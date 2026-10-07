DOĐU LI NA VLAST, UNIŠTIĆE SRBIJU, BIĆE GORE NEGO 2000. GODINE: Vučićevo zagrmeo, pa obećao naciji radikalnu promenu nakon izbora

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" gostovao je na Informer TV.

Foto: Printskrin Informer TV

Gostovanje Aleksandra Vučića

- Ne verujem da je u Pančevu bilo 15.000 ljudi. Neki ljudi tako kažu. Bilo je divno. Ljudi kod nas vole tri na karte. Ljudi moraju da kažu 300.000, 500, 600. Kao kad skupljaju potpise. Ne znam čemu to - istakao je Vučić.

- Ovo će biti neizvesna i teška utakmica, što je logično. Ne treba to ljudi da misle jer su oni mudri, nego su se ujedinili svi koji su protiv. Potreli su svaku ideju, princip, idemo na izbore jer mrzimo jednog čoveka, da ga srušimo iako nema funkciju. Ne nudimo ništa. To je sramota čitati - onaj njihov program. To je na nivou deteta od 14 godina i ono bi bolje sastavilo. Svaku debatu su izgubili, na druge neće da idu. Mnogo je para ušlo za rušenje države. Ako vi date milijardu i trista miliona za kablovski sektor, date preko 5 milijardi evra. Kada to sve date, nije se lako tome suprtostaviti. Nemate ni argumentaciju sa druge strane. Pojedinačno, kao pripadnike jedne stranke, mogao sam da kažem da smo najsnažniji. Svi su se udružili, bio sam iznenađen odlukom socijalista, njihovo pravo. Karić, pa ovaj, pa onaj da oduzimaju glasove. Da izgubimo 6 ili 7 posto. Videli ste kako odustaju jedni, pa drugi, izborna nevidljiva ruka iz povlači iz utakmice. Prihvaćena lista od strane RIK-a Parandilović, Aleksić, Ćuta, pa povučena. Čestitam Đilasu i ovima što su ostali, iako znate šta mislim o njima, jer su ostali da se bore za svoje ideje - kaže on.

Foto: Printscreen Aleksandar Vučić

Stepinac im kao vladika Nikolaj

- Više mrze Vučića od Kurtija. Briga ih za KiM. Imate nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, vladika Nikolaj je vezan za Lelić, za Valjevo, ne postoji nijedna ličnost koja nije vezana. Bakić kaže da je Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Nemaju problem sa tim. Glasaćemo za to da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac - ističe Vučić.

Hoće da cepaju Vojvodinu

- Značajn deo ljudi u Valjevu kaže da ih to ne zanima. Bakić je ideološki lider "Studentske" liste. Čanak se ne hvata za nos, ovo su njegovi ideološki poslušnici na severu Srbije. Stavio je pozivni broj na Vojvodinu. Predložio da se zemlja naša zove Republika Srbija i Vojvodina. Možemo da damo Srbiji Surčin, a sve drugo pripada Vojvodini pšto je sa druge strane Save. I on i Pajtić su ideolozi i Jovo Bakić, iznad svih njih je Plenum. Ne znate ko je Plenum. Ne znate ko ga plaća. Važno je da nešto sruši - kaže Vučić.

Nasilnici, naročito prema ženama

- Mateja Nikolić napao Anđelu Milosavljević večeras u Nišu. Imaju pik na žene. Ljudi su krenuli da se suprotstavljaju.

