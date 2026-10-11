GLEDAJ KO GA NAPADA I SVE TI JE JASNO: Milo, Kurti, Plenković i Sarajevo ZAJEDNO udarili na Vučića

DRAŽEN Živković, glavni i odgovorni urednik TV PRVA za Crnu Goru i osnivač portala Borba, napisao je tekst na ovu temu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Možeš ti u politici da filozofiraš koliko hoćeš, da slušaš visoke nauke, učene glave i razne pametnjakoviće sa televizije.

Ali za obične ljude, za radnika, seljaka i poštenog domaćina koji svoj hljeb zarađuje od jutra do mraka, matematika je uvijek bila prosta. Kad ne znaš ko je kakav i šta je po srijedi — samo pogledaj ko se protiv koga udružio. Tu nema greške i tu laži nema.

A ko se to danas zakačio i uglas digao kuku i motiku protiv Aleksandra Vučića?

Pogledaj tu družinu na okupu, pa sam prosudi:

Milo Đukanović — koji je u Crnoj Gori decenijama gradio svoju vlast na mržnji prema svemu što je srpsko.

— koji je u Crnoj Gori decenijama gradio svoju vlast na mržnji prema svemu što je srpsko. Aljbin Kurti — koji svakog dana maltretira naš narod na Kosovu i Metohiji i sanja da zatvori i zadnju srpsku kuću.

— koji svakog dana maltretira naš narod na Kosovu i Metohiji i sanja da zatvori i zadnju srpsku kuću. Andrej Plenković — koji iz Zagreba ne propušta priliku da podmetne nogu Srbiji gđe god stigne.

— koji iz Zagreba ne propušta priliku da podmetne nogu Srbiji gđe god stigne. Političko Sarajevo — koje bi najradije da Republika Srpska nestane preko noći, a da Srbija ponovo kleči.

Da li je moguće da su se svi oni slučajno našli na istoj strani? Naravno da nije. Nikad to u istoriji nije bilo slučajno.

Jedna te ista komanda: Kako novine i televizije u Podgorici, Zagrebu i Prištini duvaju u istu tikvu.

A ko sve to medijski gura, uljepšava i našem narodu prodaje pod nekakvu „istinu“?

Pogledaj tu medijsku mašineriju: podgoričke Vijesti, pa Nova i N1, Klix, Jutarnji, Index… pa ostali politički mediji iz Sarajeva, Zagreba i Prištine.

Kao po komandi! Šta god da se desi u Beogradu — bilo da se gradi novi autoput, otvara fabrika ili najavljuju izbori — iz svih tih novina i sa tih ekrana grmi jedna te ista pjesma: Vučić mora da ode!

Rečenice im se poklapaju u slovo, kao da im je jedan čovjek ujutru napisao šta moraju da govore do uveče.

Svi oni rade udruženim snagama, dirigovano iz jednog jedinog centra sa samo jednim ciljem: slomiti Vučića da bi slomili jaku i samostalnu Srbiju.

Jer dok je Srbija bila na koljenima, dok smo imali praznu kasu i dok smo čekali milostinju sa strane — svima su nam bili „dobri“. Čim je Srbija počela da se gradi, da podiže plate i penzije i da sama odlučuje o svojoj sudbini — postala im je trn u oku.

Milova i Kurtijeva ispostava na terenu: Šta narodu nudi takozvana „Studentska lista“?

Da slika bude kompletna, ta regionalna osovina morala je da napravi i svoju ispostavu unutar same Srbije. A ta njihova produžena ruka danas se krije iza zvučnog imena takozvane „Studentske liste“.

Sve što oni znaju o ekonomiji i vođenju države stalo je u jednu jedinu namjeru: da kurs evra skoči na 200 dinara!

To je sav njihov ekonomski program! Da jednim potezom unište platne spiskove, obezvrijede plate i penzije, a poštenog radnika i seljaka gurnu u dužničko ropstvo — baš onako kako su tajkuni radili nekada.

Zato je računica potpuno jasna: ta takozvana lista i njeni mentori nisu tu da bilo šta sagrade, već da bespogovorno izvršavaju naloge koji stižu od Kurtija, Mila i njihovih sponzora. Njihov zadatak je jednostavan — vratiti Srbiju u bankrot i osigurati da Beograd ponovo sluša tuđe komande.

Uz koga je narod?

A ko stoji na drugoj strani, uz Vučića i uz jaku Srbiju?

Tu nema bjelosvjetskih mešetara i plaćenih medija. Uz Srbiju i Vučića stoji naš narod u Republici Srpskoj, koji dobro zna da bez jake Srbije nema ni njihovog opstanka. Uz njega su Srbi iz Crne Gore, koji su na svojoj koži osjetili šta znači kad te rođena država gazi i koji u Beogradu vide jedini oslonac. I uz njega je svaki domaćin u Srbiji kom je stalo da mu dijete ostane na svojoj zemlji, a ne da ide u svijet trbuhom za hljebom.

Računica je, dakle, prosta da prostija ne može biti:

Ako ti Kurti, Plenković, Milo i zagrebački i sarajevski mediji govore ko ne valja u Beogradu — ti samo uradi suprotno od onoga što oni žele!

Srbiju kakva je nekada bila — slaba, dužna, ponižena i poslušna. Zato narod više ne nasijeda na šarene laže niti na podmetnute liste sa razornim ekonomskim idejama. Zna srpski seljak i domaćin dobro ko mu kuću gradi, a ko bi po svaku cijenu da mu je sruši!

(Borba)