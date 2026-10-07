PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govoriće na velikom skupu liste u Pančevu.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić stigao u Pančevo

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Nekoliko reči o Pančevu i Južnom Banatu, a onda o onome što nam predstoji 25.10. što je presudno za Srbiju. Ovde u Pančevu, znam da svako uključujući i mene, ono što je završeno kao da je oduvek bilo, pa da vas podsetim u trenucima kad smo imali najveće probleme u Pančevu, doveli smo CTF i Brose i napravili temelj budućnosti Pančeva ali ljudi misle da to sa neba pada, pa je lako napraviti. Nije. Mnogo je truda bilo potrebno. Danas CTF zapošljava 1280 radnika, Brose preko 700. Onda možete da vidite koliko znači za porodice, Pančevo i Južni Banat.

- Mnogo toga nije završeno, mogli smo više, prihvatam bezbroj stvari koje sam pogrešio i stvari koje smo morali ali nismo. Navešću vam jednu od tih stvari. mi smo dali pre godinu dana nalog da pančevačka bolnica dobije m. rezonancu, a onda je pokrajinskog vladi negde zastalo zato što je neki sekretar rekao ne sad tu nego na drugom mestu. Sad Vršac ima, što je dobro i treba da ima, ali Pančevo ima. Nemam šta drugo da vam kažem. Izvinite, ja sam kriv. To nije zato što nema para ili zato što je neodobreno, nego zato što je nekoga bilo baš briga jer nije iz Pančeva, da li će da aparat bude u Pančevu ili neće. To moramo da menjamo da bi nam ljudi verovali

- Sada se rade projekti kanalizacije u mnogim selima, biće to dobar posao. Dobre ćemo stvari da uradimo. Nedavno sam razgovarao sa rumunskim predsednikom Danom, razgovarali smo o konačnom putnom povezivanju brzom saobraćajnicom Beograd-Temišvar i rekao mi je da su tamošnje vlasti strahovito zainteresovane za izgradnju puta do Vršca, da uradimo autoput Temišvar-Vršac-Beograd. Obećavam danas, vi znate poštovani građani koliko sam, neko bi rekao čak i opsednut, a ja bih rekao posvećen izgradnji puteva, mi ćemo da otvorimo Beograd-Pančevo- Beograd a rumuni dalje od granice. Otvorićemo kapije ka Istoku i povećati turizam, a da napravimo i Pančevo i Vršac mnogo bezbednijim za saobraćaj, mnogo čistijim vazduhom i sa mnogo manje kamiona koji prolaze kroz grad.

- Krenuli smo da razgovaramo sa Kinezima, Uzbekistancima, Rusijima, reč je o mom velikom snu. Kako smo izgradili prugu Beograd- Novi Sad- Subotica, verujem da ćemo do krajem meseca, početkom novembra biti otvoreno do Budimpešte. Važno je za industriju, ali i za ljude na severu Srbije zbog putničkog i kargo saobraćaja, da napravimo Banatsku prugu - od Zrenjanina do Kikinde da se spoji sa Suboticom. Pa kad budemo imali para Subotica - Sombor , Sombor - Bogojevo

- Za put koji može da bude i 100km, biće između 1,5-2 milijarde. To su strašno velike stvari koje menjaju živote ljudi. To dovodi nove investitore, posle toga nema investitora koji neće da dođe bilo gde od ovih mesta. Ko neće da dođe i kome nije lako. Posle toga, moja želja je da spojim belocrkvensku opštinu prema tvrđavi Ram. Hoću da spojim istočnu Srbiju sa Vojvodinom, da napravimo veliki most. Dunav je najlepši i najširi između dve srpske obale, Bele Crkve i Veliko Gradište. Bela Crkva, zajedno sa Velikim Gradištem onda postaje Meka i Medina turizma.

Veliki broj građana na trgu

Foto: Novosti

Foto: Novosti