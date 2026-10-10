SKUP liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" održava se u Leskovcu.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić stigao u Leskovac

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom.

Rekao je da je mnogo srećan što je tu.

- Mislim da je najvažnije da čujete onono što se tiče vaše budućnosti, Leksovca i čitavog Juga Srbije... Radio sam na specijalnom programu za Jug Srbije prethodnih sedmica i on podrazumeva sledeće: danas u 5 okruga Juga Srbije živi oko 854.000 ljudi, smanjuje se broj zbog priraštaja niskog i jer odlaze ljudi u Boegrad ili u insiotrastvo. To možemo da zaustavimo. Šest oblasti u kojima ćemo da radimo su industralizacija i investicije, biće subvencije za Jug Srbije. Dakle onaj ko hoće da pravi fabriku dobijaće veće subvencije države nego da pravi fabriku u drugim krajevima Srbije. Cilj je da unarendih 8 godina napravimo oko 20 ogromnihonvesiticja, fabrika i desetine manjih koje bi zapošljavale radnu snagu naročito u malim mestima, posebno gde žene nisu zaposlene. Dva je infrastruktura, tu će nam biti najveća ulaganja. Moramod a obnovimo puteve, pruge i kompletnu energetsku mrežu, dalekovode, da nigde više nema drvenih bandera da znamo da su ljudi zaštićeni zimi i da im struja neće nestajati - rekao je Vučić.

Kaže da je pod tri je turizam i to da nam ljudi na jugu budu partneri ne samo korisnici.

- Ogroman novac ćemo uložiti u postojeće banje. Pod 4 posebno za poljoprivredu ide program. Kompletna logistika i dodatne subvencije ćemo dvaati. Onaj ko proizvodi na Jugu Srbije imaće najbolje subvenicje državi. Važno je i projekat podrške selima. Biće program koji će biit "prva moja uća" ili "kuća na mom pragu" koja ne sme da bude neuslovna, već da bude velika dobra da bi neko bito motivisan da tu ostane - kaže Vučić.

Dodaje da je važan razvoj ljudi i ulaganje u obrazovanje.

- Doviditi fakultete i van Niša, i odeljena dovoditi u Vranje i prokuplje.. Videti kako i a koji način dalje mptivisati malde da ostanu. U svim oblastima društvenog ćivota specijalni program znači veće subvencije i ulaganja nego bilo koji drugi deo naše zemlje - rekao je Vučić.

Istakao je da će se sa programom krenuti odmah ukoliko dobije poverenje građana.

- Nanparavili su transparent i napisali "gospodar Vučić" a ja sam sluga svog naroda, a gospodar sa za one koji bi da hospodare iz inostranstva i to im neću nikada dozboliti - rekao je Vučić.

Kaže da će program značiti i pomoć za sve manje i siromašne opštine.

- U Slavujevac ide fabrika Jumko i otvara dva pogona. Mnogo sam srećan - rekao je Vučić te naglasio da se već ulagalo u Leskovac ali da i dalje nije zadovoljan.

Kaže da će poevaći ulaganja za Univerzitet kako bi se privukle kapitalne investicije i da se ulažeu Jablanički okrug.

- Imamo problema sa vodosnabdevanjem svuda u Srbiji - rekao je Vučić i dodao da planira da u arednih 8 godina reši taj problem u celoj Srbiji.

- Još nešto važno. Ne samo leskovačka Blonica, u koju smo uložili, i nikad nisam do kraaj zadovoljan, mora da bude bolji odnos prema pacijentima. ne može da mamograf da ne radi 2 meseca, ako već imate MR da ih šaljeet kod pšrivatnika. Što onda gradimo to? Biće potrebne promene, ne samo u smislu ulaganja. Od Valasotinca do Vladičinog Hana sve ćemo da odbnovimo u prve dve godine mandata. Hoću kada nam stari ljudi i deca idu u bolnice i domove zdravlja da im bude uredno, da majke imaju uredna i čista porodilišta, ne sobu za 20 majki, da se oseća kao kod kuće. Daje Srbiji ono što je najvrednije i da hoće opet tu da dođe. U svim opštinama u 5 okruga ćemo to da uradimo... - rekao je on.

Naglasio je da se sve planirano može ostvariti samo ako Srbija ima jaku ekonomiju.

- Ne može da bude "mi mrzimo Vučića" i to je sve što znaju. Kada ih zvoem na debate kažu "na ognor si". Nego što nećeš na TV debatu? Izgleda da sulagali sve ove godine, izmišljali varali narod, prićali bajke, lepe su one pred spsvaanje, lai kada se probudite ujutro realnost je drugačija. Oni hoće da kažu da ih ne zanima narod, niko, samo fotelje i kako da se bogate. Pričali su da će da dovedu malde ljude, ali imaju najstariju listui. Ko im je novi, Šoškić? Uništio dinar i sada već kaže da će opet da ga sroza. Njihova lista je nstaavka DOS-osvke liste i ništa više od toga. Hoće da nas vrate u prošlost i da samo oni budu bogatiji i ništa drugo - rekao je Vučić.

Dodaje da zna da onaj ko radi taj i greši.

- Moglo je bolje i zapto ćemo da radimo još više. Da uvedemo red među lokalne kabadahije, da rade 5 puta više, da se bore za narod i pokažu brigu za građane. POšto im je jasno da će da izgube videćete uskoro, nervoza i nervoza i sve što im ostaje je nasilje. Nemojte da ih se plašite, samo mirno bez traha. Nama sukobi nisu potrebni, ali bez straha. Moja poruka za sve starije je da vi svojim glasom šitite i one mlađe u svojoj pordoci iako oni to ne razumeju sada - rekao je Vučić.

Narod je počeo da uzvikuje "pobeda" i da skandira Vučiću.

- Njihova spoljnjna politika, da li je neko čuo, ja nisam. Nema odgovra da li će uvesti sankcije Rusiji, pa hoće i to prvi dan, a mi smo 4 ipo godine izdržali. zato imamo jeftiniji gas nego bilo kod rugi u Evropi. Obmanjivali su javnost, tek kada samo pustili da Putin kaže da se nada da će Vučić biti sledeći premijer ne valja ni Putin više. Govorili su živela Evropa, sad ne valja ni to. Valjaju samo plenumi. Niko živ ne zna koje plenum. Pitate se vi narode Srbije, ne plenumi, ambasade ilid rugi iz inostranstva - kazao je Vučić.

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