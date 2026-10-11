OBRATILI SE BRNABIĆ I JAKŠIĆ: Raskrinkan Šoškić, nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora! (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić obratila se javnosti iz sedišta SNS. Zajedno sa njom govorio i Aleksandar Jakšić, a glavna tema je Dejan Šoškić i njegov sporni izbor u zvanje redovnog profesora.

FOTO: Novosti

Obraćanje Ane Brnabić i Aleksandra Jakšića

Aleksandar Jakšić je tu sa Anom Brnabić.

Ona se osvrnula na nasilje blokadera i jučerašnju konferenciju Dine Vučinić i žena u Novom Sadu.

- Sinoć je na skupu studentske liste u Nišu govorio čovek koji je takođe napao ženu i pušten... I to je još jednom njihovo lice i politika prema ženama Srbije. Nasilje, nasilje i nasilje.

Istakla je da je "Studentska lista" najveća prevara u istoji Srbije.

Jakšić je rekao da će danas upoznati javnost sa svim dokazima o "studentskoj listi", konkretno slučaju Dejana Šoškića.

FOTO: Novosti

Dejan Šoškić i izbor u zvanje redovnog profesora je konkretan problem, o kome su prvo obavestili celu akademsku zajednicu.

- Ne postoji ni jedna osoba ne u državi već u svetu koja će reći da je Šoškič ispunjavao uspunjavao uslove Razlog zašto smo provo obavestili akademsku zajednicu je to da oni će oni pokušati da to predstvae kao politiku. Sada ne možete nikome da kažete da je političkiprogram jer su svi videli da on nije ispunjavao uslove za izbor. Znači to su zvanični dokumetni - rekao je Jakšić.

Jakšić je kazao da Šoškić u ni jednoj od faza nije ispunjavao uslove da bude izabaran u zavnje redvnog profesora.

- Na bazi falsifikovanih izveštaja je izabran - rekao je Jakšić.

Potom je izneo činjenice i službene dokumente koji potvrđuju njegove teorije.

Radovi mu nisu objavljeni, a ni potvrde o objavama istih nisu bile izdane u momentu kada su tvrdili da je Šoškić podoban za izbor u profesora.

Takođe, tekstovi u naučnim časopisima nisu bili objavljeni na vreme, a neki od radova nisu ni bili napisani u momentu kada je pokrenuta procedura za izbor Šoškića u zvanje redovnog profesora.

Jakšić je istakao da su Šoškićevi radovi prihvaćeni u maju, ali da je on već u februaru tvrdio da su prihvaćeni i to jasno pokazuje da je reč o falsifikatu.

Znači, ova potvrda nije ispravna, ona je falsifikovana, i sada ćete pogledati zbog čega je ta potvrda falsifikovana. Kada vidite ko je bila, pogledajte, molim vas, ko su članovi komisije, dakle zvaničan dokument Ekonomskog fakulteta od 11. 03. 2015. godine. I da kažem, da, ovu potvrdu Pan Ekonomikus izdao je glavni odgovorni urednik, Kosta Josifidis. Pogledajte ko je ovaj zvaničan dokument, dakle Komisija za pripremu izveštaja, to je komisija koja je rekla da Dejan Šoškić ispunjava uslove, iako su znali da ne ispunjava uslove. Pogledajte, molim vas, ko su članovi komisije: Kosta Josifidis, dakle ovaj koji je izdao potvrdu, lažnu, da će rad biti objavljen iako nakon 2 dana od prijema rukopisa, on je bio član komisije. A pogledajte i preostala 2 člana: Branko Urošević i Boško Živković. Pogledajte, gospodo, ko su ljudi koji nam govore o korupciji i o sukobima interesa. Evo vam zvaničan dokument Agencije za privredne registre, dakle govorimo o ugovoru o osnivanju preduzeća "Centar za investicije i finansije", dakle to je ugovor od dana 12. 08. 2003. godine. Kaže se: osnivači preduzeća su Goran Altaras, Branko Urošević i Dejan Šoškić. Vidite njihove potpise. Dakle, član komisije koja je rekla da ispunjava Dejan Šoškić uslove za izbor u zvanje redovnog profesora je čovek sa kojim je on napravio privatnu firmu, dakle Branko Urošević. Pogledajte, molim vas, njegovu zvaničnu biografiju: Branko Urošević. Imate, dragi novinari, pred vama, molim vas svi iz 112, sve proveravate. U njegovoj zvaničnoj biografiji stoji: savetnik guvernera Narodne banke Srbije za istraživanja od 2010. godine.|

