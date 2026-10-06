VUČIĆ U VALJEVU: Blokaderi bi proglasili Stepinca za sveca!

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima.

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Počeo skup u Valjevu

Građani dočekali Vučića uz skandiranje "Aco Srbine!"

- Hvala ljudi. Ja se izvinjavam što mi glas nije najbolji, ali rekoh vam jednom. Nije glas uvek najvažniji, važnije je kako glava radi.

- Mi za 19 dana imamo važne izbore na kojima se odlučuje o budućnosti Srbije. To ste milion puta čuli, ali ovog puta je stvarno tako. Verujem da ćete moći da zaključite koliko je važno. Ne samo zbog nas, već zbog onik koji dolaze posle. Važno je da donosimo odluke u interesu naše države i verujem da ćemo mi tako da postupimo.

- Ja sam rekao pošto je stala policija da ih zaštiti, oni su pozvali svoje nesreće medije da kažu da bi nama svašta uradili. Samo nemojte da mi reagujemo na bilo koji način. Mi da budemo fini, mirni, pažljivi, da vodimo računa o njima. Meni postaju, pre nego što krenem na ozbiljnije teme. Ja pratim šta govore i rade, baš ovde su govorili, dakle, jasno rekli: "Vučić je najgori", ok to smo čuli. Onda "i da je kamen za kupus, mi ćemo da ponovoimo".Pošto nikako da dođem do njihovog, ja stavim kamen za kupus ispred mene i oni kažu "jel ste videli kako je Vučić nepristojan" ja sam samo ponovio njihove reči. To sam danas napravio pomalo šalu ali bilo je pomalo zbilja u tome. Hteli su da vam kažu nešto drugo što je veoma loše i opasno. Da kažu "od nas nećete da dobijete ni odgovornost, ozbiljnost, posvećenost, jedino šta ćete da dobijete je kamen za kupus". To su opasne stvari. Neće vas pitati ni za šta, odlučivaće neko koga ne znamo i nikome neće polagati račune. Oni nemaju nameru to da urade jer njihov program je "mi mrzimo Vučića, ništa nas ne interesuje i to je jedino što znamo".

- Sada pogledajte za Valjevo. Jedan deo. Kada je Gorenje odlazilo, mi smo rešavali stvari sa Hajnzensom da ostanu ovde u Valjevu. Posle Krušika, to je drugi najveći investitor po broju zaposlenih. 1847 zaposlenih ima Krušik koji podižemo da može da zapošljava više ljudi i daje veće plate. Lično sam učestvovao dovođenju Hanzgroja. Preko 1000 zaposlenih iz Valjeva, tri od pet kompanija lično sam dovodio kompanije u Valjevo.

- A šta ste to vi koji vičete uradili za Valjevo? Da li ste napravili auto-put do Valjeva i brzu saobraćajnicu ili zli Vučić zajedno sa vama dragi narode koji ste razumeli šta treba da se uradi? Šta je tačno to? Kad postavite pitanje na racionalan način, jel ste možda rekonstruisali prugu Resnik-Valjevo, niste. Mi smo to uradili. Da niste pre uradili prugu Valjevo-Vrnica, pa narpravili dobru prugu i voz? Niste. Šta ste uradili u Valjevu? Jednu sitnicu mi kažite za 12 godina. Pitam lidere studentske liste Šoškića, Kokanovića, Srdanovića, Bakića, sve ih pitam šta ste radili dok ste vladali Srbijom? Šta ste uradili? Pričali su nam "pa dolaze mladi ljudi", kako da ne budete uz mlade ljude? A koga sam doveli od mladih ljudi? Nema starije liste od "studentske" liste. Najstarija je. Nema nijednog studenta, radnika, seljaka, nikoga na listi nema sem onih koje je država izdržavala.

- Ja danas nisam predsednik, predsednik Vlade, Skupštine. Ja sam običan građanin kao i vi. Rekao sam nikada me neće skloniti, već ću to ja da uradim. Sve sam uradio, meni je jedina ambicija da gradim sa vama Srbiju. ali nemam ambiciju da imam tašnu, mašnu, sekretara, sekretaricu. Bio sam najduže u opoziciji, najduže na vlasti. Zbog toga odlično razumem sa kakvom prevarom se suočavamo. Nemamo pravo na grešku. Neko je spolja ubacio ogroman novac kroz medije i NGO da podriže atmosferu do usijanja. Ne mislim za nikoga odnjih toliko loši da bi se iživljavali na ljudima koji drugačije misle, neko im je ušao u glavu, promenio kod, mišljenje, sve da ne mogu racionalno da razmišljaju. Kad uporedim njihove i naše rezultate od 2012,. bez obzira na naše greške. To nije za uporediti. To je nebo i zemlja, a ljuti su kao da im je neko živote ugrozio kao da je neko nešto toliko loše uradio. Ogroman novac je ušao spolja, samo za NGO dali su 1,3 milijardu evra. Jel ste čuli za organizaciju Forca Požega? Mogao sam da čujem Forca Split, ali ne Požega.

