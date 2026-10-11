ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obraća se javnosti.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Obraćanje Vučića

Vučić je istakao da će radovi na auto-putu do Zrenjanina biti završeni do 2030. godine.

- Time popravljamo infrastrukturu na Severu Srbije i želja mi je da uradimo Bnatsku prugu - rekao je on.

On je dodao da će o tome detaljnije govoriti Zrenjincima.

- Dogovor Trampa i Putina menja mnog stvari u svetu. Strateški menja. Ne zbog dizela to su sitnice... Cena koštanja je uvek preko 60-70% i nije to bitno. Važnija je činjenica da su Amerikanci time preseklilanac sankcija prema Rusiji i Tramp se pokazao kao neko praktičan i pagmatičan i ao enko ko hoće da dobije jefitniji dizel iako bi spustio cenu dizela u SAD. Dakle, na 3 stvari su zasnivali unutrašnju moć. Da za 10 dolara možeš da pojedeš, da država pomaže u izgradnji montažnih objekata i jeftino gorivo. Jeftino gorivo je nešto od čega oni žive. Tramp želi to da vrati i koristi priliku da dobije od Rusa po što nižoj cemni, a Rusima je važno da se to dogodi jer u političkom smislu uspevaju da preseku lanac sankcija i unesu dodatan nemir u odnosu između nekadašnjih partnera u Zapadnoj hemisferi - rekao je Vučić.

O izjavi Trampa da je vreme za novog predsendika u Ukrajini govori o tome da mu s enisu dopale izajve Zelenskog o smanjenju sankcija Rusiji i ičogledno da će odnos ići dalje.

- Danas Srbija nije usmaljena i nismo uveli sankcije i bez obzira što očekujem da će eviorpski pritisak na Srbiju čak i na Amerikance koji su snaćiji od nas i Evrope, ako imaju iluzija i nerazumeavanja, SAD je znatno jača od Evrope i to trebaju ljudi da razumeju i hvala vam što me slušate po tom pitanju... Razume se da će porasti pritisak na Srbijud a uvodi snakcije Rusiji i zato je važno da birate ljude koji mogu da izdže sve vrste pritisaka a asiguran sam da znaet i osetite koliko je važno da imamo sigurnost upolitiici, promišljenost i odgovornost. Verujem da to itekako osećate i da ćete doneti najbljou moguću odluki - kaže Vučić.

Prokomentarisao je i spot Đurička, Katarine Radivojević i drugih glumaca.

- Uvek iste skupe... Čim ne dobijete produženje funkcije setite se da ste oduvek bili protivnik režima. Dovoljno sam iskusan i poznajem ljudksiu prirodu da bi mi tako nešto bilo iznenađenje... Takve stvari sam prpeoznavao ranije. Nešto drugo me zaprepastilo. Kada vidite da neko poput Stupljanin kritikuje Mikija Manojlovića zapitate se u kom svetu žive? Jel ona stavrno misli daje veličina moralna, inetelektualna glumačka za velikana kao Mikija Manojlovića? Ne veruejte. Šta je smisao svega toga? Ljudi misle da će neko da glasa za bilokoga jer gospođa Rdivojević glasa za nekog. To može da bud eodbijajućio glas, a svakako ne može da donese ni jedan glas. Nisu naučili da ni Tjelov Svift ni ostali nisu pomegli demokaratama da pobede. Ljudi imajus voj stav i mišljenje. Oni kojipodcenjuju stavove i misle da će namente svoje, i vole samod alepo ćive od politike od Tihomira Stanića koji tvrdi da se nije bavio politkkom a bio podržavalac DOS-a, stvarno misle daće neko zato daglasa za njih. Ljudi razmišljaju os ebi - jasan je Vučić.

- Ljudi hoće one koji su za njih najbolji. Nikako da naulče određene lekcije - rekao je on.

Dodao je da ljudi ne teba da brinu te da je važno d aizlaznost bud evelika i da će mir i stabilnost biti sačuvani. Naša prednsot raste, biće teško, ali prednost raste iz dana u dan. To jezahvljajuući porukama ozbiljnosti, posvećenosti boljitku, pravljene pravog programa u odnosnu na ono što su onis inoć na skupu u Nišu, i čestitam im na tome. Dodupe skup je mnogo manji nego pre godinu dana. Tu ništemogli da čuejet ništa sem praznih floskula, bez ileg odgovornog i bio sam nesrećan jer nemamo zreliju poltikčku scenu. Ali bio sam zadovljan jer svojim planovima i programom ne mogu nikog da privuku - rekao je on.

Kazao je da je pratio konferenciju Brnabić i Jakšića i da je sve detaljno urađeno, ali da je na kraju bio nepotreban komenatr upućen Žaklini Tatalović.

- Ne baviš se druptvenim mrežama već ozbiljnim pristupom. Ako si izneo ozbiljne podatke o Šoškiću a jesi, ostani ozbiljan bez podsmeha. To mora da pravi razlilu između nas i njih. Verujem da je prihvatio kritiku i da će razumeti da to u budućnosti promeni - rekao je Vučić.

Kako kaže za njega je interesanto to da priča o kandidaturi novih ljudi neukaljanih od strane "studentkse liste".

- Doveli su ljude koji su kraljevi i carevi korupcije, koji su so soli DOS-ovog režima i DS. Stetite se kada dođe do raspad. Prvoneće da prihvataju mandatae, pa da prihvaatju pa da se svađaju ko je kriv za poraz pa će onda napraviit odbor nove DS, pa obnoviti je Pjatić, Elezović i ostali i neće priohvatiti đialsa i to je to. Stari DS se vraća u SKuppštinu. DObro je imaćemo koga da pobeđujemo i verujemd aću i kao predsensik Vlade moći da izađem sa takvima u Skupštini, ali ne brinite i dalje ću da vodim računa o državi - rekao je on.

Poručio je da trenutno putuje ka Zrenjaninu i u napred se zahvalio ljudima koji će doći, uprkos vremenu i kiši.

- Da je i troje ljudi ja ću se obratiti, održati govor. Posle toga imam susret sa Dodikom pa druge aktivnosti a večeras sam gost u Hit Tvitu, biće mi srako da upoznam Vukšu Dragovića - naveo je Vučić.

- Živela Srbija - rekao je za kraj.

Najava obraćanja

- Sve o dogovoru predsednika Trampa i Putina iz srpskog ugla. Vidimo se! - naveo je Vučić u opisu.

Kako je najavljeno, današnje uživo obraćanje putem društvenih mreža biće od 11:15 časova.

BONUS VIDEO