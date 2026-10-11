Politika

BRNABIĆEVA POSTAVILA NA MESTO TATALOVIĆEVU KOJA JE POKUŠALA DA ISPROVOCIRA: Ja poštujem zakon, za razliku od liste koju vi podržavate!

В.Н.

11. 10. 2026. u 10:59

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POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić i Aleskandar Jakšić obratili su se javnosti iz sedišta SNS.

БРНАБИЋЕВА ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ТАТАЛОВИЋЕВУ КОЈА ЈЕ ПОКУШАЛА ДА ИСПРОВОЦИРА: Ја поштујем закон, за разлику од листе коју ви подржавате!

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Na pitanje novinarke N1, Žakline Tatalović, o imenima aboliranih, Brnabić je rekla da je ovo stranačka konferenicija i da sada ne može i ne sme da otkriva ono što se tiče države.

- To jasno razlikujemo... Ja sam v.d. predsednika, ali sam ovde sam u ulozi kandidata liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije". Ne mogu da odgovaram u stranačkim prostorijama - rekla je Brnabić i dodala da bi u tom slučaju to bila funkcionerska kampanja, dok ju je novinarka Tatalović uporno prekidala.

- Volela bih da budem kao Vučić, on je moj mentor, svaki dan učim od njega... Sprečava me funkcionerska kampanja i zakon. Ja nisam iznad zakona.. Za razliku od liste koju vi podržavate direktno i lično ja poštujem zakon... Vi ste ovde da postavite pitanje, mi nemamo intervju. Oglasiću se ja, ništa vi nemojte da brinete - rekla je Brnabić.

Na to je Jakšić dodao da Žaklina Tatalović nije ništa imala da kaže o Dejanu Šoškiću, te da će joj on ponuditi pomoć da posle izbora utvrdi ko joj je deda.

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