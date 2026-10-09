BESNI RAT DO ISTREBLJENJA MEĐU BLOKADERIMA U LESKOVCU: Opštinski tim šutnuo „lidera“ Gradimira Cvetanovića zbog mutnih veza sa opozicijom
GRADIMIR Cvetanović, jedan od samoproglašenih vođa ovog ekstremističkog pokreta u Leskovcu, ponižavajuće je izbačen iz opštinskog tima nakon što su ga saborci optužili za mutne tajne veze sa lokalnim opozicionarima!
Na dramatičnom sastanku opštinskog tima, apsolutna većina je glasala DA SE CVETANOVIĆ HITNO IZBACI!
Najveći uticaj na ovu odluku i razotkrivanje Cvetanovića imali su Stefan Kadrić, student blokader Medicinskog fakulteta u Nišu, i Petar Conić iz Leskovca.
Glavni razlog za ovu beskompromisnu čistku jeste to što je Cvetanović uhvaćen u talovima sa opozicionim predstavnicima iz grupe građana „Za Leskovac zajedno“ Nenadom Zdravkovićem i Nebojšom Cakićem, koji su inače direktno interesna ispostava Demokratske stranke!
Kada su lokalni blokaderi shvatili da se Cvetanović prodaje starim opozicionim likovima radi ličnih interesa, palo je sramno izbacivanje!
PODSETIMO: U MAKEDONSKIM MEDIJIMA OZNAČEN KAO IZVOZNIK OBOJENE REVOLUCIJE!
Ovo nije prvi put da je Gradimir Cvetanović u centru skandala.
Makedonski mediji su ranije detaljno izveštavali o događaju na graničnom prelazu Tabanovce, kada je makedonska policija zaustavila taksi u kome se nalazio upravo Cvetanović sa saradnicom Mirjanom Perišić.
Tada im je oduzet kompletan propagandni materijal i transparenti namenjeni za skup u Skoplju, a tamošnje bezbednosne službe su razotkrile da su profesionalni blokaderi angažovani da drže obuke i organizuju proteste u Severnoj Makedoniji po istom receptu kao i u Srbiji!
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