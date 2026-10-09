SRDANOVIĆ MISLI DA NAROD NEMA OČI: Pogledajte kako vređa inteligenciju svih građana Srbije (VIDEO)
PRVI na "Studentskoj listi" Ilija Srdanović, vređa inteligenciju svih građana Srbije.
- Mi nismo nasilnici, Studentska lista i pokret studenata u svojoj srži, u svome srcu ima nenasilan karakter - kaže Srdanović.
Srdanović očigledno misli da građani Srbije nemaju oči i da ne vide kakvo nasilje blokaderi sprodovode na ulicama iz dana u dan.
Od najbrutalnijeg prebijanja žena, do napada na stranačke aktiviste, vređanja ljudi, u kom je Srdanović lično učestvovao, upućujući novinarkama najgore uvrede.
Pogledajte snimak kako Srdanović vređa inteligenciju svih građana Srbije.
Preporučujemo
NERVOZNI ŠOŠKIĆ: Besneo i nije dao Malom da kaze javno dokaze o korupciji (VIDEO)
08. 10. 2026. u 23:10
MALI: Dve osobe govore i daju nam savete, a zaradili milione, a Srbiju uništili
08. 10. 2026. u 23:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)