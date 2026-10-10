MOĆNA PORUKA VUČIĆA IZ LESKOVCA: Ja sam sluga svog naroda, neću dozvoliti da neko gospodari Srbijom iz inostranstva!

SKUP liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" održao se u Leskovcu. Prisutnima se obratio prvi i nosilac liste, Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić stigao u Leskovac

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom. Veliki broj ljudi je ga je dočekao.

Rekao je da je mnogo srećan što je tu.

- Mislim da je najvažnije da čujete onono što se tiče vaše budućnosti, Leksovca i čitavog Juga Srbije... Radio sam na specijalnom programu za Jug Srbije prethodnih sedmica i on podrazumeva sledeće: danas u 5 okruga Juga Srbije živi oko 854.000 ljudi, smanjuje se broj zbog priraštaja niskog i jer odlaze ljudi u Boegrad ili u insiotrastvo. To možemo da zaustavimo. Šest oblasti u kojima ćemo da radimo su industralizacija i investicije, biće subvencije za Jug Srbije. Dakle onaj ko hoće da pravi fabriku dobijaće veće subvencije države nego da pravi fabriku u drugim krajevima Srbije. Cilj je da u narendih 8 godina napravimo oko 20 ogromnih invesiticija, fabrika i desetine manjih koje bi zapošljavale radnu snagu naročito u malim mestima, posebno gde žene nisu zaposlene. Dva je infrastruktura, tu će nam biti najveća ulaganja. Moramo da obnovimo puteve, pruge i kompletnu energetsku mrežu, dalekovode, da nigde više nema drvenih bandera da znamo da su ljudi zaštićeni zimi i da im struja neće nestajati - rekao je Vučić.

Kaže da je pod tri je turizam i to da nam ljudi na jugu budu partneri ne samo korisnici.

- Ogroman novac ćemo uložiti u postojeće banje. Pod 4. posebno za poljoprivredu ide program. Kompletna logistika i dodatne subvencije ćemo davati. Onaj ko proizvodi na Jugu Srbije imaće najbolje subvencije države. Važno je i projekat podrške selima. Biće program koji će biti "prva moja uća" ili "kuća na mom pragu" koja ne sme da bude neuslovna, već da bude velika dobra da bi neko biti motivisan da tu ostane - kaže Vučić.

Dodaje da je važan razvoj ljudi i ulaganje u obrazovanje.

- Dovoditi fakultete i van Niša, i odeljena dovoditi u Vranje i Prokuplje... Videti kako i na koji način dalje motivisati mlade da ostanu. U svim oblastima društvenog života specijalni program znači veće subvencije i ulaganja nego bilo koji drugi deo naše zemlje - rekao je Vučić.

Istakao je da će se sa programom krenuti odmah ukoliko dobije poverenje građana.

- Naparavili su transparent i napisali "gospodar Vučić" a ja sam sluga svog naroda, a gospodar sa za one koji bi da gospodare iz inostranstva i to im neću nikada dozvoliti - rekao je Vučić.

Kaže da će program značiti i pomoć za sve manje i siromašne opštine.

Foto: Printskrin Informer TV

- U Slavujevac ide fabrika Jumko i otvara dva pogona. Mnogo sam srećan - rekao je Vučić te naglasio da se već ulagano u Leskovac, ali da i dalje nije zadovoljan.

Kaže da će povećati ulaganja za Univerzitet kako bi se privukle kapitalne investicije i da se ulaže u Jablanički okrug.

- Imamo problema sa vodosnabdevanjem svuda u Srbiji - rekao je Vučić i dodao da planira da u narednih 8 godina reši taj problem u celoj Srbiji.

- Još nešto važno. Ne samo leskovačka Bolnica, u koju smo uložili, i nikad nisam do kraja zadovoljan, mora da bude bolji odnos prema pacijentima. Ne može da mamograf da ne radi 2 meseca, ako već imate magnetnu rezonancu da ih šaljete kod privatnika. Što onda gradimo to? Biće potrebne promene, ne samo u smislu ulaganja. Od Vlasotinca do Vladičinog Hana sve ćemo da obnovimo u prve dve godine mandata. Hoću kada nam stari ljudi i deca idu u bolnice i domove zdravlja da im bude uredno, da majke imaju uredna i čista porodilišta, ne sobu za 20 majki, već za tri ili dve, da se oseća kao kod kuće. Daje Srbiji ono što je najvrednije i da hoće opet tu da dođe. U svim opštinama u 5 okruga ćemo to da uradimo... - rekao je on.

