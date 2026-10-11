SRDANOVIĆEVA EKIPA IZ CRNE GORE ZADOVOLJNA SINOĆNJIM DOGAĐAJIMA U NIŠU: Ratko Mladić je ratni zločinac! (FOTO)
SINOĆNjI incident na predizbornom skupu "Studentske" liste, održanom u Nišu, našao se u središtu pažnje kada su okupljeni negodovali zbog pojavljivanja zastave sa likom generala Ratka Mladića i da je grupa koja ju je nosila udaljena sa trga.
Kako se može videti na porukama koje suosvanule na društvenim mrežama i Srdanovićevi Crnogorci su jedva dočekali ovakav scenario.
Po ko zna koji put ovo jasno pokazuje povezanost Ilije Srdanovića sa Crnom Gorom, tačnije sa Milom Đukanovićem i njegovim režimom.
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