VUČEVIĆ U NOVOM PAZARU: Pozvao na zajedništvo i podršku listi Ujedinjena Srbija

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević danas je na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", održanom u novopazarskom Kulturnom centru, pozvao građane tog grada da na predstojećim izborima podrže politiku prosperiteta, mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, novih radnih mesta i boljeg života.

Foto: Skrinšot Novosadska tv

-Ako je neko mesto, neki grad prava adresa da se promoviše lista Ujedinjena Srbija, onda je to Novi Pazar, rekao je Vučević.

Istakao je da naziv liste, prema njegovim rečima, predstavlja odgovor na podele, mržnju, bes i nasilje.

-Ne jedni pored drugih, nego zajedno živimo jedni sa drugima, poručio je Vučević, dodajući da svako ima pravo na svoje običaje, kulturu, pismo, jezik i veru.

Govoreći o razvoju Novog Pazara i okolnih krajeva, naveo je da su u prethodnom periodu pokrenuti značajni projekti, među kojima je izdvojio Kliničko-bolnički centar i izgradnju putne infrastrukture.

-Ako je neko pokazao brigu za razvoj ovog kraja i ovog regiona, onda je to Aleksandar Vučić, rekao je Vučević.

Ocenio je da su izbori zakazani za 25. oktobar veoma važni za budućnost države i pozvao građane da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

-Najbolji odgovor je olovkom i papirom. Najbolji odgovor je na biračkom mestu, poručio je Vučević, pozivajući građane da podrže listu sa rednim brojem jedan.

Govoreći o studentskoj listi, Vučević je kritikovao njene predstavnike zbog, kako je naveo, produbljivanja podela u društvu i blokade institucija.

-Razmislite vi svi, dragi građani, o vašim kućama, o vašim budžetima. Razmislite šta vam poručuju, rekao je Vučević.

Govoreći o porodici i odnosu među generacijama, poručio je da mlađi treba da poštuju starije, a stariji da svojim iskustvom savetuju mlađe.

-Mi moramo i za njih da spasemo državu, rekao je, govoreći o građanima koji, kako je naveo, ne razumeju posledice svojih postupaka.

Posebno je zahvalio ženama, ističući njihovu ulogu u porodici i društvu.

-Žene su uvek bile racionalnije, stabilnije, mirnije, rekao je Vučević, opisujući ih kao stub porodice i države.

Vučević je pozvao građane da izađu na izbore, poručujući da je zajedništvo, kako je naveo, ključno za budućnost Srbije.

Tanjug

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