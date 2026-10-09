BESNI RAT DO ISTREBLJENJA MEĐU BLOKADERIMA U LESKOVCU: Opštinski tim šutnuo „lidera“ Gradimira Cvetanovića zbog mutnih veza sa opozicijom

GRADIMIR Cvetanović, jedan od samoproglašenih vođa ovog ekstremističkog pokreta u Leskovcu, ponižavajuće je izbačen iz opštinskog tima nakon što su ga saborci optužili za mutne tajne veze sa lokalnim opozicionarima!

Foto: Printskrin

Na dramatičnom sastanku opštinskog tima, apsolutna većina je glasala DA SE CVETANOVIĆ HITNO IZBACI!

Najveći uticaj na ovu odluku i razotkrivanje Cvetanovića imali su Stefan Kadrić, student blokader Medicinskog fakulteta u Nišu, i Petar Conić iz Leskovca.

Glavni razlog za ovu beskompromisnu čistku jeste to što je Cvetanović uhvaćen u talovima sa opozicionim predstavnicima iz grupe građana „Za Leskovac zajedno“ Nenadom Zdravkovićem i Nebojšom Cakićem, koji su inače direktno interesna ispostava Demokratske stranke!

Kada su lokalni blokaderi shvatili da se Cvetanović prodaje starim opozicionim likovima radi ličnih interesa, palo je sramno izbacivanje!

Foto: Printskrin

PODSETIMO: U MAKEDONSKIM MEDIJIMA OZNAČEN KAO IZVOZNIK OBOJENE REVOLUCIJE!

Ovo nije prvi put da je Gradimir Cvetanović u centru skandala.

Makedonski mediji su ranije detaljno izveštavali o događaju na graničnom prelazu Tabanovce, kada je makedonska policija zaustavila taksi u kome se nalazio upravo Cvetanović sa saradnicom Mirjanom Perišić.

Tada im je oduzet kompletan propagandni materijal i transparenti namenjeni za skup u Skoplju, a tamošnje bezbednosne službe su razotkrile da su profesionalni blokaderi angažovani da drže obuke i organizuju proteste u Severnoj Makedoniji po istom receptu kao i u Srbiji!