašto drugi ljudi taj posao ne rade? Naši protivnici se tuku oko zastava, mikrofona, niti ko zna šta bi rekao, niti šta bi ponudio, a ovo je pre svega odnos marljivosti. Taj posao, neki od ovih ljudi kad idu od vrata do vrata, i oni to rade bez novca i jer vole političku organizaciju kojoj prpadaju, imaju ideale, pitajte njih koliko je teško kad idu od vrata do vrata. Najteži posao, jer ne znate kakva je priroda čoveka koji će da ih dočeka. Ali briga o ljudima je nešto od najvećeg značaja i što mora da se promeni - rekao je Vučić.