VUČIĆ POZVAO PRISTALICE: "Ne pristajte nikada na nasilje"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pozvao je pristalice svoje izborne liste da ne odgovaraju nasiljem tokom predizborne kampanje.

Foto: Printskrin Informer TV

- Molim sve pristalice 'Ujedinjene Srbije' da ne pristanu na nasilje. Oni će da budu sad sve nasilniji - rekao je Vučić u obraćanju na TikToku.

On je rekao da su, kako je naveo, njegovi politički protivnici "nervozni", a govorio je i o organizaciji koju je označio kao "VSD", navodeći da "niko ne zna ko je to".

Na kraju obraćanja Vučić je zahvalio građanima i poručio da će se, kako je rekao, "dok je živ" boriti protiv onih koji „rade za strane interese“.