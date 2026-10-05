Politika

VUČIĆ NA 26. GODIŠNJICU 5. OKTOBRA: To je bila strateška katastrofa za Srbiju - sprema se novi 5. oktobar

В.Н.

05. 10. 2026. u 09:56

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se na TikToku građanima.

ВУЧИЋ НА 26. ГОДИШЊИЦУ 5. ОКТОБРА: То је била стратешка катастрофа за Србију - спрема се нови 5. октобар

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Aleksandar Vučić ocenio je danas, na 26. godišnjicu 5. oktobra, da je taj datum predstavljao „stratešku katastrofu“ za Srbiju.

- Ovo pričam danas, 5. oktobra, jer su mnogi eksperimenti počeli pre 26 godina - naglasio je Vučić u obraćanju građanima putem TikToka.

On je rekao da u pojedinim „dosovskim, studentskim medijima“ vidi poruke da se čeka pobeda nad njim, koja bi, kako je naveo, predstavljala „novi 5. oktobar“.

Pomenuo je Dragana Đilasa, Zorana Živkovića i Nenada Čanka, ocenivši da situacija koja se, prema njegovim rečima, „nadvija nad Srbijom“ nije naivna.

- Radi se o ozbiljnim stvarima za našu zemlju, nasilje je važna tema - rekao je.

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