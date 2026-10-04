Politika

"HVALA LJUDI NA DIVNOM DOČEKU" Vučić stigao u Bačku Palanku: Stavio sam naočare i uopšte ne vidim kraj

В.Н.

04. 10. 2026. u 18:32

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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" došao je na skup liste u Bačkoj Palanci.

ХВАЛА ЉУДИ НА ДИВНОМ ДОЧЕКУ Вучић стигао у Бачку Паланку: Ставио сам наочаре и уопште не видим крај

Foto: Printscreen

- Stavio sam naočare i uopšte ne vidim kraj. Hvala ljudi na divnom dočeku - rekao je na početku.

- Radimo most preko Dunava, potpisali smo sa Špancima i nemojte da brinete - poručio je.

- Sve dok me mozak bude služio, ovi koji su najgori u Srbiji pobediti neće. I zato nemojte da se sekirate.

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