- Ovde njih 90 koji su došli da zvižde, ovde vam je dolazio i više puta govorio lider liste Jovo Bakić. Bakić je došao u Valjevo, srce Srbije, umesto ovde. Znate šta kaže? Pa da pitam nastavnike gimnazije jel ih sramota one koje ih podržavaju i pozivaju vas da glasate za čoveka koji je rekao da je veliki vladika Nikolaj Velimirović isto što i Stepinac? Dakle veliki vladika Nikolaj je isti kao Alozije Stepinac. Jel tome decu da učimo? Jel to ono obrazovanje za koje treba da se borimo? Jel su to promene koje ćete da uvedete? Da linčujete naše svece? A da nam za svece proglašavate Aloziju Stepinca? Da li vas je sramota? Neće to Srbin.

- Zato vas molim da to dobro razumete. Oni beže od debate. Pustite što nam je to sad smešno i prave cirkus da ih mame vide. To im je smisao, ne znaju šta bi drugo da rade. Ostavite sad moje šale, ovde se postavlja ozbiljnije kao pitanje. Ja sam odavde kretao u politiku. Sećaju se stariji 90-ih, svađa stalno, svega je bilo. Na koju god stranu odem svađa. Nikada se nije dogodilo da je bilo ko od nas sprečava da se održava bilo koji skup. Njih 90 je došlo da spreči nas i vas da razgovaramo, održimo poltiički skup. Oni bi zabranili sve. Sprečeli bi slobodu skupljanja i izražavanja, najskuplju i najvredniju slobodu koju čovek ima u društvu. Molim vas da razmislite o tome. Nikada se to nije 90-ih u SRbiji nije dogodilo. Nikada nisam od vas to tražio, niti je bilo ko. To smatram ozbiljnim problemom.

- Čuli ste šta misli Fico i naši prijatelji u Evropi. Njih podražava Kurti, Plenković i Đukanović. Ne zaboravite. Šta god mislili o Miloševića, svog predsednika nikada ne izručuješ nikada nikome, a pogotovo ne na Vidovdan. Na Vidovdan, najveću srpsku svetinju više puta biranog predsednika isporučili strancima. I danas se igraju simbolima. Vidite im bilborde. Kažu "Mi znamo kako". A to je slogan Mila Đukanovića. Namerno su im stranci dali, da bi smo videli koliko nas ponižavaju, koliko loše o nama, koliko misle da smo glupi i primitivni. Mi nismo budale. Nama ni kriminal ni trikove Đukanovića ne možete da nam prodate.

- Prvo što ćemo da uradimo, želim da do marta završimo projekat Valjevska bolnica. Samo za rekonstrukciju potrebno je 35 miliona evra, onda ide oprema. Sledi sportska hala 20-23 miliona, i ostaje nam pruga Valjevo-Vrbnica jer ćete moći da idete do Crne Gore i Zapadne i Jugozapadne Srbije i dogovaramo sa ruskim i kineskim partnerima.

- Posebno sam srećan što ne nasedamo na provokacije. Što se čuvamo toga. Jedino u tome vide spas. Oni da dobiju pošteno i po volji naroda ne mogu. Jedino pokušavaju incidentima nešto da naprave. Drugog načina tu nema. Tretirajte ih ko ljude, razumite da imaju drugačije mišljenje. To si dobro rekao. Biće opet kec kao kuća. Slavićemo

Građani su krenuli da uzvikuju "Biće opet kec kao kuća"

- Mene je nešto drugo, radeći mnogo puteva, moramo da uradimo ceo put Valjevo-Kosijerić i da vidimo kako da ga proširimo. Prvo ste mi rekli dajte nam do Kamenice, pa do Osečine, pa malo na ovu stranu kod industrijske zone, pa po Žabarima, svaki put fali. Radićemo ih i radićemo puteve više nego ikada. Zapamtio sam i hvala. Zapamtio sam i ona najmanja mesta, nego što ne može odjednom sve što kažete.

