PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Pink televiziji u emisiji Hit tvit.

Foto: printskrin TV Pink

GOSTOVANjE ALEKSANDRA VUČIĆA

- Dobro veče vama i svim vašim gledaocima - rekao je Vučić uz gromoglasan aplauz publike.

Tu si Goran Šarić - istoričar, Vukša Dragović ispred "Srpskih suverenista", Snežana Petrović - novinarka i Gordana Uzelac - novinarka.

Na početku je pročitano otvoreno pismo Željka Mitrovića, koje je ukratko sumiralo uspehe Srbije od 2012. godine, uz želju listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" da pobedi na izborima.

- Sarađuje sa agencijama za istraživanje javnog mnjenja. Drugačije bi to pozdravno pismo izgledalo. Šalim, se naravno - započeo je Vučić.

U emisiji je puštena retrospektiva Vučićevih poseta narodu širom naše Srbije, nakon čega je opet usledio gromoglasan aplauz.

- Prvo to nije politička taktika, to je težak, naporan i mukotrpan rad. Dok sam bio predsednik obilazeći Srbiju idete da saslušate ljude, da čujete svačiju muku. To je vaša dužnost. Neretko je teško, neretko nismo radili svoj posao, naši ljudi se na lokalu ponegde ponašaju kao kabadahije. Ljudi možda zato ne vide širu sliku, koja je drugačija, jer Srbija jeste neverovatno mnogo napredovala. Zbog ljudi koji se suočavaju sa svojim problemima, to ne mogu da sagledaju. Morate da preuzmete teret svojih i tuđih odluka. Zašto ti ljudi ne rade? Naši protivnici se tuku oko zastava, mikrofona, a ovo je odnSveos posvećenosti, marljivosti. Taj posao, kao posao, ljudi koji idu od vrata do vrata, rade to bez novca, jer veruju u ideale, veruju u uspešniju Srbiju. Ne znate kakva je prirpda čoveka koji će vas sačekati. Briga o ljudima jeste nešto od najvećeg značaja. Ukoliko dobijem poverenje građana i postanem predsednik Vlade, najveći deo vremena provešću na terenu. Manje ću putovati po inostranstvu, a ja da se posvetim svim svakodnevnim problemima građana, ali za mene je od presudnog značaja da za 4 godine završimo modernizaciju Srbije, obezbedimo mnogo investicija, rešimo problem vodosnavdecanja i zdravstva. Danas sam bio u Zrenjaninu, narod će da okrivi mene, ne Novi Sad. Tamo ima magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari.Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljni, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona u svakom mestu bi bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica. Planiram da za 5 okrugua na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe. Koliko god ulažete, oni zaostaju najviše. Niš je prvi put došao i prešao 1000 evra prosečnu platu. Sve ispod Niša, oko Niša nema toliko. Sve u okolini Bora je nuporedovivo manje od Bora koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi, nego što je sada - kaže Vučić-

- Specijalni program za jug podrazumeva i turizam. Da damo 70 i 80 posto, da napravimo novi Han, novu Srbijanku. Milion takvih stvari, potrebna je nova energija. Imaćemo stopu rasta preko 4 posto. Biće veliko povećanje plata i penzija. Da sačuvamo stabilnost, da ne pravimo greške i moramo da radimo još brže. Dakle, izašli smo iz lige regiona Zapadnog Balkana, deliki smo 3. ili 4. mesto sa S. Makedonijom po visini plata. Danas imamo najnižu stopu javnog duga. Ne možete se meriti sa BiH, oni nisu u Evrostatu. Danas Crna Gora i Makednija, Hrvatska i Slovenija imaju mnogo veću stopu javnog duga. Mnogo nižu stopu javnog duga imamo nego evropske zemelj. Da uđemo u krug i da se takmičimo sa Bugarskom i Mađarskom. To je već novi nivo, treba nam energija, iskustvo, znanje i potrebni su pre svega borci. Nikad nemate dovoljno ljudi. Uvek ćete da hvalite svoj tim, ljudi su problem svuda, na svakom mestu. Nikada dovoljno dobrih ljudi - kaže Vučić.

Goran Šarić - "Sledi nokaut"

- To je prednost (odgovor na pitanje da li je skromnost Aleksandra Vučića slabost ili prednost, prim aut.). On će vas pobediti na svim izborima. On se nije naljutio, on se fokusira. Osam rundi trpimo pljuvanje, mržnju, sad dolazi nokaut - kaže Goran Šarić.

Problem demografija

- Ja sam razgovarao sa Orbanom i Novak o demografskoj politici. Nadam se da ćemo imati dovoljno pametnih saveta, problem je što pare to ne rešavaju. Što više para, manje dece - ističe Vučić.