Foto: Printskrin Informer TV Aleksandar Vučić na Informer tv

Bez programa, jedini cilj srušiti državu

- Razmišljao sam o tome bezbroj puta. reći ću vam gde svi mi grešimo. Podsetiću vas na 1996/1997, kreću urbani protesti priotiv Miloševića, težak je život, ali prvi put vidimo kako to izgleda kad je spolja inicirano. Svako je pronalazio dovoljan razlog da radi nešto protiv Miloševića, samo tako je mogao biti "in". Bio je teži život i 1992/1993, ali toga nije bilo. Agresija 1999. godine i novi poredak. Apsolutno po diktatu spolja uz sve to što je Milošević grešio, nije razumeo da ne možeš biti samodovoljan. Nije bilo multipolarnosti, domunacija apsolutna Zapada od devedesete do 2005. Imate Ameriku kao neprikosnovenu vojnu i ekonomsku silu i Evropu kao svetionik mira, dobrog života i svega drugog. U januaru 2000., otišao sam na sastanak gde su bili Gorica Gajević, Milomir, Milošević... sprema se za nas ono što je u Hrvatskoj. Nije se dopalo Miloševiću to što sam rekao, nisu imali ništa protiv mene. Šešelj mi je tad rekao "Ma pusti, ko će da glasa za Svilanovića i ove izjdanike". Ja sam rekao "Vojo, glasaće za bilo koga, glasaće protiv svih nas". On je rekao "Nema šanse". Onda je rekao da je to nastupilo zbog svađe radikala i socijalista. Stvarana je emocija i proizvodnjom mržnje kriz različite medije, priče i laži nemogućeg tipa. Marija je ubica, a Marko najbogatiji na svetu jer ima diskotetku u Požarevcu. Znam bar četvoro ovde u studiju koji su bogatiju od Marka Miloševića. To se izlije na ulicu, polovina posle koji su spaljivali Skupštinu kaže koja sam ja budala. Od toga kajanja nema ništa. Ostali smo bez Crne Gore, ostali bez KiM, iz zapadnog ugla, ne našeg. Ostali bez 500.000 zaposlenih. Srbija se diže kao fenuks iz pepela 2012, sa kartom Srbije sa Kosovom - kaže Vučić.

- Kad smo imali poplave u Obrenovcu, morali smo da ispumpavamo iz rudnika. Napravili smo posao od milion i nešto evra da rešimo problem. Majkl Davenport kreće u kampanju i on angažuje sve ove da počnu da rade najstrašnije tekstove protiv mene. Jer sam odlazio u Moskvu, jer će se Srbija izvući, a uvek su imali politiku da svi mali oko Srbije budu jači od nas. Da ih sve ujedine protiv nas. Ja se onda zaprepastim, gde vidim da me krive u tekstu da sam ja imao veze sa ugovorom sa kojim nemam veze. Shvatio sam da je krenula kampanja. U Francuskoj ulici i kad odu Tomislav, Vojislav, pišem saopštenja, spremao sam se za sve to. Moraš da ideš na mere fiskalne konsolidacije, donoisiš zakone. U tom trenutku oni nemaju dovoljno institucionalnog pritiska za negiranje rezultate, moju kriminalziaciju. Moraju da registruju medije u Luksemburgu da to sve sprovedu. Uvek su to kontrolisale strane službe. Tada kreće specijalna operacija. Vučić mora da padne. Vučić ne odgovara Hrvatskoj. Postali su dominantna regionalna sila, sprdali su se ovde sa nama. Naš predsednik je u to vreme govorio kako mu je najvolje da se budi uz pesme Severine, a Oluju nije pominjao. Vučića ne možemo da slomimo da prizna Kosovo. Vučić pomaže Republiku Srpsku, naoružaće Srbiju. Mora da krene rušenje Vučića. Šolak je služio i Đukanoviću i Plenkoviću. Verni sluga. Zapadne službe su mu to naredile. Onda kreće "otac mu nije otac", "imamo albansko đubre na čelu Srbije". "Sin kriminalac". Stavljaju mi sliku oni koji su mu u kuću dolazili. Neću da pričam šta su o Andreju pričalu. Sećate se da je Miki Aleksić rekao "Ovaj momak iz Jovanjice, prvi poziv uputio je Andreju". Rekao je u Skupštini da se prevario. Posle tri godine gde sam ja narko diler, kriminalac, koga više briga? Nema dešnjaka koji pušku drži na levom ramenu, a veštačkom inteligencijom su mi je okačili.Krenule su sve nevladine organizacije da se ujedinjuju, dela zapadnoevropskih, skandinavskih, dela duboke države u SAD. Moram da radi,, da se sastajem sa strancima, mogu da im odgovorim jednom u tri dana u tri rečenice. Pravite specijalne filmove, doveli ste ljudie dotle da im je emocija negativna. O čemu vi pričate, kao momak i devojka kad prestanu da se vole, nisam ništa loše uradio, ali ništa više ne postoji. Tako je sa ljudima. Uništili su me u očima dobrog dela ljudi, rekli da nisam čovek Ne možeš da glasaš za nekoga ko nije čovek. To su radili sve vreme, ono u čemu nisu uspeli i što im nije pošlo za rukom kao sa Miloševićem, nisu uspeli jer smo imali mnogo volje rezultate, iako je Milošević bio neuporedivo harizmatičniji od mene. Mnogo sam više radio od Miloševića. Bio je inteligentniji, šarmantiniji, bolju je dikciju imao, temeljniji sam, vredniji, imam bolje rezultate nego on - ističe Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV Aleksandar Vučić

