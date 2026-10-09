Politika

BESNI RAT DO ISTREBLJENJA MEĐU BLOKADERIMA U LESKOVCU: Opštinski tim šutnuo „lidera“ Gradimira Cvetanovića zbog mutnih veza sa opozicijom

В. Н.

09. 10. 2026. u 12:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRADIMIR Cvetanović, jedan od samoproglašenih vođa ovog ekstremističkog pokreta u Leskovcu, ponižavajuće je izbačen iz opštinskog tima nakon što su ga saborci optužili za mutne tajne veze sa lokalnim opozicionarima!

БЕСНИ РАТ ДО ИСТРЕБЉЕЊА МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА У ЛЕСКОВЦУ: Општински тим шутнуо „лидера“ Градимира Цветановића због мутних веза са опозицијом

Foto: Printskrin

Na dramatičnom sastanku opštinskog tima, apsolutna većina je glasala DA SE CVETANOVIĆ HITNO IZBACI! 

Najveći uticaj na ovu odluku i razotkrivanje Cvetanovića imali su Stefan Kadrić, student blokader Medicinskog fakulteta u Nišu, i Petar Conić iz Leskovca.

Glavni razlog za ovu beskompromisnu čistku jeste to što je Cvetanović uhvaćen u talovima sa opozicionim predstavnicima iz grupe građana „Za Leskovac zajedno“ Nenadom Zdravkovićem i Nebojšom Cakićem, koji su inače direktno interesna ispostava Demokratske stranke! 

Kada su lokalni blokaderi shvatili da se Cvetanović prodaje starim opozicionim likovima radi ličnih interesa, palo je sramno izbacivanje! 

Foto: Printskrin

PODSETIMO: U MAKEDONSKIM MEDIJIMA OZNAČEN KAO IZVOZNIK OBOJENE REVOLUCIJE! 

Ovo nije prvi put da je Gradimir Cvetanović u centru skandala.

Makedonski mediji su ranije detaljno izveštavali o događaju na graničnom prelazu Tabanovce, kada je makedonska policija zaustavila taksi u kome se nalazio upravo Cvetanović sa saradnicom Mirjanom Perišić.

Tada im je oduzet kompletan propagandni materijal i transparenti namenjeni za skup u Skoplju, a tamošnje bezbednosne službe su razotkrile da su profesionalni blokaderi angažovani da drže obuke i organizuju proteste u Severnoj Makedoniji po istom receptu kao i u Srbiji!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZORAN MARJANOVIĆ LJUBI 20 GODINA MLAĐU: Bivši joj robijao, a i sama je poznata javnosti iz rijalitija

ZORAN MARJANOVIĆ LjUBI 20 GODINA MLAĐU: Bivši joj robijao, a i sama je poznata javnosti iz rijalitija