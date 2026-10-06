PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima.

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Vučić sa narodom u Mionici

- Sa obilaznicom kod Lajkovca i Mionice, biće čistiji vazduh, biće bolji putevi, samo nemojte preko 7 miliona. Recite mi ljudi, osim vode što znam, šta bi trebali u narodnom periodu da uradimo.

- Deco čuo sam vas odlično. Gde je potreban asfalt? Znači 800 metara fali? Za vodu znam. Voda je komplikovanija stvar neko asfalt. Vodu ćemo morati, kako da vam kažem. Ja hoću da čujete od mene. Probaćemo da rešimo asfalt u narednim danima. Ne nedeljama i godinama.

- To oko vode, kao i sve drugo što je 50-70 god stoji kao problem. Sad zbog šširenja rudnika i klimatskih promena, isušuju bunari. I sad je potrebno novo rešenje, to mora da radi država gotovo na celoj teritoriji. I neće biti lako i jednostavno, ako dobijemo vaše poverenje, to će nam biti najbitnije. Domovi zdravlja, klinički centri, to je priorite.

Upitao je narod u kakvom je stanju Dom zdravlja u Mionici, na šta je narod odgovorio da je u zaista lošem stanju i da nema dovoljno lekara.

- U Mi ćemo sledeće godine da uradimo. Garantujem. To je ukupno 3,3 milijarde u evrima. Za lekare bukvalno ne znam šta da rimo. U Valjevo i Beograd hoće svi, ali u Lajkovac i Ljig neće niko. Moraćemo to da uradimo,damo veće plate na centralnom i državnom nivou. Da se zna da će oni koji idu u Mionicu ili Lajkovac imati veću platu. Mučimo se da obezbedimo da lekari odu u drugu ustanovu 15 minuta od Beograda. 15 minuta od Beograda, ali biće bolji uslovi i verujem da ćemo moći.

- Za put će doći Alimpić za koji dan. Glasaćeš za mene doživotno? Dačić ponekad duhovito kaže: " Da su ti izbori dobri, i Vatikan bi ih imao". Sve imate dobro, i drago mi je što imate dobru struju, ali problem je oko vode i moramo to da rešavamo. Sve sam vas razumeo

Vučić sa narodom u Lajkovcu

- Najveći problem Lajkovca je voda i slušate priču prethodnih 30 godina. Hoću da vam kažem kao što su vam govorili ranije. Tu ovom trenutku je procena 80 miliona evra. Da će sa svim troškovima biti 100 miliona evra. TO možemo da damo samo ako budemo radili i uložili dugoročno važno i ogroman novac za Srbiju. Verujem da će biti jedan od najvažnijih stvari akod obijemo vaše poverenje. Trebamo da pronađemo još tri, da bi smo mogli da pokrijemo čitav rejon. Ovu ulicu u centru Lajkovca ćemo odmah krenuti da rešavamo.

- Džabe da radimo i to i drugu ulicu, ako ovakav saobraćaj imamo kroz centar grada. Nemamo obilaznicu. Biće ubrzo uništeno sve. Poslaću Alampića da dođe i sagleda sa vama, pa da donosimo odluku. Onda bi problem centra Lajkovca bio rešen. Do sredine novembra imaćemo konačnu odluku

Jedan građanin se požalio da ne može da zaposli decu.

- Ti si ogorčen jer dete nije zapošljeno u Kolubari. Uzeli su ti dodatne izvore. I ogorčen si na mene što je neko digao ruku na sebe pre 30 godina. A šta da ti odgovorim? Ti dakle radiš u Kolubari, da li znaš ljude koji ne rade tamo? Ako je tako kao što kažeš, što insistiraš da ti dete radi tamo? Nije to nasledno.

Ima li u svemu tome, i ja se ponekad zapitam za sebe, imali tu nešto i u mom odnosu? Vidite sami da nije baš...to što si bio učesnik rata šta još treba da uradimo? Uzmite podatke, ne mogu ništa da obećam videćemo šta možemo da uradimo.

Jedan građanin rekao je da im je problem Dom zdravlja.

- Imamo sve, sređeno, samo nam fali lekar - rekao je ovaj građanin.

Doktorka, koja je takođe tu, rekla je da mogu da prime i deset lekara i da imaju prostora.

- To će biti ozbiljan problem sa lekarima, ali ćemo probati da rešimo. Ovo već postaje onako više od akutnog problema. Svuda imamo problem sa lekarima u manjim sredinama i selima. To nije pitanje samo Slovca, to je bukvalno problem za celu Srbiju. Dosta je ozbiljniji problem nego što sam mislio.Tada zdravstvena nega ne dolazi do ljudi. Zbog toga ljudi umiru. Moramo mnogo manje razmaženi da budemo i da više brinemo o drugima.

Takođe, Vučić je upitan za subvencencije za poljoprivredu.

