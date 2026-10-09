Politika

Vučić danas u Šumadiji! Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji

Новости онлине

09. 10. 2026. u 11:30

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IZMEĐU ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku

Вучић данас у Шумадији! Открићу вам и како се организују дебате на РТС-у и Н1 и чиме се служе они који желе да спроведу револуцију у Србији

Foto: Novosti

Aleksandar Vučić, kandidat za premijera liste "Ujedinjena Srbija" najavio je danas posetu Šumadiji, i novo uživo obraćanje koje će biti od 13 časova.

Između ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku.

- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu.

- Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji. Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje! - naveo je Vučić na Instagramu.

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