VUČIĆ NAJAVIO OGROMNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO: Specijalni program za jug Srbije, 69 bolnica, skeneri i mamografi u svakom gradu
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink.
- Danas sam bio u Zrenjaninu, narod će da okrivi mene, ne Novi Sad. Tamo ima magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljni, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona u svakom mestu bi bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica. Planiram da za 5 okrugua na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe. Koliko god ulažete, oni zaostaju najviše. Niš je prvi put došao i prešao 1000 evra prosečnu platu. Sve ispod Niša, oko Niša nema toliko. Sve u okolini Bora je nuporedovivo manje od Bora koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi, nego što je sada - kaže Vučić.
Preporučujemo
IMAĆEMO APSOLUTNU VEĆINU, IZGUBIĆE SA STOTINAMA HILjADA RAZLIKE: Vučić otkrio kakav debakl čeka izdajnike
11. 10. 2026. u 21:19 >> 22:45
MONSTRUOZAN PLAN STUDENTSKE LISTE I BLOKADERA U 7 TAČAKA!
11. 10. 2026. u 22:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)