Ubedljivo će da izgube

- Verujem zašto će da izgube izbore. Imali su veliku prednost, mnoge stvari sam čuo od Dragovića. Kada sam analizarao te pare, sa novcem koji je dobijao Šolak za svoje medije, onda sam shvatio koliko je veliki novac uložen protiv naše slobodarske politika. Nikome u okruženju ne odgovara snažna Srbija, ni Zagrebu, ni Sarajevu, ni Podgorici. Pokušali su da sruše Fica u Evropi. Moraće možda na izbore u januaru iduće godine. Ostala je samo Srbija. Pošlo bi im za rukom da nisu napravili grešku. Sve su usmerili na jednu tačku. Da su radili malo šire u krugu oko mene, a ne samo Vučić - pobedili bi. Ovako će da izgube. Izgubiće, ne malom razlikom - samo ću to da vam kažem. Zato što mržnja ne pobeđuje. To šta ja radim u 4 zida, koliko je težak proces donošenja odluka, uvek staloženo, smireno, oni su potcenjivali protivnika, mislili završeno i dolazi im taj trenutak i neće se radovati tom trenutku. Srbija hoće - istakao je Vučić.

Vukša Dragović - Ilija Srdanović je tu da sprovede nasilje

- Oni imaju kampanju nasilja dve godine. Mislim da će i ova cela kampanja proći u istom duhu. Ilija Srdanović je tu jer je spsooban da izvrši nasilje. Jedva čekaju da se završe izbori, njima je rezultat nevažan. Krenuće u spiralu nasilja opet - kaže Dragović.

O tome da Crnogorci vode kampanju "Studentske" liste i da su na njoj:

- Nemam ništa protiv ljudi drugih nacionalisti. Želim da se dobor osećaju u ovoj zemlji. Oni kuju planove, CRTA će u 12, 1 da kaže da izbori nisu regularni, jer znaju da gube izbore. Svako vidi to, razlika se povećava iz dana u dan, da vas to obavestim. Ljudi znaju da su oni za to spremni. Ima tu mnogo dobre i vaspitane dece, koji su pomislili da oni odlučuju i menjaju sudbinu Srbije. Prošli su kroz mlin ovoga aparata koji vodi specijalne operacije protiv Srbije, a zove se N1. Oni su bili sigurni, biće šok kad budu videli izborne rezultate. Jedan deo ljudi naivno ili iz neznanja ili žive u mehuru, ne vide druge pristalice i ljude i ne mogu to da prunaju. Kad budu videli rezultate, biće u šoku. Prošli put su najavljivali nasilje, a kad su videli razliku, odustali su od svega - kaže Vučić.

Strpljen spašen

- Počistili su ih sa ulica. U Gruziji nisu ostvarili svoje namere. Oni su najbrže rastuća ekonomija od Kine do Evrope. Uspeo sam da trpim, rekao je kao zver. To niko drugi niti je trpeo i nisam siguran ko bi istrepo. Sad ih polako, ali sigurno pobeđujemo. Razlika će biti u stotinama hiljada glasova - kaže Vučić.

NVO SEKTOR

- Na vrhu je CRTA, građanska inicijative, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, organizacija TRAG. CRTA je najsitaknutija i vodi gotovo sve. Obuka kako da napadaju poliiciju potiče odatle. Tu je i David Krstić, pravnik, koji se isto time bavi - istakao je Dragović.

- Ko njima prebacuje pare? Oni prebacuju svima drugima. Hidra je pravi termin. Za zborove - da bi isplatili novac i da bi to stizalo u kešu - na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1,5 miliona evra. Oni su to podelili preko različitih ljudi iz NVO sektora, napravili 700 uplata po 2000 i nešto evra. Oni rade za račun svojih vlada. NVO su stvorene kada je CIA razumela da ne mora da vodi ratove i sukobe, a da može da menja režime, kada su na primer doveli Rezu Pahlavija u Iranu. Shvatili kako se to radi. Svi su to naučili. Svi su uvezani. Da me neko sad upuca ovde, ne bi se ambasadori ujutru uzbudili naročitp. Ako neko pogleda popreko i kaže CRTA nije najbolja organizacija na svetu. Zato sam izrazio divljenje Vukši. Koliko ljudi iz vlade je smelo išta da kaže? Da ih neko popreko pogleda, eto sastaje se kolegijum da razmatra o tome - kaže Vučić.

