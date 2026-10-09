uživoVUČIĆ GOVORI PRED SRBIJOM U KRAGUJEVCU: Ori se Šumadijom, ori se Srbijom
LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas održava skup u srcu Šumadije - u Kragujevcu.
Atmosfera pred skup je na vrhuncu.
Prustne su za sada hiljade ljudi, tu je različiti program i posluženje za učensike skupa.
Učesnici se odlično zabavljaju, kao što možete videti na slikama i snimcima.
Dragan Tadić iz Valjeva očekuje samo još veću podršku za Aleksandra Vučića.
Penzionerka iz Kragujevca: Očekujem da će Vučić da pobedi
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OBRAĆA SE TOMA NIKOLIĆ: Atmosfera na vrhuncu u Kragujevcu
- Odgovaram svojom potomcima za svaki krug koji stavim na listić. Završetkom izbora počinje život koji si izabrao. Pre nego što odlučite o Srbiji, da li želite da živite bolje ili u paklu. U toj odluci nema mesta za ravnodušnost. Videli smo šta smo proživeli kad smo im prepustili zemlju. Odgovornost je na nama ovde i sada. Da bi pobedio Aleksandra, moraš da imaš više znanja od njega - poručio je Tomislav Nikolić.
- Da svakog dana rešimo problem, da nastavimo šta smo započeli. Kada udari oluja, hrast i koren se bore zajedno. Hrast odoli ako je koren srastao sa zemljom. Pobedimo zajedno, živela ujedinjena Srbija! - dodao je Nikolić.
OBRAĆANjE ALEKSANDRA VUČIĆA POČELO PESMOM MERIME NjEGOMIR
- Dobro veče Kragujevac, dobro veče Šumadijo! - dok odjekuje pesma “Stavi ruzmarin ispod jastuka”.
- Tomo, koliko ima, 33 godine, stanite dečaci. Stanite da nešto kažem. (Ori se pobeda, pobeda). Poznajem ga toliko, bili smo dragi Tomo na bezbroj mitinga i onog 11. februara. Bili smo u Areni, nikada u 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu, beskrajno hvala Šumadijo, beskrajno hvala Kragujevac! - počeo je Vučić.
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