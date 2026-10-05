Politika

VUČIĆ POZVAO PRISTALICE: "Ne pristajte nikada na nasilje"

T.J.

05. 10. 2026. u 09:54

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pozvao je pristalice svoje izborne liste da ne odgovaraju nasiljem tokom predizborne kampanje.

ВУЧИЋ ПОЗВАО ПРИСТАЛИЦЕ: Не пристајте никада на насиље

Foto: Printskrin Informer TV

- Molim sve pristalice 'Ujedinjene Srbije' da ne pristanu na nasilje. Oni će da budu sad sve nasilniji - rekao je Vučić u obraćanju na TikToku.

On je rekao da su, kako je naveo, njegovi politički protivnici "nervozni", a govorio je i o organizaciji koju je označio kao "VSD", navodeći da "niko ne zna ko je to".

Na kraju obraćanja Vučić je zahvalio građanima i poručio da će se, kako je rekao, "dok je živ" boriti protiv onih koji „rade za strane interese“.

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