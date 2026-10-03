Politika

SNEŽANA SAVIĆ U ARENI: Tri poljupca za Vučića, pa jasna poruka (VIDEO)

T.J.

03. 10. 2026. u 19:10

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SNEŽANA Savić pozdravila se sa Aleksandrom Vučićem na skupu u Beogradskoj areni, a snimak njihovog susreta već se širi društvenim mrežama.

СНЕЖАНА САВИЋ У АРЕНИ: Три пољупца за Вучића, па јасна порука (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Srpska posla

Glumica i pevačica je tom prilikom izjavila da će na izborima glasati za Vučića.

– Ja glasam zaista za Aleksandra Vučića, velikog državnika, stratega, posvećenog i požrtvovanog borca za svoj narod i Srbiju – izjavila je Snežana Savić.

Njena pesma "Tri poljupca hoću ja" prethodno se često mogla čuti na skupovima blokadera, ali Snežana Savić je javno saopštila da njen glas ponovo ide SNS-u.

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