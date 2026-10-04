VUČIĆ O BLOKADERIMA: "Potrošili desetine miliona evra na društvene mreže"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, rekao je na predizbornom skupu u Bačkoj Palanci da će, kako je naveo, biti postavljeno pitanje ko je finansirao aktivnosti na društvenim mrežama i koliko je novca stiglo "sa strane".

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Govoreći o protestima i studentskim plenumima, Vučić je izneo i tvrdnje da je njihov cilj bio urušavanje porodice, društva i države.

- Kažu plenum odlučio. Videćete koliko para su potrošili na društvene mreže, desetine i desetine miliona evra. Pa ćemo da postavimo pitanje ko je to plaćao i koliko je para sa strane došlo. Pokušali su da nam sruše porodice, da okrenu roditelje protiv dece, da unište sve što je srž tradicionalnog srpskog čoveka, porodice, društva. Pokušali su da nam uruše državu, ni sami ne znaju zašto. Pitajte ih, a sve će vam najteže reči reći. Slušam ih po dva sata, nisam čuo ništa sem floskula koje nisu mogle da prođu u narodu ni ’90-ih godina. "Da penzioneri žive život dostojan čoveka, da nema više korupcije" - rekao je Vučić.