BLOKADERI PRETE POLICIJI I NJIHOVIM PORODICAMA: "Imamo vaše adrese, ne zaboravite na krvnu osvetu"

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se uznemirujući video-snimak koji je izazvao oštre reakcije javnosti.

Foto: Printskrin

U snimku pristalice tzv. Studentske liste i blokadera upućuju direktne pretnje pripadnicima policije i njihovim porodicama.

Pripadnicima policije se poručuje da ne postupaju po zakonu i dužnosti, uz tvrdnje da se njihovi podaci, adrese i brojevi znački prate i beleže u posebne baze. Posebno je skandalozan deo u kome se komandirima otvoreno preti krvnom osvetom.

Mediji i javnost upozoravaju da ovakav rečnik i otvorene pretnje nasiljem predstavljaju opasan presedan i direktan udar na bezbednost države i njenih građana.

"Poslednje upozorenje policiji. Svako ime je na spisku. Svaki zločin biće naplaćen. Pripadnicima MUP-a i svim batinašima pod uniformom nema više uvijanja u oblande. Znajte da se upisujete na crnu listu sa koje nema brisanja. Imamo vaša imena, vaše lične podatke, vaše adrese i broj vaše značke. Prati se i beleži svaki pokret, svaki izdati nalog, svaki zamah pendrekom i svako lice iza šlema. Danas vas snima svaki telefon, svaki prozor i svaka kamera. Svaki detalj se arhivira u baze podataka iz kojih ništa ne nestaje. Napomena za komandire i poltrone: Vi ste prvi na udaru. Vi ste glavni krivci. Ne zaboravite na krvnu osvetu."

(24sedam)