- Nije tako jednostavno. Ne subvencionišemo samo za svinjče. Nedostaje nam još prerađivačkih kapaciteta za mlečne proiz, posebno za voće i povrće. Napravite i uradite, a da to radi država i da svako svakog zapošljava, izgubili bi novac. Da ne može da pravi gubitke, bilo bi ih stotinu. Znam zašto vam kažem. Zbog toga su naše subvencije za prerađevače velike.

- To je rezultat visoke cene nafte i gasa na svetskom tržištu. Morate da ostavite i trgovcima. Žaliće se svi na male plate. Svi se žale. Nisam video da se neko ne žali, a posebno se žale oni koji najviše imaju.

- Nije ti nestalo vode, nikad je nije bilo. Sigurno ti neko nije odjednom presekao. DA snisu radili kanalizaciju, rekao bi da je nemaš. Dobro, osim što je sve loše. Šta želite od mene? Ništa? Samo da mi kažete da je sve odvratno? - nasmejao se Vučić.

Žena se obratila Vučiću nakon što joj je dete (29), koje je radilo neprijavljeno dva dana, nastradalo pod bagerom u rudniku u Majdanpeku. Ona traži da se sudski postupak konačno završi, ali joj advokati poručuju da je Vučić taj koji ometa slučaj.

- Sud moj? Ja gospođo prvi put čujem ovo. Kažite advokatima da su najgori lažovi. Kako da ga rešim mi objasnite. Da kažem sudiji da presudi na drugu stranu? Ja to ne mogu. Žao mi je mnogo. Ja ne mogu da vam pomognem oko sudova ništa. Mislim da imamo veliki problem u pravosudnom sistemu, kao i tužilačkom. Ja mogu da vam kažem koliko mi je žao, ja ne znam šta mogu da radim.

- Ne znam kako je mogao da radi neprijavljen. Kako je radio neprijavljen? A ta privatna firma je bila podizvođač? To sa kinezima nema nikakve veze, ali dobro. Zahvalite se advokatima koji kaže da ja to sprečavam. O ovome prvi put čujem od vas. Ja ne mogu da vam pomognem, lagao bih vas. Ali samo što ste rekli, znam da će pomoći da se to brže reši.

Pitanje građana otvorilo je i temu pomoći borcima, a Vučić je poručio da je moguće da je u delu odluke napravljen pogrešan obračun.

- Kada sam rekao da će borci dobiti 10.000, računali smo da uz penziju dobiju veći iznos ne manji. Možda smo mi u tom jednom delu doneli pogrešnu odluku. Nije u redu da neko uz penziju od 200.000 dobije isto kao neko sa 40.000.

- Jedino se sekiram kada se suočite sa nemogućim zadacima i kada neko jednostavno neće da sluša, za ostalo ne brinem. Tu sam da slušam šta možemo da uradimo

- Moram da vam kažem jednu stvar. Teško je investitora naći sad. Svaki dan rastu tenzije u svetu, a narod hoće da se to na nas ne odrazi. Sad su oboreni neki brodovi u Bugarskoj. Ja ne mogu da vam obećam kule i gradove, jedino što mogu da kažem da ću se boriti za to.

Vaspitačica se zahvalila Vučiću na svemu što je uradio za vrtiće i podelila sa njim rezultate.

- Srećan sam što čujem da ima nešto lepo. Ljubite tu decu i anđele.

Jedan građanin je izneo niz optužbi, a Vučić mu je rekao da zna da nije blizu savršenog i da mora milion stvari da se uradi.

- Nema ovde vode i kapaciteta dovoljno, ali nemojte ljudi. Ne postoji niko ko namerno neće da vam da vodu. Nemojte ljudi teorije zavere. Recite mi šta da uradimo? Koliko košta? Ako ne znate, što govorite da znate? Stvarno nema smisla, nisam ljut samo ne razumem. Ništa ne valja u Kolubari, ali mi zaposli dete. Nemamo vodu, imam rešenje za taj problem, ali ne znam koliko košta? Trebaju nam ljudi da rade, ali nećemo da zapošljavamo Rome? Volim ovo da vidim, jer govori koliko je teško bilo šta uraditi, koliko dobro i koliko dugo zahvalnost traje. Koliko košta podstanica? Neću da vidim, samo mi reci koliko košta. Nije toliko skupo? Zna li neko koliko košta? 7 miliona evra je mnogo para. Biće da je mnogo para. Jel ima još nešto što ne valja? Izbaci sve iz duše. Ne valjaju ti ni putevi? Nemaš puteva u Jabučju? Šta imaš protiv Roma i šta ih mrziš toliko? Jel si to privatni put pravio? Fali ti voda, crkva i nasledno pravo da deca rade isto što i ti. Jel nam vladika dobar bar? Jeste ali nisi baš siguran? Da ti kažem, mnogo si fin čovek i drago mi je što sam te upoznao.

- Ja mogu danima da stojim ovako, jer znam koliko i šta je urađeno. Znam da nije blizu savršenog i da moga milion stvari da se uradi.