"ALjBIN KURTI IGRA KOLO U NIŠU"

- Kako su napali RTS. Ubili 16 ljudi. Šta su naši ljudi uradili? Moja majka je bila zamenik urednika te večeri. Stranci su iza toga stajali, a jeda su čekali da se mi pohvatamo za vratove. Nije lako pobediti zbog ogromnog novca. Ne mogu da odgovorim na sve laži, koje su tu 24/7. Šta treba da govorim? Ja sam ipak čovek, volim svoju decu, nikada nisam podigao ruku ni na jednu ženu, dete. Nikada. Kada vi vodite kampanju svakoga dana na taj način i vama postane svejedno šta je sadržaj toga. Mi ponekad imamo posla sa ljudima kojima je svest isprana. Razumete da je njima kolo u Nišu predvodio Aljbin Kurti. Rašić je veći Aljbin Kurti od Aljbina Kurtija. On hoće da pobedi sloboda. Veći kriminalac i više mrzi Srbe i zalaže se za nezavisno Kosovo i da svi Srbi nauče albanski i ne govore srpski. U Nišu su rodoljubi, ali ljudima je rečeno Aljbin Kurti je divan. Deset godina je to rađeno. Tri godine je vođena kampanja oko Jovanjice. U Skupštini kaže Miki Aleksić "Taj bata nije Andrej Vučić". Jelena Zorić kaže da je laž. Ali ljudi me sad mrze - kaže Vučić.

ŠARIĆ: "KAMEN ZA KUPUS JE BOLjA OPCIJA"

- Idemo korak po korak. Referirao bih se na to zašto su neki poverovali. 220 ljudi na državnoj sisi. U Hrvatskoj se to desilo u Zagrebu, jer Zagreb izgleda kao Donbas. Napravili su katastrofu. Efekat izloženosti . kada sto puta čujete neku informaciju vaš mozak je prema njoj prijateljski raspoložen. Mali kamenčići na veliko staklo. Ljudi koji su naša braća i drugi koji to sve vode. Oni koji to vode, ti ljudi nikada u privatnom sektoru nisu imali dan radnog staža. Radićemo kao Vučić, ali lošije. Znamo kako se troše državne pare - dajte nam da vodimo državu. Studenata nema, ima večitih. Hrvati su fusnota u srpskoh istoriji. Kad gledam sve te duele, ako je Ana Brnabić povela onaku raspravu, ako je Đuka stavio u džep Bakića. Meni je bilo žao Bakića posle emisije. Posle samo što ga Đuka nije izveo napolje za ruku. U hrvatskim medijima više vesti o Vučiću, nego o Plenkoviću, Milanoviću. Knjige pišu, Sarajevo safari... Kad sam video ko je izašao na listi, rekao sam da kamen za kupus i nije tako loša opcija. Hoću pare i neću da radim - to je njihova filozofija. Ne znaju šta pričaju, a ja kažem - glasajte za Vučića, nema drugo, treće - kaže Šarić.

VUČIĆ: "DOKTRINA JE DA BUDEMO JAČI OD SEDAM ARMIJA ZAJEDNO"

- Mi smo deo regionalnog bloka koji hoće da sruši Srbiju. Ko mnogo više od Turaka danas radi na tome. Uvek su radili da male oko Srba ujedine oko Srba. Da Srbima ne daju mogućnost ni teritorijarlno ni ekonomski da se šire. Kad se Nikola Pašić borio posle Prvog svetskog rata da izađemo na more kod Drača. Velike sile su rekle, nećeš na more, dobićeš Đakovicu. Sve su radili i trgovali samo da ne izađemo na more. Hrvatska postala regionalno dominantna sila u vrem Tadića - od poltiike, ekonomije, vojske. Hrvatrska je uspešna zemlja, danas sporije raste od Srbije, Srbija ih pristiže. Ima more, ima EU fondove, pristižemo uh, zato treba skloniti Vučića, Ima moćnu armiju, haubice, nemačke pancer haubice, helikoptere, polovne rafale.Oni se nerviraju jer ja nisam plakao i kao vrhovni komandant sam preudizamo mere. Siniša Mali je ostario 10 godina samo zbog mene. To šta smo uradili oko novc,a kako smo se dovijali, naša vojska je danas veoma veoma snažna. Naša doktrina je teška. Deo doktrine naše je da moramo da budemo jači, da budemo snažniji od sedam drugih armija. To je naša doktrina da bismo bili sigurni. Za deset godina bićemo 16 posto slabiji od 7 armija zajedno. Onaj ko se plaši saveza Tirane - Prištine - Zagreba, taj se naoružava (na komentar Zorana Milanovića o naoružavanju Srbije, prim aut.) - ističe Vučić.

MONSTRUOZAN PLAN STUDENTSKE LISTE I BLOKADERA U 7 TAČAKA!

