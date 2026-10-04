"ONI IZ CRTE SU BILI JEDNI OD KREATORA STRAŠNIH LAŽI" Vučić: To su najplaćeniji ljudi od strane EU
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prokomentarisao je snimak na kome se čuje da advokat "CRTE" Vladimir Tupanjac podučava blokadere kako da terorišu i napadaju pripadnike policije.
- Zanimljiv mi je odgovor , žurio je da ga napiše i loše ga je uradio. Dovoljno je bilo da kaže to nije tačno, to nisam uradio. Očigledno je istinito, pošto je morao da stavi 1000 svari na papir da bi to opravdao. Pošto sam siguran da niko nije pogazio zakon, siguran sam da BIA nema resurse da prati tako nebitne likove. On to nije demantovao, ali direktna veza sa CRTOM postoji od reakcije gospodina Nedeljkova. Dolazeći ovde, javljaju mi njih je 20ak, skupili se na kilometar udaljenosti, a naših je 4000 ljudi. Ne razumem smisao. I da je obrnuto, ko ste vi da sprečavate nečiji skup ,da ne dozvolite nekome da iskaže drugačije mišljenje - kaže Vučić.
Kaže da su počeli da ukidaju demokratiju i da se to nikada nije dešavalo u Srbiji.
- Nikada ne sme da se zabrani nekome da izrazi drugačije mišljenje. Zamislite šta bi radili da nisu u opoziciji. Oni iz CRTE su bili jedni od kreatora strašnih laži oko zvučnog topa. Oni su najplaćeniji do strane EU - kaže Vučić.
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