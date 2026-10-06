VUČIĆ SA NARODOM U LAJKOVCU: Najveći problem je voda, i to će koštati 100 miliona evra

PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, razgovarao je sa narodom u Lajkovcu.

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- Najveći problem Lajkovca je voda i slušate priču prethodnih 30 godina. Hoću da vam kažem kao što su vam govorili ranije. Tu ovom trenutku je procena 80 miliona evra. Da će sa svim troškovima biti 100 miliona evra. To možemo da damo samo ako budemo radili i uložili dugoročno važno i ogroman novac za Srbiju. Verujem da će biti jedan od najvažnijih stvari akod obijemo vaše poverenje. Trebamo da pronađemo još tri, da bi smo mogli da pokrijemo čitav rejon. Ovu ulicu u centru Lajkovca ćemo odmah krenuti da rešavamo.

- Džabe da radimo i to i drugu ulicu, ako ovakav saobraćaj imamo kroz centar grada. Nemamo obilaznicu. Biće ubrzo uništeno sve. Poslaću Alampića da dođe i sagleda sa vama, pa da donosimo odluku. Onda bi problem centra Lajkovca bio rešen. Do sredine novembra imaćemo konačnu odluku.