- Imaće tužilačku policiju, koja će da hapsi kako hoće, neće se donositi zakoni koji nisu poslati u EU. Uvođenje sankcija strateškim partnerima. To je njihov plan. Obojena revolucija u 6 plus 1 tačku.

1. tačka: Finansiranje i razvoj NVO sektora

2. tačka: Formiranje medijskih grupa za pritisak - pucao si u narod iz zvučnog topa na primer;

3. tačka: Ujedinjenje političkih društvenih faktora, spajanje razonorodnoh partija u jedan front:

4. tačka: Koršćenje loklanih samouprava u kojima NVO imaju uticaj;

5. tačka: Izlazak na izbore i usporavanje rezultata;

6. tačka: Masovna građanska neposlušnost;

7. tačka: Zloupotreba tragedija i kriza - ova je najmonstruoznija.

Oni neće kamen na kamenu ostaviti. Njih su doveli njihovi strani finansijeri. Da bi uništile naš ekonomski rast. Ako jačamo, nismo zavisni. Ako sklopimo partnerstva, nismo zavisni od EU, oni su tu da nas spreče - kaže Dragović.

SRBIJA PRE 2012. I SADA

- Od puteva, pruga, naučno-tehnološki parkovi, krompir oni, koju god oblast - poljoprivedne subvencije ne kasne uopšte. Učestovovao sam u otvaranjeu preko 300 fabrika. Zaposleno 500.000 ljudi više od tada, iako sada imamo manje ljudi. Tačno u kojoj to sferi je lošije? Oni idu na to što je rekao Šarić - Hiljadu puta ću da ponmovim da je taj čovek uništio Srbiju, zabranjen je kontakt sa njim, majka mu nije majka, otac mu nije otac, ovaj mu je ovaka, onakav. Svakodnevno ponavljajte da je Srbiaj uništena. Kad ih pitate šta je uništeno? Ne znaju da vam kažu. 97 milijardi je danas BDP, tada su bili na 49, bežali nam 50 odsto. Danas smo barabar. Plaćamo 318 dolara na 1000 kubnih metara, penzije sa 204 evrpa na 540 evr. Očekujem da prosečna plata za 4 godine bude 1500 evra, kad pominjem Niš, Leskovac - ističe Vučić.

PROCURELI SNIMAK SA PLENUMA - PENZIJE SMANjITI ZA 40 ODSTO

- Mi smo svojim radom prvi put u poslednjih 15 godina, uspeli smo svojom čvrdtiniom da stvorimo sebi ekonomsku platformu da zemlja napreduje. Ovi ljudi niti su stručni, oni brinu samo o svojim kombinacijama. Posao ne bi bio da vode zemlju, zemlju bi vodili oni koji ih dovode na vlast. Moraju mene da sklone, posao smo završili i sad možemo kao plastelin da ih oblikujemo. Srpski narod u regionu je isto na našoj strani. Gotovo komplenta Republika Srpska, naš narod u Crnoj Gori i svuda u regionu. Politička je odluka po njima kolike će penzije i plate da budu. Ostavili su nam zato praznu kasu. To mora da bude na ekonomiju i rastu zasnovana odluka. To je sveukupni rezultat napornog rada. Mitralje ne možete da dobijte za dve godine, kamoli sofisticirane sisteme. To ljudi moraju da razumeju. Izbor rukovodstva je izuzetno važan. Pogledajte razliku između Libije i Emirata. Libija ima 5 puta više nafte. Opet se podiže. Neke greške do čega vas dovedu - ističe Vučić.

SVETSKI LIDER

- Ne biste se ni vi izjašnjavali da ste kao oni. Lompar pisao knjigu o njima i završio sa njima. Sad ga izbacili, a nosio im je brdo glasova. Ako ste za to da je u Srebrenici bio genocid za 3 dana, ali ne 3 godine onoga što je radio Naser Orić. 90 posto ljudi u Srbiji ne dele to mišljenje. Plače neki analitičar u Zagrebu kako Vučić može kineskim raketama gađati Plenkovića u kancelariji. Kad je Vučić došao ovde nije imao pištolj. Plenković plače kako je dobio stare rafale, a Srbija nove. Pošalje ministra ajatolahu na sahranu, Izrael mu da najnovije sisteme. Dovede Zelenskog za ručicu, Putin kaže glasajte za njega. Si mu piše pismo. Gde to imate? - kaže Šarić.