- Obratite pažnju, gledali ste i slušali jezivi snimak gde neki nečovek sa malim brojem godina krvnički udara jednu ženu koja mu ništa nije uradila. Još gore od toga. Gore od nečeg jezivog i strašnog, niko od njih posle toga nije rekao ni izvinite ni žao mi je. Njihovi mediji o tome nisu hteli da govore. Zašto? Baš ih briga za žene i ljude, njih interesuju fotelje, cilj onih spolja da bude ostvaren, a ne zanima ih ni najmanje da ljudski kažu "izvinite, žao nam je, ne smeju naše žene da budu prebijene po ulicama". Nije ih interesovalo.

- Ponudio je RTS duel sa prvim na listi "Studentske" liste. Pa nije taj student, on je moje godište. Ali ne samo on već još jedan da bude sa njihove strane iz CRTE. Reko, šta imaju da pričaju. Oni su nosioci revolucije. Najgori lažovi na svetu, oni su pravili najgore priče. Kažu "nema problema može i njihova dva predstavnika". Ja sam prihvatio, siguran da će se oni obradovati, dva na jedan pogaziće me lako. Kad oni utekoše, i jedan i drugi. Neće u debatu sa mnom. Prošli bi kao bosi po trnju. Nije samo to razlog. Kada vam kaže Srdanović "ignor". On ne ignoriše mene, nego vas. On vas neće da pita ništa, jer njemu naređuje plenum, a plenumu naređuju neko spolja. Ja neću da bilo ko spolja, bilo čiji ambasadori odlučuju o vlasti u Srbiji. Hoću da se pitaju ljudi u Srbiji.

Vučić posetio manastir Jovanje

Iguman Mihajlo, rođeni brat Miloša Bikovića, dočekao je Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

- Baš je divno. Potpuno je drugačije - rekao je Vučić kada je ušao u manastir.

Vučić o Trampovoj izjavi: Važno je da razvijamo i nastavimo taj strateški dijalog

Prokomentarisao je izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da Amerika ima veoma dobre odnose sa Srbijom.

- Važno je da razvijamo i nastavimo taj strateški dijalog. Neće biti ni lako ni jednostavno, ali verujem da ćemo na kraju uspeti da uradimo dobro za Srbiju. Suviše je ozbiljna tema, da bi se šalio sa studentsko-blokaderskim stvarima. Verujem da je to važna stvar za nas.

O večerašnjem skupu u Valjevu, Vučić je istakao da je taj grad simbol zloupotrebe državnih institucija.

- Čućete, taj grad je simbol svih zloupotreba državnih institucija, pre svega Valjevske gimnazije, i o tome ću posebno da govorim večeras - odgovorio je na pitanje novinarke o večerašnjem skupu u Valjevu.

Poseta vinarije Đurđević

Aleksandar Vučić posetio je vinariju Đurđević, koja obuhvata dva pogona za proizvodnju, ugostiteljski objekat, vinograd površine 5,5 hektara i smeštajne kapacitete.

Osnivač je istakao da je pokrenuo svoj biznis "sa svojom porodicom u svom kraju".

Vučić je upitao da li bi značilo da se asfaltira put, a nakon što je dobio potvrdan odgovor, rekao da će se radovi završiti u roku od nekoliko dana.

- Moj otac u 10 ujutru ode u kafanu, i tako jednu po jednu do deset uveče, i nikad nije pijan - rekao je Vučić kad mu je domaćin napomenuo da je imao prilike da bude u društvu njegovog oca Anđelka.

Foto: printskrin Informet TV

Vučić sa narodom u Mionici

- Sa obilaznicom kod Lajkovca i Mionice, biće čistiji vazduh, biće bolji putevi, samo nemojte preko 7 miliona. Recite mi ljudi, osim vode što znam, šta bi trebali u narodnom periodu da uradimo.

- Deco čuo sam vas odlično. Gde je potreban asfalt? Znači 800 metara fali? Za vodu znam. Voda je komplikovanija stvar neko asfalt. Vodu ćemo morati, kako da vam kažem. Ja hoću da čujete od mene. Probaćemo da rešimo asfalt u narednim danima. Ne nedeljama i godinama.

Foto: Printscreen

- To oko vode, kao i sve drugo što je 50-70 god stoji kao problem. Sad zbog šširenja rudnika i klimatskih promena, isušuju bunari. I sad je potrebno novo rešenje, to mora da radi država gotovo na celoj teritoriji. I neće biti lako i jednostavno, ako dobijemo vaše poverenje, to će nam biti najbitnije. Domovi zdravlja, klinički centri, to je priorite.