O kapmpanji i spotu

- N1 nije hteo to da emitiuje. Dobili smo odgovor od njih. Pričamo o spotu. Rekli su ne mogu ga objaviti jer su reči nekulturne. Nismo uzeli nijednu reč koja nije rečena na toj televiziji. Dokle je to išlo, divna deco pevajte "Vučiću, pederu". I da jesam i da nisam, slučajno nisam, kad čujete do hiljadu puta, on je iz "zmijskog gnezda"... To što su patološki lažovi, to je nevažno. Gledam ljude, jednom tom sastanku prisustvovao je Dragan i on je bio oduševljen. Ja sam ćutao. Svaki dan ovo slušam i gledam. Jeste otupeli od toga kad vam komšinica okrene glavu i neće da se javi? Jeste lu otupeli da ste ubica i da ste ubijali decu. Ne možete da otupite od toga. Ogroman deo Srbije ovo razume, ti ljudi ne moraju da me vole, to nije veliki broj, ono što želim i zbog čega sam ponosan, kad ljudi racionalno pristupe svemu - znaju šta žele da biraju u budućnosti - kaže Vučić.

O politici na fakultetima

- Pravosuđe i tužilaštvo su otuđeni jednim delom. Moje najvažnije obe ćanje u ovoj kampanji je - to garantujem ljudima. Nisam to hteo da radim pre kampanje, završićemo sa politikom na fakultetima i u školama. To vam životom garantujem. Garantujem vam da će biti drugačije pravosuđe i tužilaštvo. Ne da bude partijsko, u životu broj im nisam okrenuo, sem kad sam morao zbog Saveta za nacionalnu bezbednost. Iste priče o forumu beogradske gimnazije bile su i 1999. To je kad stranci krenu da reuše neku državi. Čudom se čudim. Makron mi je rekao: "Neverovatni je šta si proživeo". Uhapsiše 6.700 ljudi. Od toga maloletnih koliko hoćete. Da je to Srbija uradila visio bih, a to se dešava i u Briselu i u Berlinu. Oni su tehniku naučili, ali nisu raunali da postoji neko ko ima dušu i srce da im se surptostavi. Kad smo doneli odluku o Pionirskom parku, svi su vikali jao. Da toga nije bilo srpžili bi nas sve. Kao što su spržili Nepal, sad Nepal za trećinu ima manje plate i sve ostalo. Tada sam vam rekao ovde u studiju, za godinu dana videćte kako su Nepal upropastili i sad imate podatke kako su ga upropastili. Ono što smo uvek zaboravljali je strani uticaj. Uvek je lakše hvataj za gušu sbog subašu. Montgomeri je o tome pisao. Vama Svilanović otvoreno kaže "Svi koji smo išli po pare u Budimpeštu, morali smo da potpišemo otcepljenje Crne Gore, što znači otcepljenje Kosova - kaže Vučić.

Šta je bilo pre 2012?

- Koštunica se nije pitao previše, ali je odigrao ulogu. Pita ga Sonja Đurić ša ćete sa Haškim tribunalom. "Što mene pitajte, pitajte Miloševića, on je uspostavio saradnju sa Haškim tribunalom. On je izručio Ardemovića" - on je bio Hrvat iz Tuzle. Zapad je isplanirao da sprovede krvoproliće nakon drugog kruga na izborima, da se podele, sve su uspeli, imali smo kriminalizivanu, nepoštenu, neodgovornu vlast koja je radila loše po interese naroda. Čak je i Milošević uspevao nešto strukture da sačuva. Do 2012. godine najgori ekonomski rezultati u istoriji. Lažni studenti vam govore šta je od 2012. samo neće da vam kažu da je deset puta bilo lošije pre toga. Mora klatno da se vrati na tu stranu daljeg uništavanja Srbije. Zapamtite moje reči. Dočepaju li se vlasti, uništiće Srbiju gore nego što je bila uništena od 2000. do 2012. godine. Neko će da kaže bio je u pravu i predvideo je neke stvari. To su isti ljudi, o tome je danas govorio i Ponoš. On je skočio u mojim očima, pokazao je da ima nešto ličnog integriteta. Ponosan sam što sam na čelu pokreta koji oni tako aktivno napadaju spolja - kaže Vučić.

