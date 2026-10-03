SNEŽANA SAVIĆ U ARENI: Tri poljupca za Vučića, pa jasna poruka (VIDEO)

SNEŽANA Savić pozdravila se sa Aleksandrom Vučićem na skupu u Beogradskoj areni, a snimak njihovog susreta već se širi društvenim mrežama.

Foto: Printskrin/Srpska posla

Glumica i pevačica je tom prilikom izjavila da će na izborima glasati za Vučića.

– Ja glasam zaista za Aleksandra Vučića, velikog državnika, stratega, posvećenog i požrtvovanog borca za svoj narod i Srbiju – izjavila je Snežana Savić.

Njena pesma "Tri poljupca hoću ja" prethodno se često mogla čuti na skupovima blokadera, ali Snežana Savić je javno saopštila da njen glas ponovo ide SNS-u.