Upitao je narod u kakvom je stanju Dom zdravlja u Mionici, na šta je narod odgovorio da je u zaista lošem stanju i da nema dovoljno lekara.

- U Mi ćemo sledeće godine da uradimo. Garantujem. To je ukupno 3,3 milijarde u evrima. Za lekare bukvalno ne znam šta da rimo. U Valjevo i Beograd hoće svi, ali u Lajkovac i Ljig neće niko. Moraćemo to da uradimo,damo veće plate na centralnom i državnom nivou. Da se zna da će oni koji idu u Mionicu ili Lajkovac imati veću platu. Mučimo se da obezbedimo da lekari odu u drugu ustanovu 15 minuta od Beograda. 15 minuta od Beograda, ali biće bolji uslovi i verujem da ćemo moći.

- Za put će doći Alimpić za koji dan. Glasaćeš za mene doživotno? Dačić ponekad duhovito kaže: " Da su ti izbori dobri, i Vatikan bi ih imao". Sve imate dobro, i drago mi je što imate dobru struju, ali problem je oko vode i moramo to da rešavamo. Sve sam vas razumeo

Odgovorio je i na pitanje kanalizacije koja bi trebalo uskoro da bude gotova.

- Čak i da ne bude gotovo do marta, biće do jula. Važno je da date saglasnost.

Vučić sa narodom u Lajkovcu

- Najveći problem Lajkovca je voda i slušate priču prethodnih 30 godina. Hoću da vam kažem kao što su vam govorili ranije. Tu ovom trenutku je procena 80 miliona evra. Da će sa svim troškovima biti 100 miliona evra. TO možemo da damo samo ako budemo radili i uložili dugoročno važno i ogroman novac za Srbiju. Verujem da će biti jedan od najvažnijih stvari akod obijemo vaše poverenje. Trebamo da pronađemo još tri, da bi smo mogli da pokrijemo čitav rejon. Ovu ulicu u centru Lajkovca ćemo odmah krenuti da rešavamo.

- Džabe da radimo i to i drugu ulicu, ako ovakav saobraćaj imamo kroz centar grada. Nemamo obilaznicu. Biće ubrzo uništeno sve. Poslaću Alampića da dođe i sagleda sa vama, pa da donosimo odluku. Onda bi problem centra Lajkovca bio rešen. Do sredine novembra imaćemo konačnu odluku

Jedan građanin se požalio da ne može da zaposli decu.

- Ti si ogorčen jer dete nije zapošljeno u Kolubari. Uzeli su ti dodatne izvore. I ogorčen si na mene što je neko digao ruku na sebe pre 30 godina. A šta da ti odgovorim? Ti dakle radiš u Kolubari, da li znaš ljude koji ne rade tamo? Ako je tako kao što kažeš, što insistiraš da ti dete radi tamo? Nije to nasledno.

Ima li u svemu tome, i ja se ponekad zapitam za sebe, imali tu nešto i u mom odnosu? Vidite sami da nije baš...to što si bio učesnik rata šta još treba da uradimo? Uzmite podatke, ne mogu ništa da obećam videćemo šta možemo da uradimo.

Foto: Printskrin Informer TV

Jedan građanin rekao je da im je problem Dom zdravlja.

- Imamo sve, sređeno, samo nam fali lekar - rekao je ovaj građanin.

Doktorka, koja je takođe tu, rekla je da mogu da prime i deset lekara i da imaju prostora.

- To će biti ozbiljan problem sa lekarima, ali ćemo probati da rešimo. Ovo već postaje onako više od akutnog problema. Svuda imamo problem sa lekarima u manjim sredinama i selima. To nije pitanje samo Slovca, to je bukvalno problem za celu Srbiju. Dosta je ozbiljniji problem nego što sam mislio.Tada zdravstvena nega ne dolazi do ljudi. Zbog toga ljudi umiru. Moramo mnogo manje razmaženi da budemo i da više brinemo o drugima.

Takođe, Vučić je upitan za subvencencije za poljoprivredu.

- Nije tako jednostavno. Ne subvencionišemo samo za svinjče. Nedostaje nam još prerađivačkih kapaciteta za mlečne proiz, posebno za voće i povrće. Napravite i uradite, a da to radi država i da svako svakog zapošljava, izgubili bi novac. Da ne može da pravi gubitke, bilo bi ih stotinu. Znam zašto vam kažem. Zbog toga su naše subvencije za prerađevače velike.