Foto: Printscreen Aleksandar Vučić na Informer Tv

Napadaju žene

- Oni su večeras napali ženu u Nišu. Malo je povukao za kosu? Malo povukao za kosu? Ako postoji nešto na šta sam alergičan jeste da neko bije žensko dete. Imam ćerku. Neko da je povukao za kosu, ne bi me smirio. Samo sam se zacrveneo skroz kad sam ovo video, kaže mi jedan od najhrabrijij momaka - "Mi da se zaletimo tamo, nemamo koga ni da bijemo tamo" - rekao je Vučić.

Dan posle izbora

- Nema više škole, fakulteti, pravosuđa - politike u njima. Neće više moći da smisle ništa. To vam garantujem - kaže Vučić.

Izdajnici. Poruka Marti Kos

- Isporučite Mladića, Karadžića, Miloševića, Tolimira, od Vladimiar Lazaraevića do Nebojše Pavkovića. Kad ih sve isporučite, onda ide saopštenje, švedsko ministarstvo za klimatske promene pozdravlja ovo, a posebno vas pohavljuje i holandski departman za ribarstvo... Smejte se, ali to tako uizgleda i tako je bilo. Marta, teraj ti svoju politiku, sve najbolje ti želim. Vidim da joj nešto slabo ide u Sloveniji. Ne mogu da se nasekiram šta će da kaže Marta Kos, i Picula. U odličnim odnosima sam sa Martom Kos, uvek se smejem na sve što kaže. Potptuno mi je svejedno šta kaže Marta Kos. Neka se zapita da li u tome ima njene krivice ili je moja krivivica - kaže Vučić.

Marta Kos vs Putin, Tramp...

- Uspeli su u deo Srba da ugrade rajinski mentalitet - da nam bude važno šta je tamo rekao neki stranac. Jeste čuči šta je rekao Modi, Putin, Tramp, Si Đinping. Poredite mi Martu Kos sa njima. Da uvedem sankcije Rusiji bio bih među tri kandidata za Nobelovu nagradu. Kad su rekli da moram da izručim Šešelja, Jojića, Radetu. Nisam noćima spavao, zbog principa za koje se zalažem. Nije pitanje lične bliskosti, nego pitanja za šta se zalažeš. Nećete moći da mi kažete da sam ikoga izručio Hagu, da je bio rat, da se Kosovo otcpepilo. Srbija je najbrže napredovala u eri Aleksandra Vučića, to ćete moći da mi kažete. Može bolje, da li imam milion grešaka, imam. Da me poštuju Tramp, Modi, Putin, da se plašim reči jednog komesara? Taj strah sam odavno prevazišao. Ono što je za mene veoma važno - vodim bitku za budućnost Srbije. Nisam hteo da uvodim sankcije Rusiji, mislim da to nije fer, niti te sankcije išta rešavaju. Nisam želeo da raskidamo tradicionalna prijateljstva zbog ratova koji vode neki drugi. Mislim da sam u tome, da ne bih preterivao, veoma hrabro sam izdržao te pritiske. Mislim da jedan deo ruske javnosti ne razume kako je bilo teško. Mislim da Putin zna to, Lavrov, Peskov, Ušakov. Bio sam pod udarima prevaranta, kad su govorili da su lošiji avioni leteli za Moskvu, a bolji za Zapad. Ako pošalješ novi avion za Moskvu, on više ne može da leti. Mala nam je flota i borimo se da imamo najuspešniju flotu u regionu. Hoćete da nam svaki avion bude pod sankcijama? - upitao je Vučić.

