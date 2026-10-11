Politika

VUČIĆ NAJAVIO OGROMNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO: Specijalni program za jug Srbije, 69 bolnica, skeneri i mamografi u svakom gradu

В. Н.

11. 10. 2026. u 21:22

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ОГРОМНА УЛАГАЊА У ЗДРАВСТВО: Специјални програм за југ Србије, 69 болница, скенери и мамографи у сваком граду

Foto: printskrin TV Pink

- Danas sam bio u Zrenjaninu, narod će da okrivi mene, ne Novi Sad. Tamo ima magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljni, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona u svakom mestu bi bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica. Planiram da za 5 okrugua na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe. Koliko god ulažete, oni zaostaju najviše. Niš je prvi put došao i prešao 1000 evra prosečnu platu. Sve ispod Niša, oko Niša nema toliko. Sve u okolini Bora je nuporedovivo manje od Bora koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi, nego što je sada - kaže Vučić.

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