Dakle, to je čovek koji je bio savetnik Dejana Šoškića za istraživanja, i koji je sa njim zajedno napravio firmu. On je bio član komisije koja treba objektivno da sagleda uslove i da kaže da li ispunjava ili ne ispunjava. Pogledajte prvog na listi. Ovo je zvaničan dokument Narodne skupštine Republike Srbije. Kaže se: "Za predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije bira se prof. dr Boško Živković." Odluka od 28. jula 2010. Dakle, kada je Dejan Šoškić bio guverner, predsednik Saveta guvernera je bio Boško Živković. Znači, čovek koji je bio predsednik ove komisije i prvi u toj komisiji.

Pogledajte dalje: Boško Živković je takođe bio suvlasnik njihove privatne firme. Tek 9. decembra 2013. godine on izlazi iz firme tako što svoj udeo prodaje Raši Karapančiću. Dakle, mimo svih pravila i propisa, mimo kodeksa profesionalne etike, mimo kodeksa samouredništva časopisa "Pan Ekonomski" koji zabranjuje da vi budete i član komisije i da potpisujete reference i slično, dakle, on je predložen za izbor u zvanje redovnog profesora. Dakle, ali to nije kraj. Pogledajte, molim vas, kako je Senat doneo odluku na bazi falsifikovanih podataka.

Dakle, u ovom izveštaju ove lažne "komisije" stoji sledeće. Dakle, kao što možete da vidite, komisija kaže da je Dejan Šoškić objavio rad u vodećem naučnom časopisu međunarodnog značaja, pan-u, u časopisu "Pannoekonomikus".

Međutim, dragi građani Republike Srbije, kada vidite konačnu objavljenu verziju ovog rada, vi možete da vidite da se ne radi o naučnom radu, već se radi o polemici. Dragi novinari, pogledajte u gornjem desnom uglu, jasno piše "polemika". Dakle, i kada vidite fizičku verziju časopisa, vidite da je rad Dejana Šoškića i fizički odvojen od ostalih radova, iz prostih razloga što polemika se ne smatra naučnim radom.

Dakle, polemika je neki vaš osvrt na neko vaše mišljenje, dakle niste radili istraživanja, niste dali nekakav doprinos nauci, i ona ne može da se smatra naučnim radom. Da, da, da bismo iz- da bismo bukvalno sklonili sve moguće nedoumice, ja sam se zvanično obratio Ministarstvu nauke i pitao ih da li su oni mogli da polemiku smatraju naučnim radom. I pogledajte zvaničan odgovor Ministarstva nauke.

Oni meni kažu: "Naučna kritika i polemika, objavljena u naučnom časopisu koji se nalazio na SCI listi, nije se mogla smatrati objavljenim radom u naučnom časopisu sa SCI, odnosno SSC liste, i kao takva koristiti za ispunjenje uslova za izbor u naučno zvanje, pa time i u zvanje redovnog profesora koji je uslovljen objavljivanjem rada u časopisu sa SCI liste."

Dakle, on je imao 0 objavljenih radova na C listi, što zapravo znači da onaj prvi kriterijum koji je bio: najmanje 2 objavljena rada na C listi, on nije ispunjavao. Nije ispunjavao ni onaj alternativni kriterijum koji kaže: minimum 1 sa C liste ili 2 iz kategorije M24. Ali ja, da- da bih bio bukvalno potpuno siguran da on nije mogao ni sa alternativnim kriterijumom da ispuni uslove, proveravao sam da li je bilo koji od 3 rada koji su navedeni kao M24 mogao da se uzme kao takav, jer ću vas podsetiti da je drugi uslov bio: ili 3 objavljena rada iz kategorije M24.