O planu za budućnost

- Moj plan za budućnost, ukoliko dobijemo poverenje naroda - mala, snažna, efikasna vlada, sa velikom promenama. Možda će biti troje, četvoro od sadašnjih 31. U vladi će biti kao u košnici, dnevno po 20 sastanak, razgovor sa ljudima. Ićićete na 5 tačaka dnevno, da bidete stvarrno umorni. Preko 50, 60 odsto mora da se menja ljudi na lokali. Ljudi neće da razgovaraju sa mnogima. Odem u Peking, idemo u Temsku i Knjaževac. Ljudi, naučite to, nemojte svetla velikog grada da vas zaslepe, da mislite da ste mnogo važni. Vole u Atinu i Pariz, ali neće u Žagubicu. Imam ljude sa kojima ću sarađivati, mogo sam težak čovek, ali moraji mnogo toga da se odreknu. Nisam imao porodicu ove godine, a ni prošle. Ako ćeš u vladu, moraš tako. Videćete sami strašnu promenu. Zvao sam troje ili četvoro ljudi, ministara, niko nije budan u pola pet. Ne može tako. Kad prođete uveče pored Vlade, da li je svetlo upaljeno posle 10? - upitao je Vučić.

Srbija radi punom parom

- Jumkov pogon stiže u Novu Varoš. Biće zaposleno od 80 do 100 žena. Doveo sam lično CTF. Valjevo živi, pekare radi, sve radi. Niste maštali. U Valjevu nisu sanjali da će doći do ovakvih promena. Ljudi se ponašaju kao da je oduvek bilo tako. Tri od četiri najveća investitora u Valjevu, pored Krušika. Ako jedan put ne isplatimo platu radnicima u Lučanima, Zemunu, Čačku, "Vučiću zlikovče što plate ne isplaćuješ?" Kad isplaćujem, "otkud granata tu?" Hrvatska se naoružava. Kupili ste "Pancer" haubice. Šta smo mi, budale, kreteni? Napravili ste savez sa Tiranom, Prištinom. Mi u tišini ćutimo. Njima treba 20 dana da SOA ih obavesti ono što mi možemo istog dana - istakao je Vučić.

O krizi u Tirani

- Balkan ne sme da pripada balkanskim narodima, već drugim silama. Nije Edi Rama njima po volji. Edi Rama je suviše svoj da bi im bio po volji. Draži im je nego ja. Ja sam skroz svoj. Ne vole ni njega previše. Najviše ga vole oni u Crnoj Gori. Gde on okom, oni skokom - kaže Vučić.

Foto: Printscreen Aleksandar Vučić na Informer Tv

Vojvodina

- Srbija je postala suviše ekonomski i vojno napredna i snažna, bez institucionalnih trzavica. Prvi put su albanske partije ujedinjene, ujedinili su ih spolja. Najopakijeg među njima Šaipa Kamberija su postavili na čelo liste. Ne bi li pokrenuli pitanje takozvane Preševske doline. Misle da to idižu preko plaćenika Džoa Vilsona. To je klasični plaćenik, kojeg ovi "studenti" citiraju. Kao onaj Menandez, kojeg su podržavali Marinika i Đilas, pa uhapšen. Neću im to dozvoliti, vidite da rade to sa Vojvodinom. To vam je rekao Pajtić i Čanak. Da vas podsetim pta je Jaša Tomić rekao posle tobož ulaska oslobodilaca: "Plaći, Vojvodino". Hrvatska želi da ima veći uticaj u Vojvodini nego što ga ima danas. On je desetostruko manji nego što je bio. Sve u Vojvodini su kupili Hrvati, sve u Somboru, Zrenjaninu, uljara, sladoledara... Kao što vidite da vam ne pričam o svim trgovinskim lancima. Što je žestoka postojala kampanja protiv Alta banke - jer je Srbin odlučio da je preuzme. Jer Srbi upravljaju fanrikama i kompanijama, a ne Slovenci i Hrvati. Moraju da sruše nekoga kao što sam ja. Ja sam srećan zbog toga. Ako pobedimo, nikome neću dati da pokrade narodnu volju, ništa neće da me spreči, ono što narod bude rekao to će vam biti. Samo rezultat na izborima - istakao je Vučić.

Opet bi da pljačkaju Srbiju

- Hoće Šoškića za premijera da opet kradu i guraju u džepove. Šoškić vam kaže - lista nije bitna, program nije bitan. Znaju da ima para, pa opet da kradu. Ja sam za njih, za lažnu elitu neprirodni incident. Ja sam neko ko je rođen i odrastao u Beogradu, ali neko ko ne misli da mu je to najveća vrednost na svetu. Osećam se kao neko ko je sa druge strane Drine. Ja sam neko kome su Hrvati ubijali članove porodice i spalivali kuće. Hoću da uradim nešto korisno, zavideo sam Siniši i Saški što su išli vozom, a ja ne mogu sa njima. To je jedina zavist koju imam. Nemate vremena da gubite i da se dodvoravate svakome, nemam vremena da primam grupe urbanih likova. Hajde da radimo nešto za Srbiju, ne smarajte me, nemam vremena. Zato moraju da me ruše sve vreme. Tašna, mašna, sekretarica, njihova kombinacija - kaže Vučić.