O SPS

- Da stvari postavimo čisto i jasno. Ni večeras nisam iskoristio priliku da bulo koga napadnem. Ne vidim ni svrhu, neću da radim iste stvari koje oni rade. Što se tiče ovoga, pozvao sam Ivicu Dačića na razgovor. Pozvao sam, ne zato što mu ne verujem, pizvao sam Brnabić i Sinišu Malog. Pozvao sam ga nekoliko puta da li želi da ide sa nama? Shvatio sam da je doneo odluku da idu sami. Razumeo sam poruku. Izbore nećemo odlagati zbog toga. Razumeo sam i kada je gospodin Ljajić rekao da neće da se izjasni sa kim će da ide. Oni koji su protiv takozvane Studetnske liste, jer nije studentska, nego lista demokratske strane i nvo sektora. Jedini glas je u stvari moguć za našu listu. Sve drugo će da se prelije tamo. Gospodin Jovanović, Đilas to kažu takođe, da hoće da sarađuju sa njima. Znam da je supruga gospodina Radivojevića učinila sve da glumci ne dođu na film Lordana Zafranovića. Oni su svi fini, samo je jedan zlikovac. Zabranjeno je razgovarati samo sa mnon. Ja sam tu da im obezbedim pare, a ostali su tu da troše. Značajan deo ljudi u Srbiji sve razume. Mi nećemo u koaliciji sa blokaderskim pokretom, mi ćemo ozbiljnu vladu, nećemo da im se udvaramo i dodvoravamo. Da ne bude da vas nisam obavetio ranije - unapred vam kažem - imaćemo apsoltuni većinu i nećemo zavisiti od bilo koga manjeg. Ukoliko neke strane službe ne izvrše težak teroristički akt, ili me ne ubiju u međuvremenu, samo to može da spreči tu pobedu - kaže Vučić.

MRŽNjA STUDENTSKE LISTE PREMA REPUBLICI SRPSKOJ I SVOM NARODU

- Imao bih više objašenjenja. To je razlog zašto ih voli Severina. To je razlog zašto ih voli Kurti, Milo Đukanović, Kurti, Andrej Plenković. Kada to vidi naš narod u Republici Srpskoj, taj narod koji živi u nelakim uslovima, koji štiti svoje postojanje, odlično prepoznaje ko radi u njegovom interesu, a ko ne. Ovi spolja koji su sve finansirali, oni ne smatraju Repubiku Srpsku važnom. Žele da se Srbija udalji i napravi što veći otklon od Srpske. To je njihova politila i bila bi ako se dočepaju vlasti. Nisu slučajno tražili da Miloševića izručiš na Vidovdan. Posle toga si hapsio na kilo mesa svakog Srbina, od generala Lazarevića, Pavkovića, neću da pričam o Mladiću, Tolimiru. Ne treba trgovati ljudskim mesom. Nisi ništa dobio zauzvrat i da si trgovao. Stranic traže ljude koji će da im služe. Teško je izdržati te pritisike, malo je ljudi. 50 odsto naše diplomatske infrastrukture da otpustimo bio bih najsrećniji. Mnogi su postali agenti zapadnih ili istočnih sila. Odnos njihov prema Srpskoj mora da bdue takav i ja se plašim samo... zašto ne kažete žao nam je zbog nasilja, zašto je ovaj čovek udario pesnicom ženu u Novom Sadu. Iste te večeri Srdanović je rekao "Sve ste dobro odradili". Rekli su nema izvinjenja, nema žala, da žene tretirate kao zveri, da nema izvini, ni žao mi je. Kad je to u Srbiji bilo da muškarci tuku žene i da nema izvinjenja. Kad je kod nas bilo da se odvajaju porodice. Da se odvajaju unuci od baka i deka. To je deo fašističkog pristupa. To u Srbiji se nikada ranije nije događalo. To smo imali u malom obimu u vreme Miloševića, kad su strane službe umešale prste. "Monstrum, ljigavac, koji je uništio Srbiju", kako reče onaj Hrvat. Kako sam je uništio? Strane službe to kažu i zato što mašina za ispieanje mozga radi po ceo dan. Oniu moraju da drže da sam ja monstrum da ne ode sa mnom u debatu. Izgubili su svaki, hoće da nas ponize, hoće da kažu da neće nama da polažu račune. Imamo plenum, i one koji na povocu drže plenum. Njihova ideja je da unize narod. Nisu mogli da razumeju posle hapšenja Miloševića, odvajanja Crne Gore, proglašenja Kosova da će Srbija da se podigne kao feniks iz pepela. Promaklo im ispod žita kako sad Srbija odjednom jača i od Crne Gore. Kako je moguće da BiH za 20 posto iznad nas, sada je toliko ispod nas. Normalno da hoće moju glavu - kaže Vučić.

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