Pogledajte zvaničnu odluku Senata Univerziteta u Beogradu. Ta odluka je od 10. 06. 2015. i kaže: bira se Dejan Šoškić za izbor u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u Beogradu. Dakle, 10. 06. Pogledajte, molim vas, zvanično objavljen rad iz časopisa "Industrija". U časopisu "Industrija" stoji: rad je objavljen 02. jula. Dakle, u trenutku kada je Univerzitet rekao da Dejan Šoškić ispunjava uslove i da je ča- rad u časopisu "Industrija" se može smatrati regularnim i validno objavljenim, on nije bio objavljen.

Dakle, evo, ja sam vam doneo i taj časopis, dakle "Industrija".

U tom časopisu jasno stoji da je rad objavljen 1. 7. jula, dakle nekih 20-ak i više dana nakon što je Dejan Šoškić izabran u zvanje redovnog profesora. Dakle, na osnovu svega navedenog, mi možemo zaključiti da Dejan Šoškić nije ispunjavao nijedan uslov da bude izabran u zvanje redovnog profesora. I ja sam siguran, pošto imate zvanične dokumente pred vama, a mi ćemo ih objaviti i na našem sajtu, da ne postoji nijedna osoba u našoj državi koja može da kaže da ispunjava uslove. Dakle, govorim vam o zvaničnim dokumentima, o zvaničnoj inicijativi i zvanično predstavljenim rezultatima Dejana Šoškića. Dakle, radi se o lažnom profesoru, kao što se radi, kao što je navodna studentska lista studentska, dakle lažni profesori, lažne liste i slično. Da ne ostanemo nedorečeni vezano za to da li je Dejan Šoškić stvarni borac za korupciju ili protiv korupcije, takođe ćemo uzeti samo u obzir zvanična dokumenta, dakle dokumenta koja niko ne može da ospori.

Pogledajte, molim vas, dakle, ovaj dokument koji sam ranije predstavio: govori se o osnivanju preduzeća "Centar za investicije i finansije", gde je Dejan Šoškić, zajedno sa članom njegove komisije Brankom Uroševićem, jedan od osnivača. Inače, ovo preduzeće je osnovano, odnosno njegova osnovna delatnost je da se bavi razvojem softvera za upravljanje rizicima koje koriste banke i osiguravajuća društva. Odluka o imenovanju direktora, dakle 30. 08. 2003, Dejan Šoškić se bira za direktora ove firme. Pogledajte dalje: Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Demokratske stranke, Dejana Šoškića bira za predsednika Saveta Narodne banke Srbije, dakle 26. 03. 2009. godine. Dakle, 26. marta 2009. godine on se bira za predsednika Saveta Narodne banke. Vi znate, dragi građani Srbije, da Narodna banka po zakonu kontroliše banke i osiguravajuća društva, i mi imamo sada situaciju da imamo predsednika Saveta Narodne banke Srbije koji je direktor firme koja proizvodi softvere za upravljanje rizicima koje koriste upravo te banke i ta osiguravajuća društva.|

Zvaničan dokument APR-a pokazuje da je on tek 17. 07., dakle 17. jula, kaže: "briše se" sa mesta direktora Dejan Šoškić, i upisuje se Miloš Božović. Dakle, 4 meseca je čovek istovremeno bio predsednik Saveta Narodne banke Srbije i direktor privatne firme "Centar za investicije i finansije", dakle koja prodaje softvere bankama i osiguravajućim društvima koje Narodna banka Srbije kontroliše. Time što je prestao da bude direktor, on nije prestao da bude suvlasnik te firme. Zvaničan dokument APR-a pokazuje da on tek 20. aprila 2010., dakle više od godinu dana kasnije, izlazi iz firme na način što "poklanja" svoj udeo Milošu Božoviću. Dakle, tek 20. 04., dakle godinu dana, je bio suvlasnik firme "Centar za investicije i finansije" i predsednik Saveta Narodne banke. Pogledajte, gospodo, dalje šta je sve dozvoljeno ljudima koji su navodno borci protiv elite, protiv korupcije, takozvanim lažnim elitistima. Narodna skupština 28. jula 2010. godine bira Dejana Šoškića u zvanje, odnosno bira ga za guvernera Narodne banke Srbije.