- To je rezultat visoke cene nafte i gasa na svetskom tržištu. Morate da ostavite i trgovcima. Žaliće se svi na male plate. Svi se žale. Nisam video da se neko ne žali, a posebno se žale oni koji najviše imaju.

- Nije ti nestalo vode, nikad je nije bilo. Sigurno ti neko nije odjednom presekao. DA snisu radili kanalizaciju, rekao bi da je nemaš. Dobro, osim što je sve loše. Šta želite od mene? Ništa? Samo da mi kažete da je sve odvratno? - nasmejao se Vučić.

Žena se obratila Vučiću nakon što joj je dete (29), koje je radilo neprijavljeno dva dana, nastradalo pod bagerom u rudniku u Majdanpeku. Ona traži da se sudski postupak konačno završi, ali joj advokati poručuju da je Vučić taj koji ometa slučaj.

- Sud moj? Ja gospođo prvi put čujem ovo. Kažite advokatima da su najgori lažovi. Kako da ga rešim mi objasnite. Da kažem sudiji da presudi na drugu stranu? Ja to ne mogu. Žao mi je mnogo. Ja ne mogu da vam pomognem oko sudova ništa. Mislim da imamo veliki problem u pravosudnom sistemu, kao i tužilačkom. Ja mogu da vam kažem koliko mi je žao, ja ne znam šta mogu da radim.

- Ne znam kako je mogao da radi neprijavljen. Kako je radio neprijavljen? A ta privatna firma je bila podizvođač? To sa kinezima nema nikakve veze, ali dobro. Zahvalite se advokatima koji kaže da ja to sprečavam. O ovome prvi put čujem od vas. Ja ne mogu da vam pomognem, lagao bih vas. Ali samo što ste rekli, znam da će pomoći da se to brže reši.

Pitanje građana otvorilo je i temu pomoći borcima, a Vučić je poručio da je moguće da je u delu odluke napravljen pogrešan obračun.

- Kada sam rekao da će borci dobiti 10.000, računali smo da uz penziju dobiju veći iznos ne manji. Možda smo mi u tom jednom delu doneli pogrešnu odluku. Nije u redu da neko uz penziju od 200.000 dobije isto kao neko sa 40.000.

- Jedino se sekiram kada se suočite sa nemogućim zadacima i kada neko jednostavno neće da sluša, za ostalo ne brinem. Tu sam da slušam šta možemo da uradimo

- Moram da vam kažem jednu stvar. Teško je investitora naći sad. Svaki dan rastu tenzije u svetu, a narod hoće da se to na nas ne odrazi. Sad su oboreni neki brodovi u Bugarskoj. Ja ne mogu da vam obećam kule i gradove, jedino što mogu da kažem da ću se boriti za to.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vaspitačica se zahvalila Vučiću na svemu što je uradio za vrtiće i podelila sa njim rezultate.

- Srećan sam što čujem da ima nešto lepo. Ljubite tu decu i anđele.

Jedan građanin je izneo niz optužbi, a Vučić mu je rekao da zna da nije blizu savršenog i da mora milion stvari da se uradi.

- Nema ovde vode i kapaciteta dovoljno, ali nemojte ljudi. Ne postoji niko ko namerno neće da vam da vodu. Nemojte ljudi teorije zavere. Recite mi šta da uradimo? Koliko košta? Ako ne znate, što govorite da znate? Stvarno nema smisla, nisam ljut samo ne razumem. Ništa ne valja u Kolubari, ali mi zaposli dete. Nemamo vodu, imam rešenje za taj problem, ali ne znam koliko košta? Trebaju nam ljudi da rade, ali nećemo da zapošljavamo Rome? Volim ovo da vidim, jer govori koliko je teško bilo šta uraditi, koliko dobro i koliko dugo zahvalnost traje. Koliko košta podstanica? Neću da vidim, samo mi reci koliko košta. Nije toliko skupo? Zna li neko koliko košta? 7 miliona evra je mnogo para. Biće da je mnogo para. Jel ima još nešto što ne valja? Izbaci sve iz duše. Ne valjaju ti ni putevi? Nemaš puteva u Jabučju? Šta imaš protiv Roma i šta ih mrziš toliko? Jel si to privatni put pravio? Fali ti voda, crkva i nasledno pravo da deca rade isto što i ti. Jel nam vladika dobar bar? Jeste ali nisi baš siguran? Da ti kažem, mnogo si fin čovek i drago mi je što sam te upoznao.

- Ja mogu danima da stojim ovako, jer znam koliko i šta je urađeno. Znam da nije blizu savršenog i da moga milion stvari da se uradi.