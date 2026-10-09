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SRDANOVIĆ MISLI DA NAROD NEMA OČI: Pogledajte kako vređa inteligenciju svih građana Srbije (VIDEO)

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09. 10. 2026. u 13:25

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PRVI na "Studentskoj listi" Ilija Srdanović, vređa inteligenciju svih građana Srbije.

СРДАНОВИЋ МИСЛИ ДА НАРОД НЕМА ОЧИ: Погледајте како вређа интелигенцију свих грађана Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Mi nismo nasilnici, Studentska lista i pokret studenata u svojoj srži, u svome srcu ima nenasilan karakter - kaže Srdanović.

Srdanović očigledno misli da građani Srbije nemaju oči i da ne vide kakvo nasilje blokaderi sprodovode na ulicama iz dana u dan.

Od najbrutalnijeg prebijanja žena, do napada na stranačke aktiviste, vređanja ljudi, u kom je Srdanović lično učestvovao, upućujući novinarkama najgore uvrede.

Pogledajte snimak kako Srdanović vređa inteligenciju svih građana Srbije.

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