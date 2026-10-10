"KULTURA" STUDENTSKE LISTE: Crkvena porta u Kniću oblepljena nalepnicama, smeće razbacano po dvorištu! (FOTO)
NEPRIJATAN prizor zatečen je jutros u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Kniću. Crkvena porta, klupe, vrata i oluci oblepljeni su nalepnicama sa natpisom "Studenti pobeđuju", dok su u dvorištu crkve razbacani smeće i različiti otpaci.
Posebnu pažnju privlači činjenica da je svemu prethodila tribina Studentske liste "Studenti pobeđuju", održana prethodne večeri u Domu kulture u Kniću.
I upravo u tome leži poražavajući kontrast.
Dok se u ustanovi koja u svom nazivu nosi reč "kultura" govorilo o društvenim vrednostima i budućnosti, nedaleko odatle je tokom noći prostor jedne verske svetinje, kako se vidi na fotografijama, oblepljen političkim porukama, a po dvorištu su ostavljeni otpad i smeće.
Bez obzira na politička uverenja i svačije pravo da javno iznosi svoje stavove, crkvena porta nije prostor za političko oglašavanje, niti mesto na kojem se može zanemariti elementarna kultura ponašanja.
Poštovanje verskih objekata, javnog prostora i osećanja vernika moralo bi da bude vrednost oko koje ne postoje političke podele.
Međutim, već sam prizor zatečen u Kniću otvara pitanje odnosa prema kulturi, verskim svetinjama i vrednostima na koje se u javnom životu pozivaju zagovornici "Studentske liste".
Ovakav prizor izazvao je bes i ogorčenost stanovnika Knića koji su jutros došli u crkvu, tako da ostaje da se utvrdi ko je tačno tokom noći lepio nalepnice i ostavio otpad u crkvenoj porti.
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