FOTO: Novosti

Podseća da je 2015. Šoškić izabran za novo zvanje, ali i da u datom momentu rad u časopisu "Industrija" nije ni bio objavljen, već nekih 20ak dana nakon što je on izabran.

- Dakle Šoškić nije ispunjavao ni jedan uslov da bude izabran u zvanje redovnog profesora. Dakle to su zvanični dokumenti inicijative i rezultati Dejana Šoškića. Radi se o lažnom profesoru, kao što je i "studentska" lista lažna - jasan je Jakšić.

Nadalje navodi da je Šoškić sa Brankom Uroševićem imao privatnu firmu za razvoj softvera, te da je on posle obavljajući finkciju Predsednika saveta Narodne banke, svoje proizvode gurao u banke.

Miloš Božović je preuzeo funckiju direktora privatne firme 4 meseca posle.

- Time što je prestao da bude direktor nije prestao da bude suvlasnik. On tek 2010. izlazi iz firme što poklanja svoj udeo Božoviću. Dakle posle godinu dana... - kaže Jakšić.

Šoškić je kao guverner u NBS zaposlio Božovića posle.

- Zar mislite da je postojala banka ili osiguravajuća kuća koja je smela da ih odbije - rekao je Jakšoć i pozvao predtvanike tzv. studentske liste da ubedi javnost da je Šoškić ispunjavao uslove.

Brnabić kaže da Šoškić nije jedini koji je na taj način došao do zvanja, već da su mnogi došli u nove funkcije i to za vreme bloakda.

- Dok su studenti gubili zannje, zaostajali za vršnjacima iz Evrope i sveta, blokade nisu važile za njih već su im omogućili da napreduju - rekla je Brnabić, te dodala da za njih ne važe nikakvi propisi i da ne postoji ništa na toj listi što nije prevara.

Pitanja novinara

Jakšić kaže da ima celu faciklu koja se zove "lažna elita" i da su u njoj zvanična dokumenta, odgovarajući na pitanje o tome kakav je ostatak "studentske liste" ako je Dejan Šoškić prevarant.

Između ostalog navodi da je Jovo Bakić studirao 7 godina, studije koju traju 7, a magistarske studije za 6. Odnosno trebalo mu je 13 godina da završi sve i trenutno obavlja funkciju profesora.

O biografiji Sanje Fric, Jakšić navodi da je i ona ispodprosečna shodno godinama i proseku ocena.

- Zašto se oni nude kao alternativa, pa jer se ne nalaze zasluženo na trenutnim mestima - rekao je Jakšić.

- I eto to vam je elita i oni koji se nude kao altrenativa - rekao je Jakšić na šta je Brnabić dodala da je ovo samo deo svega.

- U ni jednoj drugoj zemlji ovakvi ne bi mogli da budu elita - rekla je Brnabić.

Na pitanje N1 o imenima aboliranih, Brnabić je rekla da je ovo stranačka konferenicja i da sada ne može i ne sme da otkriva ono što se tiče države.

- To jasno razlikujemo... Ja sam v.d. predsednika, ali sam ovde sam u ulozi kandidata liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije". Ne mogu da odgovaram u stranačkim prostorijama - rekla je Brnabić i dodala da bi u tom slučaju to bila funkcionerska kampanja, dok ju je novinarka Tatalović uporno prekidala.

- Volela bih da budem kao Vučić, on je moj mentor, svaki dan učim od njega... Sprečava me funkcionerksa kampanja i zakon. Ja nisam iznad zakona.. Za razliku od liste koju vi podržavate direktno i lično ja poštujem zakon... Vi ste ovde da postavite pitanje, mi nemamo intervju. Oglasiću se ja, ništa vi nemojte da brinete - rekla je Brnabić.

Na to je Jakšić dodao da Žaklina Tatalović nije ništa imala da kaže o Dejanu Šoškiću, te da će joj on ponuditi pomoć da posle izbora utvrdi ko joj je deda.

BONUS VIDEO