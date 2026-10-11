Politika

SRDANOVIĆEVA EKIPA IZ CRNE GORE ZADOVOLJNA SINOĆNJIM DOGAĐAJIMA U NIŠU: Ratko Mladić je ratni zločinac! (FOTO)

В.Н.
V.N.

11. 10. 2026. u 11:01

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SINOĆNjI incident na predizbornom skupu "Studentske" liste, održanom u Nišu, našao se u središtu pažnje kada su okupljeni negodovali zbog pojavljivanja zastave sa likom generala Ratka Mladića i da je grupa koja ju je nosila udaljena sa trga.

СРДАНОВИЋЕВА ЕКИПА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ ЗАДОВОЉНА СИНОЋЊИМ ДОГАЂАЈИМА У НИШУ: Ратко Младић је ратни злочинац! (ФОТО)

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Kako se može videti na porukama koje suosvanule na društvenim mrežama i Srdanovićevi Crnogorci su jedva dočekali ovakav scenario.

Foto: Printskrin

Po ko zna koji put ovo jasno pokazuje povezanost Ilije Srdanovića sa Crnom Gorom, tačnije sa Milom Đukanovićem i njegovim režimom.

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