"HVALA LJUDI NA DIVNOM DOČEKU" Vučić stigao u Bačku Palanku: Stavio sam naočare i uopšte ne vidim kraj
Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" došao je na skup liste u Bačkoj Palanci.
- Stavio sam naočare i uopšte ne vidim kraj. Hvala ljudi na divnom dočeku - rekao je na početku.
- Radimo most preko Dunava, potpisali smo sa Špancima i nemojte da brinete - poručio je.
- Sve dok me mozak bude služio, ovi koji su najgori u Srbiji pobediti neće. I zato nemojte da se sekirate.
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