Naglasio je da se sve planirano može ostvariti samo ako Srbija ima jaku ekonomiju.

- Ne može da bude "mi mrzimo Vučića" i to je sve što znaju. Kada ih zovem na debate kažu "na ignor si". Nego, što nećeš na TV debatu? Izgleda da su lagali sve ove godine, izmišljali varali narod, pričali bajke, lepe su one pred spvanje, ali kada se probudite ujutro realnost je drugačija. Oni hoće da kažu da ih ne zanima narod, niko, samo fotelje i kako da se bogate. Pričali su da će da dovedu mlade ljude, ali imaju najstariju listu. Ko im je novi, Šoškić? Uništio dinar i sada već kaže da će opet da ga sroza. Njihova lista je nastavak DOS-osvke liste i ništa više od toga. Hoće da nas vrate u prošlost i da samo oni budu bogatiji i ništa drugo - rekao je Vučić.

Dodaje da zna da onaj ko radi taj i greši.

- Moglo je bolje i zato ćemo da radimo još više. Da uvedemo red među lokalne kabadahije, da rade 5 puta više, da se bore za narod i pokažu brigu za građane. Pošto im je jasno da će da izgube videćete uskoro, nervoza i nervoza i sve što im ostaje je nasilje. Nemojte da ih se plašite, samo mirno bez straha. Nama sukobi nisu potrebni, ali bez straha. Moja poruka za sve starije je da vi svojim glasom šitite i one mlađe u svojoj porodici iako oni to ne razumeju sada. Vi štitite njih i branite njihovu budućnost. I zato vas molim da izađete u najvećem broju na predstojeće izbore - rekao je Vučić.

Narod je počeo da uzvikuje "pobeda" i da skandira Vučiću.

- Njihova spoljna politika, da li je neko čuo, ja nisam. Nema odgovora da li će uvesti sankcije Rusiji, pa hoće i to prvi dan, a mi smo 4 ipo godine izdržali. Zato imamo jeftiniji gas nego bilo kod rugi u Evropi. Obmanjivali su javnost, tek kada samo pustili da Putin kaže da se nada da će Vučić biti sledeći premijer ne valja ni Putin više. Govorili su živela Evropa, sad ne valja ni Evropa. Valjaju samo plenumi. Niko živ ne zna ko je plenum. Pitate se vi narode Srbije, ne plenumi, ambasade ili drugi iz inostranstva - kazao je Vučić.

Posebno mrze RS jer su ih odande oterali i rekli da im je potreban Vučić, naglasio je on.

- Što se tiče KiM, ne bi prošlo ni godinu dana priznali bi nezavinso Kosovo kao što su uradili i sa CG, to su ti isti. Kosovo i Metohija su deo Srbije i to će i biti. Poseban pik imaju na žene. Valjda ih nerviraju jer su odgovorne i vole da tuku žene. Zamislite kakvi su to ljudi koji pesnicama udaraju žene. Niko od njih nije rekao žao nam je ni izvinite. Kod njih je dozvoljeno da se tuku žene. Srdanović im je čestitao, a gledao je kako je čovek udario Ljiljanu u Novom Sadu. Ko su ti ljudi koji se tim hvale? - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da ako postane premijer neće više biti politike u obrazovnim institucijama.

Foto: Printskrin Informer TV

- Shvatite izbore kao važne, kao odlučćuju bitku, tražim da se motivišete, date sve od sebe da na izbore izađete, pokušate da ubedite prijatelje, porodicu i komšije da se izborite za svaki glas, jer ova zemlja neće imati budućnosti ako najgori sutra pobede. Biće teško. Ogroman je novac ušao spolja. Rušili su nam zemlju 2 godine i pokušavaju i dalje. Mi izbora nemamo. Zato 25. da budemo ozbiljni i odgovorni i mi muškarci kao što su žene i da preuzmemo odgovornost u svoj ruke. Treba nam samo papir i olovka, a ne motke i sekire. Sačuvaćemo narodnu volju, nikome nećemo dozovoiti da menja volju građana Srbije. Hvala vam za podršku, ljubav svih ovih godina, idemo da ih pobedimo ubeljivije nego ikada! Neka bude pola miliona glasova razlika. Živeo Leskovac, živela Srbija, hvala vam na veličanstvenom dočeku - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO