Politika

"KULTURA" STUDENTSKE LISTE: Crkvena porta u Kniću oblepljena nalepnicama, smeće razbacano po dvorištu! (FOTO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 10:54

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NEPRIJATAN prizor zatečen je jutros u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Kniću. Crkvena porta, klupe, vrata i oluci oblepljeni su nalepnicama sa natpisom "Studenti pobeđuju", dok su u dvorištu crkve razbacani smeće i različiti otpaci.

КУЛТУРА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Црквена порта у Книћу облепљена налепницама, смеће разбацано по дворишту! (ФОТО)

Foto: Novosti

Posebnu pažnju privlači činjenica da je svemu prethodila tribina Studentske liste "Studenti pobeđuju", održana prethodne večeri u Domu kulture u Kniću.

I upravo u tome leži poražavajući kontrast.

Foto: Novosti

Dok se u ustanovi koja u svom nazivu nosi reč "kultura" govorilo o društvenim vrednostima i budućnosti, nedaleko odatle je tokom noći prostor jedne verske svetinje, kako se vidi na fotografijama, oblepljen političkim porukama, a po dvorištu su ostavljeni otpad i smeće.

Bez obzira na politička uverenja i svačije pravo da javno iznosi svoje stavove, crkvena porta nije prostor za političko oglašavanje, niti mesto na kojem se može zanemariti elementarna kultura ponašanja.

Foto: Novosti

Poštovanje verskih objekata, javnog prostora i osećanja vernika moralo bi da bude vrednost oko koje ne postoje političke podele.

Međutim, već sam prizor zatečen u Kniću otvara pitanje odnosa prema kulturi, verskim svetinjama i vrednostima na koje se u javnom životu pozivaju zagovornici "Studentske liste".

Foto: Novosti

Ovakav prizor izazvao je bes i ogorčenost stanovnika Knića koji su jutros došli u crkvu, tako da ostaje da se utvrdi ko je tačno tokom noći lepio nalepnice i ostavio otpad u crkvenoj porti.

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