Nema skrivanja - život običnog čoveka

- Gde ja to imam račune u inostranstvu? Sem tekućeg i žiro računa prijavljenih sve u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ja vozim škodu, nisam naučio da jedan automobil ide ispred i iza. Gde god idem imam problem sa tim. Namučio sam se vraćajući se iz Pančeva dovde. Zamolim da neko drugi vozi. Nisam više dečak. Pošto vidim, prete ovi, od koga ne smem da idem. Od toga što sam obezbedio da Srbija bude najbrže ratuća kultura u Evropi, što sam obnovio kulturu sećanja? Mogli ste da bijete nekoga ako ste naoružani, a taj neko nije. Oteo bi im pištolje iz rukem, njima desetorici da dđu. Ne bi bi bilo prvi put. Ne juri mi se na N1 i Novu S. Da idem na duel sa nekim ko ima jedan posto? Ne daj bože da oni pobede. Ličiće cela Srbija na cirkus Medrano. Tako će biti u Skupštini - rekao je Vučić.

Srbija ne sme da digne glavu, neprijatelji priželjkuju njen pad

- Srbi nisu hteli da rade film o Jasenovcu. Ja sam pomogao utoliko što sam rekao imaćete svu pomoć države. Hrvati su napali to jer Srbi moraju da budu agresori. Kako ne vidite da studenti u Republici Srpskoj čitaju leckiju studentima u Srbiji? Kako ne vidite ša nam se dešava? Kako ne vidite da Studentsku listu podržavaju Kurti, Đukanović i Andrej Plenković? Da li je moguće da vam crnogorska služba bezbednosti dovede Pavićevića da radi to i to za rušenje Vučića? Kaže "Milo Lompar je izdajnik". Nisi ti, nego Milo Lompar, sram te bre bilo. Kako to ne vidite. Da dobiju i 30 i 35 odsto glasova, ja ću da se čudim kako je to moguće. Čudim se kako to ljudi ne mogu da vide - kaže Vučić.

Ustav kao Sveto pismo

- Neće biti više nijednog grafita na fakultetima koji su državni. To je Ustav. Ja nisam rekao osveta nikome, sledi poštovanje Ustava i zakona. Vama večeras FDU pravi spot Studentske liste. To je protivustavno delovanje u Republici Srbiji. Poštovaće se Ustav i zakoni u ovoj zemlji. Dovoljno sam zreo da mi osveta nije potrebna. Ustav mi je kao Sveto pismo potreban. Ovo je direktno protivustavno. Nema šta da rade grafitei za bilo koga na fakultetu, toga neće biti na fakultetu i toga neće niti u školama. Ni za šta ne dobijem toliko aplauza kao za ovo. Koliko seljaka i domaćina ima šalju decu na školovanje, za šta? Skupljaju novac da pošalju decu na fakultet. Spremao sam se za ispit, učio, da budem spreman,uvek sam bio svoj, bio sam deo čopora, nisam poštovao ljude kao deo čopora. Budi deo tima i ne budi deo čopora. Nisam dao da mi ulica, hajka i haranga budu sredstvo. Čuj, palo njima napamet da idu na demonstracije. Bilo je moderno, oni su bili fensi. Upadali su u vežbaonicice, kao idemo svi, to je bilo 1991. godine. Kažem "Hajde, izađite". Drugi se uplaše. Oni su bili.... ja sam ponešto znao sa ulice, a oni su čeznuli da znaju. Goran Vesić je bio izuzetan student. Žika Pauk je na foru završio. Imao jednu sedmicu i sve ostalo šestice - istakao je Vučić.

Foto: Printscreen Aleksandar Vučić na Informer Tv

Izbori

- Jedino glas za našu listu je siguran glas protiv blokadera. Rasim Ljajić kaže da će biti tas na vagi, kau to iz SPS-a, kaže to Karić. Hoću da se fokusiram samo na broj glasova. Ne volim te priče 26, 27. Važno je šta će biti 25. To je jedino važno. Razgovaraću sa svima, a jedino sam zadovoljan sa 47 posto, a preko 50 posto važećih glasova - istakao je Vučić.

