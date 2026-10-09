Vučić danas u Šumadiji! Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji
IZMEĐU ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku
Aleksandar Vučić, kandidat za premijera liste "Ujedinjena Srbija" najavio je danas posetu Šumadiji, i novo uživo obraćanje koje će biti od 13 časova.
Između ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku.
- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu.
- Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji. Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje! - naveo je Vučić na Instagramu.
(24 sedam)
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