- Jovanović ima veću šansu da pređe cenzus, nego Goran Ješić. Jer se on dodvorava blokaderima. Da se dopadneš svima, nikad neće proći u politici. Ovo je bio besplatan savet od nekoga ko dobro zna kako se vodi izborna kampanja - istakao je Vučić.

O "programu" blokadera

- Nikad se nisu pentrali do prozora dok sam ja bio predsednik. Neke ženice će morati tri sata da skidaju nalepnice sa onoga što pripada građanima Srbije. Šta su rekli večeras? Ništa? Vukan bi bolje napisao taj program njihov. Imaju neki ljudi koji žele da vide program. Jovo Bakić je mnogo lukaviji nego što mislite i to jeste njegova politika. On nije Jovo Bakić, on je studentski lider i lider Studetnske liste. Problem je Vladimira Đukanovića, što nekad i zbog svoje sujete prebacuje stvari na lični nivo. Namere Jove Bakića su zločinačke protiv Srbije i vrlo zlosutne. On je veoma opak i opasan čovek. To je politika Studentske liste. Ti ljudi su opravdali korišćenje sekire - rekao je Vučić.

- Nikada nisu imali ideje i ideologiju. Ne mislim ništa posebno dobro o Milu Lomparu, ali on je pokazao da ideju nekakvu ima. O tome što govore kako sam Rusiju izdao - Putin je ćaci i Putin ne razume. Imamo odnos poštovanja, korektan odnos. Zna Putin da vodim računa o odnosima Rusije i Srbije. Jedini sam čovek u Srbiji koji je posle Nikole Pašića dobio orden Aleksandra Nevskog. Od Si Đinpinga dobio sam Orden prijateljstva, jedan od trojice ljudi na svetu. Tramp je šarmantan čovek, razume značaj Izraela, problema na Bliskom istoku, ušao je u duboko blato, nisam siguran da bi to ponovio. On će nastaviti da bude predsednik, ali on svakako želi mir u svetu, siguran sam da ne voli ratove, to sam se lično uverio i njegovi ljudi ne vole ratove, ali mira u svetu neće biti - rekao je Vučić.

O "kartonskom" Trampu

- Vi morate prevarantima i budalama da objašnjavate da nije reč o kartonu. Možete li da veruje da u ovoj zemlji postoji abr sto hiljada ljudi koji veruju u to? Ti i takvi misle da su još pametni - kaže Vučić.

O hapšenju koje najavljuje Srdanović

- Narode, da znate, neće da me uhapse zbog nečega što sam ukrao, jer nisam ukrao ništa. Našli su mi stotine vila, restorana, vinarija i na kraju nijedan nije moj, ali nisu mogli da nađu ni kuću u inostranstvu i stan u inostranstvu. Zato me goni Srdanović, jer je moj greh što sam pokazao koji će lekovi da vam budu jeftini. Nisam smeo da vam objasnim šta će da pojeftini. Jedva čekam da idem u zatvor za to, za zvučni top, nepostojeći takođe - rekao je Vučić.

Biće da su oni gradili autoputeve, Beograd na vodi

- Idu naši, idu blokaderi autoputem, videh kad sam išao za Valjevo, ne možeš da ih stigneš. Jedva čekam da mi zabrane ulazak u Beograd na vodi. Znam najgoreg blokadera koji je devet stanova kupio u Beogradu na vodi. Srećan sam da oni uživaju ovde. Srećan sa ovaj što okreće pedale po ceo dan, uživa u našim vozovima. Bile naše pare u vaše vreme, a nigde vozova, pruga, ničega - istakao je Vučić.

- Svi na listi blokaderskoj su iz državne službe. To su sve preletači, stara, ofucana lica, dosovskog režima koji su nas uništavala od 2000. do 2012. Milan St. Protić nije čovek glup i on je sagledao sve (Milan St. Protić: "Na Studentskoj listi su babe i dede", prim aut.). U proseku su 7,3 godine stariji od naših kandidata, a suštini 1750 godina su stariji od naše liste. Neka pobedi mladost - lista "Ujedinjena Srbija". Nemaju nijednog seljaka, studenta, Kokanović nije seljak - rekao je Vučić.

Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije